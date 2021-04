El primer poema no funciona solo como una apertura: en esta ocasión también revela esa extraña declaración de intenciones del sujeto poético, respecto a ciertas claves que irá desmenuzando según se avance por estas páginas. Ello marca un rumbo, nos revela alguna que otra señal, como por ejemplo el papel del progreso y cómo se construye siempre sobre un pasado, sin tener en cuenta -en muchas ocasiones- ese referente. El sujeto recupera esa visión momentánea -sin idealizar- sobre el pasado, de una manera que puede parecer áspera por momentos, en tanto que nos muestra esa realidad o recuerdo sin la aparente escenografía de la belleza como simple ornamento, pero sin renunciar por ello a dicho concepto.

En la composición de algunos poemas - como tónica en común- hay una cierta descripción de elementos físicos, eso y la disposición de los mismos ayuda a ir visibilizando la estructura, el armazón sobre el que va a cimentarse el hecho significativo o lo que se pretende trascender. Situar físicamente al lector en un espacio -y también, de forma velada, en un tiempo-, moldea muchas de las composiciones de Checa, como un sello propio al disponer ciertos elementos para que generen la composición dentro del poema. No podríamos hablar de un tono puramente narrativo, aunque sí aparezca ese matiz con intermitencia dentro de no pocas piezas. Cada metáfora está ahí, rescatando del pasado una imagen que de pronto adquiere su propio destello, su propia forma de mostrarse con esas asociaciones que contextualizan el tiempo dentro del poema.

Hay una lucha permanente durante el trayecto entre dar paso al presente, con una sociedad consumista inminente, y tratar de salvar’del olvido esos momentos de belleza, ese tiempo que permanece dentro del poema, congelado, entre el deterioro al que se ve sometido ese recuerdo y la insistencia del sujeto por evitar esa debacle.

Es la mirada del niño pero la voz del hombre las que se equilibran en este juego de la existencia, de la vida y la muerte como dos polos que se compensan. Los vivos y los muertos que permanecen en diálogo constante. La inocente mirada sobre las cosas y las situaciones que llega primero y que luego madura de golpe en cómo se trasciende el hecho mínimo, cómo alcanza a adquirir su peso en el conjunto del poema. No se trata de que el sujeto se reconcilie con su pasado, no hay cuentas que saldar, más bien es una sanación natural la no pérdida ni rotura de lazos con el pasado, la disección que se produce, ese dejar al descubierto el sentimiento cuando ha pasado el filtro de los años, y hay perspectiva para acometerlo sin dejarse desbordar.

Y Josep Checa, una y otra vez, acomete poemas en Piel del alma cuya carga siempre permanece implícita, cuyo quiebro propone a cada instante un temblor, una sacudida, desde la sencillez y el asombro sobre lo que fue, lo que hubo, y su perdurabilidad.

