Si alguien nos preguntara, de repente, qué lugar o rincón elegiríamos para vivir durante los próximos años de nuestra vida, es casi seguro que muy pocos escogerían un espacio rural apartado del mundanal ruido. Vivimos en un mundo interconectado, en una aldea global que nos absorbe y pocos resistirían así, de entrada, llevar una vida en absoluta soledad, desconectados del ruido y el bullicio que soportan a diario en la ciudad que viven. No obstante, hay personas que escogen la vida retirada y huyen de la ciudad y sus comodidades. Es el caso de la periodista Beatriz Montañez, que eligió hace unos años, concretamente un lustro, retirarse del mundanal ruido y de los focos del mundo mediático e insomne en que vivía para instalarse en la libertad de un monte rodeada de pájaros, árboles y hormigas. Y, a primera vista, nos pudo sorprender, pero cuando uno lee este libro emocionante, este inmenso diario poético que es Nadiela, entiende perfectamente su elección. Aquí, en esta obra la principal protagonista es la Naturaleza, el espacio de un bosque transitado por una legión de animales diminutos, hermosos y poéticos, y de una espesura singular de árboles y plantas que cobijan a una chica que viene del bullicio para instalarse en los ojos del silencio.

Beatriz Montañez (Almadén, 1977) fue, hasta hace muy poco -y lo sigue siendo aún-, una periodista que obtuvo el reconocimiento popular gracias al programa televisivo El intermedio, en el que nos mostraba una imagen alegre y pizpireta de joven moderna instalada en la gran urbe. Por entonces no intuíamos en ella la poeta magnífica que encerraba dentro. No imaginábamos las portentosas cualidades de escritora genuina, sensible y emotiva, que demuestra en Nadiela, un libro escrito de puntillas, con el corazón suspendido entre las nubes y las luminosas hojas de los árboles que pueblan un rincón geográfico apartado en el que la poesía bulle incandescente como un aleteo de mirlos y golondrinas rasgando la seda de un amanecer de junio. Hacía ya mucho tiempo que no hallaba en ningún libro un enjambre tan delicioso de metáforas e imágenes poéticas absolutamente novedosas, inspiradas en fenómenos y elementos naturales: «La hondura azul del horizonte se deshilacha en cascada de arrendajos… El acantilado perfila sus escamas montañosas entre luces y sombras color apio» (pág. 122) o en su caso, también, esta otra bella imagen: «Es mediodía, el sol se eleva como una flor de hierro entre brillantes cristales de aragonita» (pág. 180). En estos y otros pasajes del diario emotivo y poético, sagrado, que es Nadiela, flota una delicadeza cristalina y una ternura que llegan a conmovernos cuando la autora del libro nos dibuja su interconexión mágica con el entorno de una naturaleza llena de fulgores sobrenaturales y singulares hechizos. En el libro los pájaros (mirlos, herrerillos, carboneros, petirrojos y autillos) dialogan a su manera con Beatriz Montañez, igual que lo hacen las culebras, las arañas y hormigas, los escorpiones y las zorras. La autora nos da una lección maravillosa de como entablar una relación respetuosa, amorosa y beatifica -en su sentido franciscano- con las plantas, los árboles y los animales del monte, una relación que conduce a la inocencia y a la felicidad más absoluta: «Hoy he cumplido seis meses en soledad. Estoy lejos de estar en paz, pero voy tomando conciencia, la observación es la fuente. Gracias a ello vuelvo a mi estado de ignorancia natural, después de haberme alejado de ella, creyendo saberlo todo» (pág. 222). Qué lección tan inmensa para tantos escritores afamados que miran a los demás por encima del hombro. Quizá esa asunción de «ignorancia natural» es lo que, al final, conduce a la autora de este diario a escribir fulgurantes párrafos como éste: «Bajo el óvalo de la linterna, cubierto por un barniz de cristal líquido, la tierra brilla. Cada hebra de hierba está coronada por una gota de agua; es como si millones de ojos de iridio me observaran» (pág. 280).

En Nadiela hay, de entrada, muchísima más poesía que en decenas y decenas de esos poemarios superventas que parecen escritos -¿lo son?- por adolescentes. En el libro la autora se desnuda espiritualmente y, además de mostrarnos la herida sin cicatrizar que en ella dejó la muerte temprana de su padre, nos enseña su enamoramiento súbito de una soledad llena de ánimas salvajes, seres silvestres que ella dignifica construyendo un bellísimo espacio literario al que nos aferramos como el musgo a un chopo humilde. Desde aquí celebramos la aparición de esta escritora, sublime poeta, portentosa narradora que en Nadiela dibuja con singularidad la poesía esencial que esconde la Naturaleza.

'Niadela'

Autora: Beatriz Montañez

Editorial: Errata Naturae

Madrid, 2021.