Un nuevo libro de la cordobesa Isabel Azañón Agüera ha sido publicado por la editorial Algorfa. Con el título de Córdoba, poesía en tus manos, la autora rinde un homenaje poético a su ciudad natal, siendo cada rincón, plaza o paseo motivo de inspiración y del más profundo sentimiento: «Patios,cruces de mayo, arcos legendarios, susurro de fuentes, azahar o incienso se remueven para iniciar la fiesta de los sentidos. La Noche Blanca del flamenco se convierte en bandera de arte, salero y duende, y entre cante o guitarra, columnas escondidas vigilan y sostienen el transcurso de los años». La calleja de las Flores, la Posada del Potro, Caballerizas Reales, la Feria de la Salud, la Mezquita, son lugares en los que la huella del tiempo perdura y sirven para despertar toda clase de atributos poéticos.

Azañón Agüera, maestra de profesión, encuentra en la poesía su género preferido, simultaneándolo con la escritura de cuentos o teatros infantiles, con temática fundamentalmente basada en valores. Así surge su primer libro, La luna y el sol, poemario infantil y muy didáctico. Su segundo libro, Pensar en poesía, es un recopilatorio de poemas diversos, en los que la autora mezcla, de forma caprichosa, estilos, temas y personajes. De igual forma, ha colaborado en varios libros educativos con su madre, Isabel Agüera Espejo-Saavedra, también maestra, escritora y colaboradora del Diario CÓRDOBA. Según palabras de la autora, «la creatividad es mi compañera de vida, y sin la cual no concibo mi existencia. Me persigue, no me deja dormir e incluso me despierta de un sobresalto en muchas ocasiones». En el año 2014, recibe el premio Joaquín Guichot de la Junta de Andalucía, a la mejor experiencia educativa, con un trabajo titulado Por amor al arte, homenaje al pintor Julio Romero de Torres. Las ilustraciones que acompañan a los poemas llevan la pincelada artística de Ramón Azañón Agüera, quien ha sabido captar con su cámara el gesto y el lugar acertado para transmitir mensaje propio.