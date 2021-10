Hay muchas formas de escribir novela histórica, pero también un requisito esencial para hacer honor a este género: interpretar y mostrar los hechos con rigor y amenidad, con fidelidad y arte, es decir, pasarlos por el tamiz de quien los entiende y abarca, del escritor que asume la historia para transmitirnos su esencia a través de la belleza literaria, de las descripciones, narraciones y diálogos a la vez atractivos y rigurosos, de manera que, mientras disfrutamos de la lectura entendamos, en un acto indisoluble, las claves históricas de ciertos personajes o momentos históricos.

Rey Don Pedro es una de esas obras, acertada en el estilo literario y reveladora a la hora de plasmar la interesante figura de Pedro I de Castilla: el Cruel, para unos; el Justiciero, para otros. Será el lector quien juzgue el apelativo más adecuado, a la luz de los hechos y de la acertada introspección del personaje que hace su autor, Julio Castedo (Madrid 1964), que ha publicado ensayos, relatos, piezas de teatro y novelas de gran éxito como El jugador de ajedrez, llevada al cine en 2017. Ahora con Rey Don Pedro (Berenice, 2021) se mete en la piel de Pedro I de Castilla, que narra en primera persona su vida y su muerte, las guerras que acometió y las traiciones que sufrió. Como telón de fondo se levanta el siglo XIV español, la peste o la Guerra de los Cien Años. El propio rey adopta el tono sereno y ecuánime que no tuvo en vida para narrar aquella sugerente historia con sus luces y sombras, con los aciertos y fracasos de su reinado y de su vida personal. «Mi rostro, que ya es el rostro de ese muerto, está ahora mudo intentando asumir la culpa y la ingratitud y la traición, aunque no debería resultarme difícil, porque yo también he sido culpable, ingrato y traidor» (Págs. 90-91).

Tras su asesinato a manos de su hermanastro Enrique de Trastámara, el rey Pedro, cuenta su vida con la serenidad de quien no vive zarandeado por las pasiones y conflictos de la existencia. En los páramos serenos de la muerte, va relatando en primera persona su vida, sus amores, sus ambiciones y las traiciones que sufrió, la más dura a manos de su propia madre, con una introspección asombrosa, llena de matices y perfiles psicológicos y de humana profundidad. Pedro es el monarca legítimo, pero tiene diez hermanos bastardos, hijos de Leonor, amante de su padre. La madre le insta a matar a Leonor, solo quiere vengarse de ella. Se apoya en Alburquerque, su amante, valido del rey, su hijo. Pedro es un personaje de tragedia, impulsivo, pero también traicionado a partes iguales por su propia madre y hermanastros. Solo encuentra el amor sincero en María de Padilla. Con ella alcanza fugaces momentos de felicidad entre la violencia de la guerra y, desde ese momento, la novela se convierte en una bonita historia de amor, rota por la inmadurez, las bajas pasiones, la traición y la venganza. Cuando muere María de Padilla, la vida de Pedro el Cruel llegará a carecer de sentido y aquel hombre desarbolado será víctima de los odios y la traición de quienes sobrevivieron para escribir la historia y adjudicarle el título de Cruel.

‘Rey Don Pedro’. Autor: Julio Castedo . Editorial:Berenice . Córdoba, 2021.