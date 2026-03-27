«Córdoba ahora se mira a sí misma»

Nos encontramos en el Patio de San Eulogio, el Centro de Información y Recepción de la Mezquita-Catedral que lleva operativo dos meses. Es pronto para centrarnos en cifras de visitantes, pero ya se puede hablar de sensaciones. ¿Cuáles son las suyas?

La valoración que hacemos de este primer periodo es muy positiva. Lo más importante está siendo el boca a boca, la información que se están pasando los visitantes unos a otros invitándose a venir está funcionando muchísimo. Es cierto que la apertura ha coincidido con la temporada baja turística, un tren de borrascas, el corte del AVE tras el trágico accidente de Adamuz... Pero pese a todo el impacto es excelente. Estamos encontrando una satisfacción total tanto en los turistas como en los grandes especialistas que están pasando por aquí.

Precisamente, Diario CÓRDOBA ha recogido valoraciones de expertos muy exigentes que se confiesan agradablemente sorprendidos. ¿Qué es lo que más destaca de este nuevo equipamiento?

Se han publicado ya artículos de personas muy entendidas, especialistas como el profesor Desiderio Vaquerizo; el periodista Francisco Solano Márquez o el director del Instituto Andaluz de Patrimonio, Juan José Primo Jurado. Todos ellos valoran el edificio por su novedad absoluta para Córdoba. Es una novedad en el servicio de información y recepción, pero sobre todo en su contenido. Para todos, expertos y público en general, es una sorpresa descubrir los contenidos museográficos y todos los recursos que usamos ahora para explicar la belleza singular y la excepcionalidad de nuestro monumento.

Además de alma de Córdoba, la Mezquita-Catedral es un motor de la ciudad. Y para el distrito Centro, no cabe duda que muchísimo más.

La Mezquita-Catedral es el edificio que nos hace ser conocidos mundialmente, es el alma de la ciudad. Este nuevo centro complementario va a incrementar todavía más ese atractivo porque las personas conocerán mejor el monumento y lo divulgarán por el mundo con mayor conocimiento. La Unesco calificó la Mezquita-Catedral como una «creación artística única» y eso es una gran responsabilidad. En este centro queremos explicar justamente las características que ponen el acento en esa excepcionalidad técnica y estética que a veces es difícil de abarcar en una sola visita.

«Para todos es una sorpresa descubrir los contenidos museográficos del Patio de San Eulogio»

Sin embargo, el casco histórico sufre un proceso de turistificación, de gentrificación, que ‘secuestra’ las raíces de los vecinos. Quizá, más aún en el barrio de la Catedral. ¿Sigue siendo también la Mezquita-Catedral un referente popular?

Sin duda alguna. Todo este entorno es el barrio de la Catedral. Aunque tenga un uso turístico, este edificio sigue siendo un referente religioso y popular para los católicos. Y más para los que tienen aquí su parroquia, la del Sagrario. Es emocionante ver cómo personas que se han criado aquí, aunque ya no vivan físicamente en el barrio por el éxodo a la periferia, siguen viniendo a celebrar los bautizos de sus hijos, de nietos, a casarse... La parroquia del Sagrario mantiene muchísima actividad, y en general el monumento sigue siendo un corazón vivo y latente para los cordobeses que mantienen sus raíces aquí, en el barrio.

Mirando hacia atrás, el 8 de agosto de 2025 vivimos un incendio que conmocionó al mundo, a la ciudad, al Centro... ¿Aún marca ese susto?

Yo creo que el incendio pasó y ahora lo que queda es la rehabilitación, que va adelante según lo previsto y a buen ritmo. Podemos contarlo ya como un accidente pasado que no forma parte del presente. Eso sí, ha sido un acontecimiento en nuestra historia de siglos que nos ha ayudado a incrementar todavía más las medidas de autoprotección del monumento. Fue un susto negro que atenazó el corazón de todos, pero la respuesta técnica ha sido ejemplar.

Se nos echa encima la Semana Santa de 2026, con la carrera oficial ya consolidada en el entorno de la Mezquita-Catedral. ¿Cómo se va a vivir este año?

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El monumento de nuevo será el epicentro de la vida de las hermandades, puesto que todas las que procesionan harán estación de penitencia en la Catedral. Es un momento para disfrutar de un patrimonio único uniendo la piedad popular con nuestra riqueza patrimonial. Córdoba ha ganado en identidad en estos años al incorporar la Catedral en su recorrido; ya no tiene que mirar a otras ciudades, cercanas o lejanas. Córdoba ahora se mira a sí misma y aporta una singularidad en sus procesiones y en su entorno histórico que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, algo que los especialistas ya reconocen y que es un reclamo turístico de primer orden.