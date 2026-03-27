Morería, una calle muy comercial

De la calle Cruz Conde al bulevar del Gran Capitán discurre la calle Morería, que hoy es una de las calles más comerciales de la capital cordobesa. Su nombre hace referencia a un pasado árabe del que no se sabe nada.

Para la mayoría de los cordobeses, es la calle donde se ubica el Colegio de la Abogacía de Córdoba, pero pocos saben que esta calle peatonal esconde alguna que otra curiosidad, como que está construida sobre los restos del ‘Forum Novum’ romano o que en ella estuvieron afamados restaurantes y tabernas, y la fachada trasera del palacio de los marqueses del Boil, del que solo se conserva la entrada principal, que da a la calle Conde de Gondomar y que ha sido la entrada de la Delegación de Economía de la Junta de Andalucía hasta su mudanza al edificio de los antiguos juzgados.

Cuando la casa palacio fue derribada, se convirtió en los almacenes Woolworth, espacio que más tarde ocuparía la firma Zara, que abrió una puerta trasera a la calle Morería y, desde primeros de año, la cadena Druni.

Templo romano

Si hay una edificación emblemática en esta vía es el Colegio de la Abogacía de Córdoba, aunque la institución colegial lleva relativamente poco tiempo ocupando el número 5 de la calle, desde el año 2000. Unas obras en la sede colegial descubrieron la existencia de un templo romano.

En el Museo Arqueológico de Córdoba se guardaba un fragmento de una antefija —una pieza vertical que se coloca en el extremo inferior de las tejas, en las cubiertas— que había sido encontrado en la calle Morería. Por su gran tamaño, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, Carlos Márquez, dedujo que era parte de un edificio de grandes dimensiones. El descubrimiento en unas obras en la sede del colegio del ‘podium’ de un templo confirmó que la antefija pertenecía al mismo. Este gran templo, a semejanza del Foro de Augusto de Roma, ocupaba unas cuatro manzanas. Según Márquez, «era una muestra de poder y una manera de mirar a Roma», explicaba el catedrático en una conferencia.

El templo, en el que se desarrollaban las ceremonias oficiales del culto imperial, era parte de un recinto sacro denominado ‘Forum Novum’ y ‘Forum Adiectum’.

En la calle hubo algunos establecimientos muy afamados como Casa Camilo

Otras épocas

La calle Morería siempre ha tenido trasiego. Hoy, los comercios puntean la calle, pero en el siglo XIX la vía estaba llena de recovecos y tacones en los que se ubicaban tabernas y restaurantes, cerca de los cuales se buscaban la vida mujeres de mala reputación. Hasta Pío Baroja hizo referencia a ellas por boca de uno de sus personajes en la ‘Feria de los Discretos’, allá por 1868: «Casas de la Morería / trascastillo y Murallón, / ninfas, dueñas y tarascas, / Baratilleras del amor».

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Ya en el siglo XX destacó Casa Camilo, que fue frecuentado por personajes como Machaquito, el padre de Manolete, Ricardo de Montis, Carbonell e, incluso, Julio Romero, entre otros muchos. Frente a Casa Camilo estaba Casa Miguel Gómez, que después fue Ivory sobre el año 1959, de los hermanos Peña, haciendo esquina con la calle Marqués de Boil.