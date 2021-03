Mi primera lectura de Las flores del mal, en su lengua original, data de principios de los años 70. Fue una lectura impulsiva y apresurada motivada por una circunstancia un tanto ridícula que aún hoy, medio siglo después, me produce un cierto malestar. Viajaba en el tren entre la pequeña ciudad auvernesa de Mauriac, donde ejercía como lector de español, y Orleáns, adonde iba a pasar unos días en casa de mi familia, aprovechando las vacaciones de Carnaval. Durante el viaje entablé conversación con una chica, estudiante de Filosofía y Letras, que me preguntó si me gustaba la literatura francesa y sobre mis autores preferidos. En aquel tiempo, recién terminados mis estudios de Magisterio, con el único bagaje literario de aquel antiguo manual de 5º curso de bachiller que se llamaba La littérature française par les textes, por más que hubiera querido, poco podía decir. Así que cuando me dijo que le encantaba Baudelaire y me preguntó sobre lo que más me gustaba del poeta maldito me quedé prácticamente mudo, apenas si pude balbucear unas cuantas palabras sobre el poema Correspondances que había leído en el manual del bachillerato. Avergonzado y herido en mi amor propio por mi ignorancia de la literatura francesa en general y de Charles Baudelaire en particular, lo primero que hice, una vez en Orleáns, fue buscar una librería y comprar la primera edición que encontré de Les Fleurs du Mal: una edición de bolsillo de la editorial Pierre Belfond, de 1965, con un amplio estudio crítico de Claude Bonnefoy. Desde entonces este libro me ha acompañado siempre y aún hoy lo conservo junto con otras ediciones, entre ellas la de la Pléiade, y varias traducciones al castellano. Pero en mi memoria siempre guardaré, más allá del sinsabor de la anécdota, el recuerdo agradecido de aquella joven estudiante que me empujó al conocimiento de este autor emblemático y a la lectura de estos poemas universales.

Ahora, cuando se celebra, el 9 de abril, el bicentenario del nacimiento de Charles Baudelaire me pregunto, al igual que muchos admiradores y lectores incondicionales de su obra, qué nos queda de este poeta que tanto significó en su tiempo, cuando la poesía francesa ejercía una influencia determinante en el mundo. La respuesta nos la daba hace cuatro años André Guyaux, con motivo del 150 aniversario de la muerte del poeta: «Baudelaire es hoy más que nunca un autor actual», y nos recordaba que ya el filósofo alemán Walter Benjamin había dicho algo parecido, al afirmar que «nada en su obra había envejecido».

Resulta, a este respecto, muy significativo que uno de los escritores más destacados de la literatura francesa actual, Michel Houellebecq, piense lo mismo, y no dude en admitir que Baudelaire es el gran referente de su poesía, e incluso confesar en un programa de la cadena de radio francesa RTL: «Baudelaire es mi Dios». Houellebecq declaraba también su devoción baudelairiana en la entrevista que le hacía en Córdoba Alberto Ojeda, durante su participación en el festival de Cosmopoética de 2010. A la pregunta de si era Baudelaire el poeta que más había influido en su obra, daba esta respuesta que sintetiza perfectamente el valor de su poesía: «Sí. Es un poeta fundamental para mí. En Francia, en poesía, existen dos vertientes poéticas muy bien delimitadas, la de Baudelaire y la de Mallarmé. Aunque Mallarmé también me interesa mucho, me decanto por Baudelaire. Él consiguió combinar como nadie lo ideal y lo terrenal, lo cotidiano y lo infinito. Era algo que todavía no se había hecho. En el siglo XIX en Francia, con la coincidencia de Balzac y Baudelaire, se produjo como una suerte de cambio geológico en la literatura, como cuando la propia naturaleza modifica sus especies».

Con Las flores del mal, Baudelaire marca, efectivamente, un punto de inflexión en la poesía en Francia que significa el advenimiento de la modernidad. Su obra, en la confluencia del romanticismo y el parnasianismo, se aleja y supera las dos corrientes estéticas del momento y anuncia, con su visión de las correspondencias, el movimiento simbolista. Pero ese distanciamiento del espacio poético vigente no fue tanto desde el punto de vista formal como desde la introducción de esa nueva sensibilidad y materia poética que anuncia en los últimos versos de su poema «El viaje»: «Hasta tal punto el fuego nuestros cerebros quema,/ Que queremos rodar al fondo del abismo, ¿qué importa Infierno o Cielo?,/ ¡Al fondo de lo Desconocido para encontrar lo nuevo!».

Es ese «rodar al fondo del abismo» el que delinea el novedoso proyecto poético de Baudelaire, cuya función primordial, según él mismo manifestara en un esbozo de prefacio exculpatorio, es «extraer la belleza del mal». Poesía del mal fruto de la constatación del desgarro profundo que sufre el alma humana sacudida, como nos explica en su libro Mi corazón al desnudo, por «dos postulaciones simultáneas: una hacia Dios y otra hacia Satán». El poeta nos confiesa también en esas páginas que, siendo muy niño, «había sentido ya en su corazón dos sentimientos contradictorios: el horror de la vida y el éxtasis de la vida».

Jean-Paul Sartre comienza su ensayo sobre Baudelaire, de 1947, con esta máxima consoladora: «No ha tenido la vida que merecía». Y ciertamente así fue. No mereció tener la familia que le tocó en suerte, nos dice el filósofo existencialista, ni esa amante mezquina, ni la sífilis que terminó con su vida prematuramente. Pero nada de eso lo redime de una vida disoluta, de una existencia llena de errores y contradicciones, abocada a la más completa soledad, a pesar de frecuentar salones, cultivar amistades y practicar ese dandismo con el que pretendía gozar de un estatus de superioridad moral y social en el París del Segundo Imperio. Una triste biografía llena de desdichas que constituye la base y la fuente originaria de toda su poesía. Porque los poemas de Las flores del mal lo que nos vienen a mostrar es el itinerario del alma atormentada del poeta que se debate, nos dice Bonnefoy, «entre el horror y la belleza, el abismo y el ideal, la embriaguez de la carne y el deslumbramiento del amor, la transgresión y el arrepentimiento». Y en esa situación de desgarro profundo, la poesía es para Baudelaire su único viático, «lo más real que existe, lo que sólo es completamente verdad en otro mundo», el instrumento con el que el poeta pretende la búsqueda de una cierta harmonía en esta tierra. La primera edición de Las flores del mal se publicó en junio de 1857, en la editorial de Poulet-Malassis. En esta primera edición se reúnen cien poemas distribuidos en una serie de apartados que marcan, desde «Spleen» e «Ideal» hasta «La Muerte», ese recorrido trágico del destino del poeta y de la caída del alma anunciado en su poema preliminar: «Al lector». El libro causó, como era previsible, un gran escándalo entre la conservadora burguesía parisina, lo que provocó la acción inmediata de la férrea censura del Imperio. La edición fue secuestrada y Baudelaire sería acusado de «ultraje a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres», siendo procesado el 20 de agosto de ese mismo año. En el juicio, Baudelaire tuvo enfrente al famoso fiscal general Pinard, el mismo que seis meses antes había intentado, sin lograrlo, la condena de Flaubert por su Madame Bovary. Pero esta vez sí consiguió que el poeta fuera condenado por los cargos que se le imputaban a pagar una multa, él y sus editores, de 300 francos, además de la supresión de seis poemas que se consideraron totalmente ofensivos contra la moral pública: «Las joyas», «El Leteo», «A la que es demasiado alegre», «Lesbos», «Mujeres condenadas» y «Las metamorfosis del vampiro». Lo absolvieron, eso sí, de atentar contra la moral religiosa y no censuraron los tres poemas que se incluían en esa acusación: «La negación de San Pedro», «Abel y Caín» y «Las letanías de Satán». La supresión de las seis composiciones obligó a Baudelaire a recomponer todo el poemario y en 1861 presentó una segunda edición de Las flores del mal con 26 poemas añadidos, entre ellos los 18 que componían la sección «Cuadros parisienses».

Los poemas prohibidos serán finalmente publicados por Poulet-Malassis en 1866, en Bruselas, bajo el título de Los deshechos, con el acuerdo de Baudelaire. Pero la censura no cejará en su empeño y emprenderá un nuevo proceso. Se pedirá la destrucción de los libros, pero esta vez será en vano, ya que, editados en Bélgica, Los deshechos están a salvo. Baudelaire morirá un año más tarde. Después tuvo que pasar casi un siglo hasta que, en 1949, fuera rehabilitado por el Tribunal de Casación. Sobre esta rehabilitación y el reconocimiento de la obra de Baudelaire, resulta muy revelador el lugar primordial que ocupa en la prestigiosa Biblioteca de la Pléiade. Fue él quien inauguró la lujosa colección en papel biblia de la editorial Gallimard, antes incluso de la rehabilitación, el 10 de septiembre de 1931, con un volumen de su obra poética al que siguió, en 1932, un volumen de sus obras críticas. Desde entonces los versos luminosos de Las flores del mal no dejan de entusiasmar a los lectores de poesía, de suscitar el interés de investigadores y críticos, así como del mundo editorial: la última edición de la Pléiade de las obras completas data de 2012 y se pueden encontrar en estos momentos diferentes ediciones recientes en formato digital. La obra de Baudelaire ha pasado así de los infiernos de las bibliotecas y la clandestinidad de las librerías a los programas oficiales de enseñanza y sus versos acompañan desde los pupitres de la escuela hasta los años de su vejez a todo amante de la poesía.

Esto es así, nos dice Bonnefoy, por la fuerza y el poder de encantamiento de una poesía totalmente innovadora que se revela, mejor que ninguna otra, como la perfecta ilustración de un triple drama: «En primer lugar el de Baudelaire, que hace de su vida, de sus experiencias amorosas, de sus padecimientos físicos y de sus tormentos metafísicos la materia primera de su obra; el de la condición humana, a continuación, desgarrada por tentaciones contrapuestas y con una sola certeza, la de la muerte; el del poeta, por último, cuya función al hablar -directamente o indirectamente- de sí, es de hablar por todos».