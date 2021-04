Ingeniosa permutación fónica esta que da título a Recado original, casando con su machadiano epígrafe de que «ni está el mañana -ni el ayer-escrito». En otras palabras, que cada libro nuevo que se lanza a la estratosfera de quienes poseen antenas adecuadas para comprenderlo ha de implicar una enseñanza novedosa y una unicidad duradera para merecer su nacimiento; y que los avatares vivenciales no son ni pueden ser materia de gramatología, porque hay por sistema un decalaje, un desencuentro, un no llegar que, en la buena poesía, no es balbuceo, sino sobreentendido sutil. No transmisor de verdades esenciales, como en el mediterráneo que descubrió el pomposo Derrida, sin cuya feliz inmersión en sus aguas Góngora o Rubén no nos habrían deleitado, sino fabricador de bellas ficciones que abrigan, por supuesto, algo de nuestras experiencias, sentidas en persona o vicariamente, a modo de ladrillos, células, partículas para jugar.

Cuando se tiene la abrumadora trayectoria en libros publicados y en premios cosechados de María Sanz (Sevilla, 1956), el poeta escribe porque quiere, porque sabe, porque ha cobrado tal familiaridad con eso que Francisco Pino, aún más cirlotianamente permutador, bautizó como «méquina dalicada», que se diría que los poemas se componen solos. Naturalmente, esto no ocurre, y el dominio técnico del oficio no debería llamarnos a engaño. Tampoco el recurso, utilizado sin disimulo ni complejos, a una temática ortodoxa y previsible, como la edad tardía y el aguijonazo de la temporalidad, las paradojas y desajustes del estremecimiento amoroso o el incesante rigodón de máscaras que atesta los escenarios de nuestra soledad. O ese hermoso, y a veces demasiado autocontemplativo, Tú cernudiano que socorridamente nos brota. Claro que conocemos el sabor de la decepción, el enfado, la afirmación del sano orgullo. Pero, se insiste, no nos dejemos confundir. La poesía está empedrada de anécdotas como el infierno lo está de buenas intenciones. Aunque la clave, la llave, el código de acceso residen en otro lugar.

La autora que más nos seduce e interesa en este poemario no es el miembro inscrito por derecho propio en la cofradía de correctos profesionales al uso, por desgracia dotada de más socios que lectores, ni el notable exponente de la sensibilidad femenina, convincentemente abordado por Biruté Ciplijauskaité, la hispanista lituana de talla mundial que ha dedicado varios estudios a María Sanz. Sino ese talento individual -por seguir por enésima vez al ultraconservador T.S. Eliot- que trasciende el confesionalismo compatible o la destreza figurativa, en sí elocuentes, para lograr la sorpresa. Como sacándose de dentro un simbolismo taumatúrgico: «No cierres los visillos, aunque el viento/ azote los confines de la melancolía,/ ni aunque el azul se funda con Chet Baker./ Descúbrelos calmando el oleaje». O inventando una genial fantasía erótica, de potencia casi grecolatina dentro de su ironía postmoderna, en el Poema XXXIV, basado en un anuncio de Dolce & Gabanna.