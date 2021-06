La decisión de ser madre ha venido, casi siempre, envuelta en una serie de realidades, así como de los valores que le hemos dado a cada una de ellas. La experiencia de la maternidad nos lleva hacia un lugar único y desconocido, colmado de sueños, esperanzas e ilusiones. A ese maravilloso y único lugar nos transporta la lectura de Maternidades. Coordinado, este maternal libro, por Canet y Troncoso, nos presentan, a través de la palabra, la particular visión y experiencia de la maternidad de treinta nueve mujeres de diferentes edades y geografías. De esa emoción apasionante y sentida desde el primer momento de la concepción, de la primera mirada hacia un pequeño ser nacido de tus entrañas, del pasar el tiempo trasladado a otros ojos que ya no son los tuyos, de la forma tranquilizadora de ver continuar la vida una vez que tú ya no estés. Cerrando sus últimas páginas nos queda esa sensación de musicalidad, de poesía, de ternura. Maternidad, como bien deja reflejado Carmen Canet, en uno de sus tantos y sabios aforismos, es «la generosidad, el amor, la adaptación del cuerpo y del alma».