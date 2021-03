Nuestro tiempo corre demasiado deprisa, tanto que las generaciones tienden a concentrarse y lo que antaño se analizaba cada veinticinco años ahora lo reducimos a una estricta quincena. Es una forma necesaria de hacer justicia porque son muchos e interesantes los creadores en general y los poetas en particular que se incorporan a la historia literaria, aunque sepamos fehacientemente que serán muy escasos los que tendrán una presencia reconocible en el orden canónico. Esta reducción a mínimos que tiene sus contadas fluctuaciones libra del anonimato a contadísimos autores, lo que no excusa que sea pertinente el análisis pormenorizado de todos y cada uno de los escritores que han dejado su huella, más o menos visible, en el abigarrado y borroso canevá de la memoria. Esta es la misión que cumplen los antólogos, permitiendo construir el deslavazado edificio de tendencias e individualidades que conforman el panorama artístico de un statu quo sincrónico. ¡Qué hubiera sido de tantos escritores medievales si el judío converso Juan Antonio de Baena no hubiera compilado su conocido Cancionero! ¡O de tantos creadores renacentistas y barrocos de no contar con los florilegios de estas épocas, observándose en algunos de ellos ausencias destacables! Ausencias -en determinados casos justificadas por el antólogo que expresamente lamenta la autoexclusión de algunos de los convocados- en las que ha tenido que incurrir necesariamente el doctor en Filología Hispánica Ángel Luis Luján Atienza cuando acomete la no fácil labor de reunir un ramillete de treinta y siete poetas, de trayectoria consolidada, que se inicia con Ramón Buenaventura y culmina con Antonio Jiménez Millán.

El antólogo establece un margen de quince años (1940-1954) que, a su entender, conforman una generación literaria -aunque esto no puede tomarse en sentido estricto porque son claras las diferencias entre unos y otros- para autores cuyas primeras publicaciones oscilan entre 1968 a 1983 -otros tantos quince años-, donde se integran en femenino la catalana Clara Janés (1940), la guineana Elsa López (1943), la cacereña Pureza Canelo (1946), las gaditanas Rosa Romojaro (1948) y Ana Rossetti (1950), la tinerfeña Cecilia Domínguez Luis (1948), la donostiarra Julia Otxoa (1953) y las cordobesas Juana Castro (1945) y Ángeles Mora (1952). En masculino, tres cordobeses más se suman a esta nómina: Carlos Clementson (1944), Francisco Gálvez (1945) y José Luis Amaro (1954), a los que se unen el tangerino Ramón Buenaventura (1940), el donostiarra Jesús Munarriz (1940), el catalán Francisco Ferrer Lerín (1942), los sevillanos Manuel Jurado López (1942), José Antonio Moreno Jurado (1946) y Javier Salvago (1950), los madrileños Javier Lostalé (1942) y Bernd Dietz (1953), el burgalés Pablo del Barco (1943), los granadinos Antonio Carvajal (1943), Juan de Loxa (1944-2017), Álvaro Salvador (1950) y Antonio Jiménez Millán (1954), los gaditanos Antonio Hernández (1943), Jesús Fernández Palacios (1947) y José Ramón Ripoll (1952), los valencianos Alfonso López Gradolí (1943-2020), Francisco Díaz de Castro (1947) y José Luis Falcó (1952), el canario Justo Jorge Padrón (1943), los malagueños Rafael Álvarez Merlo (1945), José Infante (1946) y Francisco Ruiz Noguera (1951), el alicantino Antonio Gracia (1946), el cacereño José Luis García Martín (1950) y el coruñés César Antonio Molina (1952).

Es pertinente marcar la relevancia de la emblemática revista cordobesa Antorcha de Paja (1973) en la concepción de este volumen antológico. La publicación del libro Degeneración del 70 (1978) y posteriormente el Curso de Extensión Universitaria impartido en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba (1998) en homenaje a la revista cordobesa marcaron un antes y un después para fijar la atención en aquellos poetas, muchos de ellos capitales, excluidos de la antología del crítico catalán José María Castellet Nueve novísimos (1970) o no coincidentes en las dos de José Batlló, Antología de la nueva poesía española (1969) y Poetas españoles postcontemporáneos (1974). Queda así aminorado un arbitrario vacío.