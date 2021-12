La editorial Cátedra nos deleita con una Antología del poeta más lírico del Romanticismo inglés, iniciador de este movimiento literario en su primera etapa junto a Samuel Tylor Coleridge en Baladas Líricas (Lyrical Ballads).

La infancia, adolescencia y madurez de William Wordsworth transcurre en el idílico contexto natural de la Región de los Lagos; en Dove Cottage (Cumbria), así como en Rydal Mount (Grasmere). La exultante belleza del lugar imantará la atención del niño y lo incitará en su juventud y madurez a plasmar el esplendor y la exuberancia del entorno a través de sus bellísimos versos. La industrialización supondrá para el poeta una grave amenaza para el medio rural, un desprecio al campo, el olvido del mismo, en pro del avance ruidoso, sucio, materialista e inhumano de las ciudades. En contraposición, su voz se alza en una hermosa descripción del paisaje británico, en una insistente reivindicación de la mirada pura e inocente hacia la naturaleza. Wordsworth se lamenta del paso del tiempo y, con él, de la creciente amenaza al mundo natural. Los ojos del niño hecho hombre pueden perder la intensidad de las emociones que un día gozaron, de ahí el melancólico canto de evocación al pasado. El espíritu de su poesía es un himno de amor al «paraíso perdido».

Ríos, riachuelos, arroyos y fuentes manan y fluyen entre sus versos como poderosos símbolos no solo del transcurrir de los años, sino también del crecimiento y madurez del poeta; de la inocencia a la experiencia del autor, en un estrecho vínculo entre la naturaleza, el hombre y la sociedad.

Así mismo, el lector encontrará poemas de conciencia social y filantrópica en los que Wordsworth se conmueve y solidariza con los más desfavorecidos: «Mendigos» («Beggards»), «Simon Lee, el viejo cazador» («Simon Lee, The Old Huntsman») o «El Viejo Mendigo de Cumberland» («The Old Cumberland Beggard»).

Simpatizante de las ideas de la Revolución francesa creerá en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. No obstante, la invasión napoleónica moverá al poeta a postularse en favor de la libertad del pueblo español en poemas como «Indignación de un español de noble pensamiento» («Indignation of a High-minded Spaniard»), o «Las guerrillas francesas y españolas» («The French and Spanish Guerrillas»).

El movimiento migratorio de los habitantes del campo hacia la ciudad y el progresivo despoblamiento del medio rural elevan su poética denuncia en el poema «La casa de campo en ruinas», o en «La segadora solitaria» («The Solitary Reaper»).

Nos hallamos ante uno de los poetas más influyentes de la literatura inglesa, laureado por la Reina Victoria, iniciador del movimiento romántico en Inglaterra junto a Coleridge, admirado y fuente de inspiración para las generaciones posteriores.

Defensor de la educación del niño y del hombre en la observación detallada de la naturaleza así como en la expresión de los sentimientos y la liberación de las emociones en comunión con la misma, W. Wordsworth se consolida como inspiración literaria, cultural y filosófica de su época.

Su admiración y fervor a la Región de los Lagos ha servido como punto de partida para la fundación en favor de la preservación de los bosques y parajes ingleses denominada The National Trust.

Nuestro poeta se convierte así en un icono y referente nacional y universal de la conciencia ecológica. W. Wordsworth, Antología poética, traducida magistralmente con escrupuloso cuidado y respeto al texto original, es un libro que se perfila como referencia esencial de estudiosos, poetas y amantes de la literatura y sus raíces clásicas.

Antonio Ballesteros González realiza una interesante y esmerada labor de investigación de los orígenes y fuentes de inspiración del autor, llevándonos desde la pureza y júbilo de su infancia hasta la culminación en la madurez con el Preludio. El traductor e introductor nos acerca a sus versos desde el conocimiento y análisis de las diferentes etapas de la vida y obra de este admirado poeta.

‘Antología poética’

Autor: William Wordsworth.

Editorial: Cátedra. Madrid, 2021.