En este momento de su trayectoria, Amaro se permite ciertas acrobacias que el espíritu o las fuerzas le piden. Poesía como ‘divertimento’, sin el peso de las miradas o los juicios críticos. En la primera parte de esta entrega («Lolita, informe confidencial»), tal vez no conviene dejarse guiar solo por la estructura orgánica de un todo, un solo libro, también hablamos de poemas, de una línea que se traza y que adquiere distinto relieve, según las necesidades de cada momento. No parece haber un sujeto único, cada poema es una entrega nueva, distinta de la anterior, eso sí, con el mantenimiento de un tono que unifica esas miradas bajo un mismo prisma y con un lenguaje más preciosista y lúdico, en ocasiones. A nivel temático, impera el referente de nombres del mundo clásico (Ifigenia, Homero, Iliada, etc) combinados con otros más recientes: Proust, Visconti, M. Yourcenar…

En la segunda parte («Fuegos artificiales») hallamos un conjunto de poemas sobre la fugacidad del tiempo y la existencia, en la que el juego de sombras y luces se alternan, bajo una mirada inteligente que exige al lector una cierta complicidad en ese punto de encuentro que es el poema, como parte de un todo creativo.

El otoño del sujeto poético despide una luminosidad que proyecta su anhelo: «y el viejo tiempo de viejas paredes/ nos brinda el verde deseo de ser». Y la vida y la creación se entrelazan en una simbiosis singular y exigente, dejando muestras de ello a cada instante: «quién no se abraza a las palabras/ no entra en el círculo de la poesía». Tampoco el fuego renovador, haciendo acto de presencia, queda al margen: «Arden las cursivas de los nombres/ en la tirada del discurso:/ llamas que dan fe de nuestro existir».

Las preguntas quedan en el aire, y tal vez son un poco las mismas de siempre, pero el sujeto sale a buscar las respuestas directamente y hay decisión cuando la certeza del desnudo se impone.

‘Lolita, informe confidencial y fuegos artificiales’

Autor: José Luis Amaro

Editorial: Cántico. Córdoba, 2021.