«El Alcázar Viejo es punto y aparte»

-Es usted ya todo un veterano en el cargo, pese a ser de los más jóvenes en la AV y en el movimiento vecinal.

-Pues... Sí. En el barrio también ha habido presidentes que han trabajado mucho, pero ya mismo estoy entre los más longevos. Lo cierto es que el barrio, como todo el Casco Histórico, está envejeciendo, y eso se nota particularmente aquí.

-Pues le iba a preguntar por ello más adelante, pero ya que estamos, ¿en qué se percibe ese envejecimiento en el Alcázar Viejo?

-Es un barrio pequeño, de tres calles y unas pocas callejas, compuesto por casas familiares grandes, no por bloques. Al ser familias de toda la vida, vas viendo cómo la población envejece. La gente joven que vivimos aquí, con niños, somos muy poquitos, quizás 12 o 15 familias como mucho. Este año pasado hemos sentido muchísimo la pérdida de vecinos muy queridos. Juanillo, Rafael Onetti, Fernando Cantos... Personas que veías en el día a día y que dejan un vacío que acentúa esa sensación de despoblación.

-¡Oh! Lo siento mucho. Pero dígame. ¿Qué problemas más graves le transmiten los vecinos?

-Si hablamos de gravedad, el primero es el aparcamiento de Puerta Sevilla. Sobre todo por la delincuencia, por los incidentes que se han registrado. Hemos pasado semanas de cristales rotos y coches reventados todas las noches. Estamos pidiendo mejor iluminación y cámaras de seguridad para el aparcamiento. También nos preocupa la limpieza de la barbacana; llevamos un año solicitando que se limpie de hierbajos y suciedad hasta el río, porque hay riesgo de inundaciones, plagas de ratas..

«Estamos pidiendo iluminación y cámaras para el aparcamiento de Puerta de Sevilla»

-Se dice que esta asociación vecinal siempre ha funcionado como una pequeña ‘alcaldía’. ¿Lo siente así?

-(Ríe) Exacto. Algunos llaman en broma desde hace tiempo al presidente de la asociación «el alcalde», porque nos tomamos esto muy en serio. Vivir entre murallas nos hace hasta tener cosas propias, otro carácter, estar acostumbrados a nuestra propia vida, que queremos mantenerla. Las macetas en las calles, las Cruces de Mayo en la Torre de Belén o esa fiesta de los Reyes Magos para los niños... Es casi como una pedanía dentro de la ciudad.

-Han puesto en marcha un sistema especial con Sadeco para los contenedores, ¿no?

-Sí. Concretamente para los contenedores que están enfrente a Caballerizas Reales daba una imagen de suciedad y atraía ratas. El proyecto consiste en que un camión vendrá unas horas por la mañana y otras por la tarde para que vecinos y establecimientos echen la basura y se la lleve en el momento. Es una forma más sostenible y limpia de gestionar los residuos en el Casco.

-El Alcázar Viejo es un barrio muy condicionado por el turismo. ¿Cómo afecta esto a la vivienda y al relevo generacional?

-El problema es que hay muy pocos bloques de pisos. Casi todo son casas de vecinos antiguas que, cuando los propietarios fallecen, las familias venden. Y como son casas de 200 metros, los jóvenes no pueden pagar ni el alquiler ni la compra. Al final, todo se convierte en hospedajes, restaurantes o alojamientos turísticos. Un joven no puede pagar 280.000 euros por una casa que hay que tirar casi entera y luego enfrentarse a dos años de burocracia para recibir los permisos por ser edificios protegidos.

«Se dice que no hay relevo en los Patios. Lo que no hay es forma de acceder a la vivienda»

-¿Ese es el motivo de que se pierdan patios en el concurso?

-Totalmente. Se dice que no hay relevo generacional en los patios, pero lo que no hay es forma de acceder a una vivienda. Un patio vale por las familias que lo trabajan y lo decoran, no por el espacio en sí. En los últimos años, tres o cuatro patios de toda la vida ya no se presentan porque las casas se han vendido.

-Para terminar, ¿cómo encara el próximo mes de mayo su propio patio tras un invierno tan lluvioso?

-Muy bien, estoy contento. Los patios necesitan sol y agua, y con tanto nublado las flores pueden pudrirse si no tienes cuidado con el riego. Pero el patio contando con la primavera está perfectamente encarado.

-Veo que está acostumbrado a las entrevistas. Se nota que le han hecho muchas por su patio.

-Pues sí. Nosotros estamos encantados, aunque tiene su responsabiliza, porque la Fiesta de los Patios es parte de la imagen de la ciudad. La últimas han sido de medios de Alemania, Japón, Corea, Reino Unido... Además de programas especiales, espacios prime-time de televisiones chinas...

-¡Madre mía!

-(Ríe).