El Centro también se moja

Si hay algo que parece obvio es que, tras siglos de ocupación continuada, el espacio que hay en el distrito Centro y su Casco Histórico es... el que hay. Y no más. Es sin duda el mayor problema estructural del distrito, la falta de áreas para construir equipamientos, especialmente los de tipo deportivo que requieren una notable cantidad de suelo. Así que para muchos residentes tener a mano una piscina con la que paliar el tórrido verano cordobés en tan ‘secos’ y antiguos barrios es casi un sueño. Como el soñar con poderse ir a la playa o, simplemente, remojarse en otros lugares del municipio.

Pero a veces es fácil engañarse y el distrito Centro tampoco carece de oportunidades para que el agua forma parte de la vida del verano de sus vecinos. Por ejemplo, porque a muchos podría sorprenderle que los barrios del Centro Histórico y de la parte comercial sean los que acumulen más fuentes de todos los distritos de la ciudad. A veces pequeñas, con agua no potable o monumentales, ciertamente, pero a fin de cuenta con más surtidores que en el resto del municipio. Pues bien: otro tanto podría decirse de sus oportunidades para el baño.

Imagen de la piscina municipal de Santuario.

En primer lugar se nos olvida muchas veces que uno de los equipamientos con más lámina de agua del municipio está en el distrito: las instalaciones de Go Fit, todo ello si sumamos por un lado la piscina interior, de 25 metros para práctica deportiva, y la exterior, abierta solo para la temporada estival pero todo un éxito para los usuarios de este amplio equipamiento deportivo y de salud. Eso sí, como nos recuerda la directora, Estefanía Sarmiento, para disfrutar de estas instalaciones no hay pases diarios, hay que estar matriculados. Lo que tampoco es una mala idea para aprovechar y hacer una puesta a punto física en los meses de verano y vacacionales además de tomar más de un baño.

El hotel Eurostars Palace ofrece horas de lujo y El Bailío experiencias de salud

Sí que abre sus puertas a todo cliente, y si lo desea por un solo día, la piscina del hotel Eurostar Palace, que no solamente ofrece un baño en ese vaso que también es un elemento estético y maravilloso para su noches de cócteles en la terraza con unas vistas sensacionales. El pase cuesta 35 euros de su Piscina VIP Experience para los no alojados. Eso sí, contempla hamaca para dos personas, botella de cava, fruta fresca cortada, botellita de agua, toalla, albornoz... Y al ladito, una de las mejores barra de coctelería de la ciudad, y para muchos la mejor. El objetivo no es solo bañarse, sino ofrecer toda una experiencia para recordar mucho tiempo.

El spa del hotel Palacio del Bailío.

No es el único hotel con piscina, aunque otros, como el Center, la reserva a sus clientes alojados, que tampoco está mal ni por ello deja de ser un equipamiento más del Centro donde refrescarse si se viene de fuera. Mientras, el Palacio del Bailío ponee a disposición de todo el mundo independientemente de estar alojado, su spa, junto a los restos de una auténtica domus romanas y con servicios que también pueden contratarse de tratamientos de pies y manos, sauna, circuito termal, masajes, tratamientos faciales, exfoliaciones corporales, circuito de relajación... Lo más básico, el spa, sale por 35 euros, y a partir de ahí todo lo que uno quiera pedir.

Y no la única oportunidad de bañarse en el Centro de Córdoba y regalarse a sí mismo un lujo asiático por bastante menos de lo que parece. Para ello están también el Hamman Al-Andalus (corregidor Luis de la Cerda, 51) desde 49 euros con piscinas a diferentes temperaturas, camas de piedras calientes, té, aromaterapia, masajes... Distinta pero igual de atractiva es la oferta de Baños Árabes de Córdoba (calle Almanzor), que incorpora una piscina con sal de las salinas de Aguilar de la Frontera, todo ello desde 32 euros.

Hay que recordar que el distrito alberga el Hamman Al-Andalus y los Baños Árabes

Eso sí, para el baño puro y duro hay que salir del distrito, aunque no a mucha distancia nos podemos encontrar con las piscinas municipales de la Fuensanta y el Sector Sur, con tarifas populares desde 4,1 euros para el niño y 5,15 el adulto.

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Y por último, basta echar una ojeada a Google Earth, poner alguna fecha estival y hacer zoom sobre el distrito Centro para darse cuenta de la sorprendente cantidad de circunferencias y rectángulos de azul celeste aparecen en las azoteas, grandes patios, antiguas huertas... particularmente en la zona monumental. Piscinas de extranjis, por supuesto, y muy discretas, pero no por ello menos refrescantes.