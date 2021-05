Fernando Clemot (Barcelona, 1970) ha escrito ya varios libros de cuentos como La lengua de los ahogados, Safaris inolvidables y Estancos del Chiado, todas ellas en la editorial Menoscuarto y novelas como El libro de las maravillas, El golfo de los poetas y Polaris. Fiume, editada ahora por Pre-textos, cuenta dos tiempos, el del pasado, el de la ciudad de Fiume, en septiembre de 1919, cuando dos centenares de voluntarios encabezados por Gabrielle D’Annuzio ocuparon la ciudad de Fiume para crear un estado propio adherido a Italia. El presente, cuando Tristam Vedder, corresponsal del New York Tribune, regresa a Italia con su familia para conocer el lugar donde murió su hijo menor. Con estos mimbres, la novela es un paisaje emocional donde Tristam se halla envuelto en el laberinto de su nostalgia, porque el dolor pesa demasiado para él. La compañía de Cynthia no le satisface, el amor está roto, hecho añicos y pasean ambos por un escenario en decadencia, donde la belleza de una Italia que siempre expresa la hermosura de una luz en sombras, queda dentro de él, en su laberinto interior. Hay un espacio que no se llena, un vacío entre dos seres que se amaron, pero que ahora viven lejanos, sin nada que decirse. Y llega el recuerdo de aquel 1916, donde la muerte amaina con muchos cadáveres en el suelo, la guerra y su quejido.

En esos dos planos, el pasado que es recreado como si filmase una secuencia de una película, con las descripciones detalladas del horror, y el presente, donde Tristam recrea aquel tiempo y el sacrificio de los caballos en la batalla. Logra Fernando Clemot confluir el pasado y el presente en un personaje que sigue anclado en el tiempo, en el dolor que tuvo que vivir. La novela es en realidad un paseo por el amor y la muerte, porque la muerte del hijo está siempre presente y el amor ya se ha hecho ceniza. Del escritor de cuentos al novelista, sentimos su luz en cada página, el aliento de un personaje que ya sabe que todo es derrota en realidad. Una gran novela, sin duda alguna.

'Fiume'

Autor: Fernando Clemot.

Editorial: Pre-Textos, Valencia, 2021.