Hesíodo no puede ser más certero, pues lo que en serio cuenta es atemporal. Arrancó hace milenios y las pulsiones esenciales siguen siendo las mismas. La postura del clásico actual no estriba en servir al pasado, sino en aportar un botiquín de valores y su utilidad perenne. El desempeño esforzado, como sana rutina, nos alimenta, si somos avispados y conscientes de la transitoriedad. No derrochemos. En la poesía de Jacobo Cortines está lo preciado: la infancia, la casa con sus plantas, el medio rural, la familia, el amor, la sabiduría. Y ello sin salir de una Andalucía física y mental, la que cantaron Rodrigo Caro o Fernández de Andrada, dando voz a un lugar fecundado por tartesios, fenicios y gentes posteriores que, cuando no se defendían de invasores codiciosos, o los sumaban para conservar lo viable, depuraban el agro, el comercio, la navegación, la arquitectura y el hedonismo creativo.

Un libanés cristiano, y por tanto un fenicio o un superviviente de las guerras púnicas, el experto en capital riesgo Nassim Nicholas Taleb, ha inventado el concepto de la antifragilidad. De dicha genialidad mediterránea y sus milenios de vigencia histórica brotan algunas de las civilizaciones más cercanas y apreciables: la mesopotámica, la egipcia, la minoica, la hebrea, la helénica, la romana; en modo alguno armónicas, aunque interpenetradas. Átomos de su herencia, filtrados por los aires de Lebrija explican el poder juicioso de Cortines, basado en su orbe privativo. También en la contención de un lenguaje natural y una dicción pausada que maneja el hipérbaton como una franela, para enlazar tandas de musicalidad oceánica.

Los poemas eficaces son puertas de acceso a mundos mejores que existieron realmente y es posible visitar. Aquí se abordan las manifestaciones de la pasión y la hermosura, la música o la pintura, el fervor a la amada o la amistad, los dramas del presente o el ritmo ancestral de cuanto fluye. Ya sea en una brevedad aforística que evoca al último Bergamín, ya en tiradas narrativas que mantienen el pulso a lo largo de muchos versos, el poeta nos conquista y afianza. Lo hace por la misma mesura y buen tino que demuestra cuando actúa como prosista, crítico, traductor o erudito literario. Nunca ha dejado de trabajar, día a día. Mas sin acumular ni abrumar, sino de un modo orgánico, libre, escogido. Puesto que, en su labor, lo estoico y lo epicúreo se abrazan sin contradicción. La impronta juanrramoniana asoma en la simbiosis entre ética y estética, en el elitismo sencillo y discreto, en una aristocracia despojada de cualquier arrogancia. Obliga la Bética, por civilización y perspicacia. Juan Ramón a veces nos sobrepasa y algo nos perturba, pese a su nobleza, por esos excesos de perfeccionismo nacidos de su neurastenia; contrastan dichos pecadillos con la cordura, la transparencia contingente y la afabilidad de nuestro autor.

En todo poeta notable resuenan muchos ecos, los que lo apuntalan. En Jacobo Cortines late vivísimo Petrarca, están Cernuda, Fernando Villalón, Manuel Halcón, Rossini, Joaquín Romero Murube, los Machado, Carmen Laffón, Falla… Pero también resuena, como esos vacíos que operan en las artes espaciales, lo excluido, lo que no está. No está, por ejemplo, lo que domina amplia parte de la poesía contemporánea: la vulgaridad, el feísmo, el reclamo ideológico, los guiños a la moda y la tecnología, el adanismo cateto, la pirotecnia ingeniosa. Lo mismo que faltan la verbosidad, el despliegue de oficio carente de alma, la facilidad métrica sin sinceridad ni emoción. Por contra vemos al hombre entrañable, la persona, su gravitas, una decencia elemental que confiere calor y solidez.

Se ha dicho y es cierto que Jane Austen, para construir su singular mundo narrativo, apenas requiere un espacio mínimo, porque en ella inteligencia y economía de recursos son lo mismo. Más meritorio aún se nos antoja el clasicismo de Cortines, por haber perdido antes el respeto a los dragones de la modernidad y la posmodernidad. La modernidad, para entendernos, es la arrogancia candorosa de quienes sin motivo alguno opinan que su idea de la ciencia y la cultura ha sepultado a los viejos dioses. Y la posmodernidad, a la que se llega por degeneración, supone la infatuación resabiada de quienes erigen su ombligo en epicentro de una pobre religión. Frente a la barbarie y sus supersticiones, se alza el poeta. Su hazaña es conocerlos, entenderlos y vencerlos, como un digno agonista de su estirpe.