Sobre las pérdidas y las ganancias, sobre el auténtico valor de éstas, hallamos como referente del contenido de estos relatos. Aunque en el fondo el suicidio puede parecer aquí el eje que hace girar todo ese universo de personajes en torno a él, esa llamada de desesperación como último reclamo de atención sobre el protagonista.

Pero lo curioso y más llamativo de este libro de José Antonio Sau (Historia de un suicida) posiblemente sea el planteamiento estructural, ese juego de voces que una a una van tomando la palabra y dibujando su particular visión sobre el personaje. Eso puede causar un doble efecto: que no se pierda la intensidad o bien que se pueda cansar al lector al no mantener un hilo más clásico en la secuencia cronológica de la acción. El desarrollo de la lectura nos irá dando esas y otras claves sobre la composición. No puede llevarnos a engaño que los dibujos que se trazan sobre el protagonista no solo nos muestran todas sus vertientes, sino que también redondean a esos otros personajes que observan, escrutan, a través de sus pensamientos, sus acciones, confluyendo todo el proceso hacia el desenlace final: la mirada de los otros sobre el suicida, la mirada del propio suicida, etc. Ese juego de espejos en el que unos y otro se miran, desnudando sus miserias, sus anhelos, en torno al momento de un desenlace que parece no llega a su momento crítico.

El mapa de una sociedad que se mueve bajo los impulsos oscuros -en su mayor parte- del individuo, cuando pierde su humanidad a velocidad de crucero; la fijación de la mirada en unos valores que se han creado, pero que no parecen suficientes para mantener el espíritu del individuo como auténtico asidero o base moral o humanista, es otra de las claves que el autor desmenuza sin objeciones morales o personales, sino solo mostrando, dejando al descubierto las situaciones, las actitudes, las respuestas. Tensar la cuerda, asomarse al precipicio parece la consigna que el autor traza con los personajes y la situación, sentir el riesgo muy cerca y solo entonces, ya en situación límite como las que se nos plantea, abrir el pensamiento, desnudarse frente al espejo de la verdad.

'Historia de un suicida'

Autor: José Antonio Sau

Editorial: La Isla de Siltolá

Sevilla, 2021