Los mejores sitios para comer en Córdoba Centro, según Tripadvisor

Tierra de aceite y de vino, pero también de cocina sencilla, tradicional y popular. La provincia de Córdoba, y en especial, su capital, aúna en su gastronomía lo mejor de su sierra y su campiña, bajo las influencias históricas que fueron pasando por la zona. Todo esto hace posible que podamos probar platos deliciosos en algunos de los mejores sitios para comer en la ciudad.

Salmorejo cordobés, flamenquín, mazamorra, rabo de toro o el ajoblanco son algunos de ellos. A continuación te mostramos cuáles son los mejores sitios para comer en Córdoba, y disfrutar de su gastronomía:

Sibuya Urban Sushi Bar / sibuyaurbansushibar.com

Sibuya es un nuevo concepto de sushi, mucho más atrevido y original. Cuenta con una carta con toques diferentes a un japonés tradicional, con unas recetas de sushi innovadoras que van un paso más allá de lo tradicional, para ofrecerte algo que te llevará a tierras japonesas.

En Sibuya, no sólo el sabor es importante, el ambiente es una parte fundamental de la experiencia. Su decoración es tranquila y relajada, ideal para que te sientas como en casa.

Bodegas Mezquita / https://www.bodegasmezquita.com/corregidor/

Bodegas Mezquita es uno de los grandes referentes de la gastronomía cordobesa y andaluza, un lugar de ensueño para los amantes de la buena mesa y de la historia de la ciudad califal, y se trata de una de las visitas imprescindibles para cualquier visitante de la ciudad.

Su cocina se inspira en la tradición andalusí, árabe y judía, combinada con nuevas tendencias culinarias, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes, y donde los productos típicos de Córdoba son los grandes protagonistas.

Los amantes del tapeo pueden deleitarse con unas exquisitas raciones, frías o calientes, entre las que destacan el salmorejo cordobés, la mazamorra con gelatina de Pedro Ximénez, las lagrimitas de pollo, las albóndigas mozárabes o las berenjenas califales.

Además de la carta, Bodegas Mezquita pone a disposición de sus clientes diferentes menús y experiencias gastronómicas para grupos, adaptados a todos los bolsillos.

Cuenta con varios restaurantes a lo largo de toda la ciudad, siendo todos ellos los mejores valorados en Tripadvisor: BM Corregidor, BM Cruz del Rastro, BM Céspedes o BM Ribera. Todas ellas fueron elegidas como Traveller´s Choice 2023 por los usuarios de la web, a excepción de Bodegas Mezquita Ribera, que fue elegida como Traveller´s Choice 2023 "Best of the Best"

Desde luego, cuatro opciones que no deberías dejar pasar en Córdoba.

Taberna Casa Pedro Ximénez / Casas Pedro Ximénez

A tres minutos de la famosa Mezquita, Taberna Casa Pedro Ximénez recibe a sus comensales con una decoración elegante y una terraza en la parte más alta del local, donde podrás disfrutar de unas increibles vistas.

Su cocina mezcla platos tradicionales de la gastronomía cordobesa con otros más elaborados. El salmorejo, arroz cremoso de rabo de toro con boletus, tataki de atun rojo o el entrecot de vaca madurada, son algunos de los más demandados.

Fue elegida por los usuarios de Tripadvisor como "Best of the Best", reconocimiento que no hace más que posicionar a este restaurante cordobés como uno de los mejores de toda la ciudad.

Restaurante Damasco / Restaurante Damasco

Situado en calle Romero, este restaurante regentado por el cocinero sirio Ramez Al-Malek se ha convertido en uno de los más populares de Córdoba.

Su cocina, como el la define, mediterránea oriental, aglutina los mejores sabores de la cocina libanesa, jordana y siria. Se trata de una cocina muy sana, donde su carta es prácticamente entera vegetariana.

La base de su cocina es el producto de proximidad, fresco y de temporada, que permite ofrecer platos de lo más saludable y exquisito.

Su decoración, sencilla, mezcla la esencia del mundo árabe con el típico local cordobés.

Falafel, dolma, humus con granada y la limonada con menta, alguno de sus platos más demandados.