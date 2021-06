La obra de Francisco Brines (Oliva, 1932-Gandía, 2021) es una de las más importantes del panorama poético actual. Hombre arraigado a la poesía desde muy joven, gran amigo de Vicente Aleixandre, poeta perteneciente a la Generación de los Cincuenta, junto a figuras tan importantes como Caballero Bonald o Ángel González, entre otros, comenzó su obra con Las brasas (1960), con el que ganó el Premio Adonais. Posteriormente, fue valedor del Premio de la Crítica por Palabras a la oscuridad. Su muerte a los ochenta y nueve años el 20 de mayo de 2021 nos deja huérfanos de uno de los más grandes poetas del siglo XX. En 1986 escribe, tras otros libros tan deslumbradores como Aún no (1971) o Insistencias en Lúzbel (1977), una de sus obras más importantes, El otoño de las rosas, que ganará el Premio Nacional de Poesía en 1987. Obtuvo el Premio Reina Sofía y en 2021 le llegó el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras españolas, y sigue siendo uno de los poetas más prestigiosos de la poesía española contemporánea, uno de los referentes fundamentales de una lírica elegíaca, donde la emoción y la importancia del paso del tiempo cobran especial relevancia. En sus poemas, y a lo largo de toda su vida, existe un paraíso llamado Elca, donde Brines ha soñado las cosas, ha transitado por las emociones y ha dejado afectos inolvidables.

Si para Cernuda España era, en su poesía, Sansueña, para Brines, Elca es la tierra valenciana, su Oliva natal, donde crecen los naranjos, la luz del mediodía, el esplendor entero de la huerta.

Para José Olivio Jiménez el tiempo es clave en la poesía de Brines y la belleza de las cosas que pasan, siempre tamizadas por el paisaje levantino: «Y como marco, la belleza y fragancia de la pródiga naturaleza levantina, en compañía -y fortalecimiento- de la humana fragilidad”»(José Olivio Jiménez, La poesía de Francisco Brines, Renacimiento, Sevilla, 2001, pag. 23).

Es cierto que Brines inunda al poema de meditación desde Las brasas hasta su último libro hasta la fecha, La última costa; si en el primero aparece el anciano que contempla al niño que fue, en el último, la constatación de la vejez es plena, el tiempo ha pasado irremisiblemente.

EL ABSURDO DE LA VIDA

Su poesía es también una continua reflexión sobre el absurdo de la vida, sobre su fantasmagórica realidad. Dice muy bien Francisco José Martín en su estudio El sueño roto de la vida lo siguiente: «La vida es un destino ciego, un fracaso. La vida es un don gratuito al que accedemos sin merecimiento alguno» (Francisco José Martín, El sueño roto de la vida, Aitana Editorial, 1977, pag. 82). En otra página de este libro asegura algo muy revelador sobre la obra de Brines: «Lo que nos entrega Brines es la doble faz irreductible del mundo, su hermosura y su miseria. Situada en la antesala de la muerte, a la luz del crepúsculo, el poeta efectúa su Homenaje y reproche a la vida» (pag. 87).

Todo ello, me lleva a interesarme por dos momentos claves en la poesía del valenciano, su primer libro, Las brasas (1960) y el último, La última costa (1995). En los treinta y cinco años que distancian a ambos, el poeta ha escrito sobre el tiempo, sobre la infancia perdida, sobre el amor que se escapa furtivamente de madrugada, sobre la luz del Mediterráneo, etc.

En Las brasas aparece el hombre viejo que le visita (recordemos que Brines era un joven poeta en ese momento). Ya aparece en el libro el tiempo, su hondura sobre las cosas, la certeza de la fugacidad de la vida, el efímero transcurrir de nuestros sueños. El poema que comento pertenece a Poemas de la vida vieja y dice: «El visitante me abrazó, de nuevo/ era la juventud que regresaba/ y se sentó conmigo» (vv.1-3). Si en ese momento hay lozanía (juventud), en los versos que siguen, como si el tiempo del día hubiese transcurrido dando lugar a la noche, el joven ya es viejo: «Vela el sillón la luna, y en la sala/ se ven brillar los astros. Es un hombre/ cansado de esperar, que tiene viejo/ su torpe corazón, y que a los ojos/ no le suben las lágrimas que siente» (vv. 15-19).

Desde el comienzo al final hay todo un proceso existencial, sin olvidar que ese hombre que visitaba al poeta llevaba tristeza, la misma que anidaba en él: «Se contaba a sí mismo/ las tristes cosas de su vida, casi/ se repetía en él la triste vida» (vv. 6-8).

Lo que nos comenta el poeta valenciano es que ese visitante es él mismo, el cual se contempla desde el espejo del tiempo, tornando la vejez en juventud y viceversa. El poeta y, por ende, el ser humano, no puede cambiar el destino que la vida, en su fluir nos va dejando. Siempre aparece en este libro las sombras, no es arbitrario el primer verso del poema II: «La sombra de la tierra va creciendo», la noche: «sube los aires, y la noche queda/ sobre el alto tejado de la casa» (vv. 2-3). También la sombra que interviene en la naturaleza afecta por igual al hombre y a su universo, para dejarnos un ámbito de tristeza: «Se ensombrece el naranjo, y azahares/ huelen por el desván, pesan los muros/ y el hombre que la habita se detiene/ para pensar vanos recuerdos» (vv. 4-7).

En definitiva, Brines ha condensado su pensamiento y en la simplicidad de un lenguaje exento de retoricismo, pero no por ello ausente de buena literatura, encuentra la mejor forma para expresar lo que representa su hondo sentir poético: la elegía al tiempo que se nos va, la búsqueda del paraíso de la infancia, terreno que le marcó siempre. Me refiero a esa Elca donde anida el Mediterráneo y su luz especial que destella en sus poemas, con la luminosidad de la buena pintura levantina, lo que nos obliga a leer de nuevo, para encontrar nuevos sentidos a tanta hondura existencial. Refleja la obra de Francisco Brines un legado que ha de perdurar y cuya influencia es manifiesta en otros poetas de la tierra (Marzal, Gallego), porque no es una voz impostada, sino verdadera, cuyas certidumbres sobre la vida están muy cerca de las nuestras.

Muere el poeta, pero queda su luz que nos iluminará para siempre.