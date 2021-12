Diario CÓRDOBA inició hace 35 años una alianza con la cultura que se ha perpetuado desde entonces, superando los grandes cambios que se han producido en el sector editorial y en la prensa. Han sido más de tres décadas en las que Cuadernos del Sur ha continuado una publicación que comenzó siendo semanal y ahora se edita cada 15 días. Desde el proyecto inicial diseñado por Antonio Rodríguez Jiménez, a unos momentos complicados en los que fueron desapareciendo publicaciones en los periódicos andaluces, bajo la coordinación de Francisco A. Carrasco, el respaldo de Diario CÓRDOBA se ha mantenido inalterable.

Para ello ha contado con la estrecha relación de un grupo de colaboradores que han obrado el milagro de que hoy lleguemos a esta realidad en la que se ha profundizado en la difusión de los autores y editoriales andaluzas. Sin los críticos que puntualmente han enviado sus análisis de los libros o han participado en monográficos que han ido apareciendo no hubiera sido posible este encuentro periódico con los lectores. Además, en sus doce páginas, Cuadernos del Sur ha buscado una diversificación de autores y el equilibrio de géneros para hacer del suplemento una plataforma representativa de la riqueza literaria que se está editando en la actualidad.

Este número especial conmemorativo se ha dedicado a la literatura andaluza y al impulso y presencia que tiene en el panorama nacional de las letras. No podemos olvidar que algunos de los grandes autores contemporáneos en lengua castellana son andaluces, porque la novela, la poesía, el cuento, el teatro, el aforismo o el ensayo tienen en la comunidad a una de las zonas con mayor crecimiento e importancia, sin olvidar a los jóvenes creadores que llegan con firmeza.

Francisco A. Carrasco me dio el relevo en la coordinación de Cuadernos del Sur en octubre de 2017. Recuerdo ahora la primera llamada que recibí de un crítico mostrándome su disposición a seguir escribiendo en el suplemento. "Paco, cuenta conmigo", me dijo Antonio Garrido Moraga, un reconocido intelectual andaluz al que no conocía personalmente. Esas palabras no pudieron extenderse durante mucho tiempo, pues en enero de 2018 se produjo su fallecimiento. En personas como Garrido Moraga veo siempre el apoyo de la treintena de amigos que puntualmente envían sus análisis literarios. Hoy, estos amigos hacen que Cuadernos del Sur sea el único suplemento bibliográfico que edita un periódico andaluz en la comunidad autónoma. Gracias a ellos seguimos ilusionados y continuamos sumando años con el reto cercano de llegar al 40 aniversario, paso a paso