Rafael Ruiz Pleguezuelos (Granada, 1974) es doctor en Filología Inglesa, licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura y profesor. Ha escrito, entre otras, la novela La botella de Bukowski y las obras de teatro Saturno en agosto, Trenes que pasan y La cena del rey, por las que ha obtenido algunos premios importantes como Sanchis Sinisterra (2018), Francisco Nieva (2016), Moreno Arenas (2013), García Lorca (2009)…

La piel del lagarto aborda la temática del mundo del arte a través de la figura del pintor Miguel Ángel Almagro, narrador en primera persona de los acontecimientos que se desarrollan paralelamente en dos épocas distintas: el momento actual de la narración, año 2005, comienzo de la narración, y el pasado, años 1985, 1986 y 1988. Este juego de analepsis y prolepsis nos permite adentrarnos en la reconstrucción de la historia personal de este pintor que se traslada desde Granada a Inglaterra para formarse como artista en la elitista escuela de Camerton, convirtiéndose en un pintor de renombre. No obstante, ni la pintura que se desarrolla en el mundo del arte le convence ni las formas de ser y estar en el mundo del artista, y decide alejarse del mundanal ruido a elaborar su obra en silencio y en compañía de una mujer, Esther, con la que convive y a la que realmente, pasado un tiempo, ha dejado de desear.

Dos mundos se enfrentan en la obra, uno urbano, en una ciudad monumental como Londres, y el mundo rural de Gor, en Granada, el locus amoenus y el reencuentro consigo mismo. Estando en ese ámbito recibe la noticia de que una obra atribuida a él se ha vendido en Christie’s de Londres y él considera que es una obra falsa que nunca pintó. Se traslada a Londres para averiguar este asunto y es entonces cuando se reencuentra con su pasado y con la historia que vivió con su amada Tracey Onisse, una pintora autodestructiva, que odiaba su infancia y con un feminismo descarrilado. Esta reconstrucción memorial del ámbito artístico y su relación personal con Tracey configuran el grueso de la obra en la que crea una profunda visión de los dos protagonistas, en cuyas psicologías profundiza ofreciendo dos magníficos retratos, tanto de ellos como sobre su diferenciada visión del mundo y los procesos de encuentro/desencuentro entre ambos mundos. Ruiz Pleguezuelos posee una singular habilidad en esta construcción que debe mucho, sin duda, a su conocimiento teatral del alma humana, como sucede también con el retrato del profesor de Camerton, Birkett, a quien define como una persona mala que cumple su propósito y que en su acidez tenía una gran clarividencia.

No es solo una novela dicotómica desde el punto de vista temporal (con el juego memoria/presente) sino por la existencia de dos mundos enfrentados; y no solo el artístico (el hiperrealismo, que practica el protagonista, frente a los movimientos vanguardistas que repudia aquel por haber caído en la patochada); también el mundo rural, contemplativo, frente al mundo urbano, inseguro, irrespirable y, finalmente, trágico (representado en el atentado terrorista que sufre el protagonista en el metro de Londres cuando se encuentra de visita), que refleja la incertidumbre de ese mundo en las grandes ciudades. También interesa la perspectiva del joven que comienza (él además era huérfano y español) frente al que ya ha triunfado, la idiosincrasia de lo español y lo inglés, y, por supuesto, el exhaustivo y crítico análisis del mundo del arte desde el propio interior del mismo, por su impostura, afectación y fraude, así como por la presencia de creadores destructivos o autodestructivos, auténticos críos: «ese carrusel enfermo que es el arte contemporáneo» o «poner en una galería de arte un par de cubos de plástico con basura no puede tener mensaje».

¿Por qué La piel del lagarto? El pintor quiere superar retos con la pintura de lagartos y atrapar su piel en el lienzo, enfrentarse a desafíos.

Una obra singularmente sugestiva y muy bien escrita, como bien decía Mateo Díez, y con mucha capacidad de ambientación y recursos narrativos.

‘La piel del lagarto’. Autor: Rafael Ruiz Pleguezuelos . Editorial:Castalia/Edhasa . Barcelona, 2021.