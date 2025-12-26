Donde está Filosofía y Letras

La plaza del Cardenal Salazar se conoció durante muchos años por el nombre de Plazuela del Hospital, pues en ella se ubicaba el Hospital de Agudos que había fundado el cardenal Pedro de Salazar Gutiérrez de Toledo en 1701, a quien hoy se dedica esta placita, convertida en uno de los espacios más turísticos de la capital cordobesa.

El hospital, que estuvo en activo hasta 1969 y es sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba desde 1971, se ubica justo en frente del convento de San Pedro de Alcántara.

Dicho convento fue regentado por los alcantarinos, a quien Francisco Antonio de Bañuelos, entonces maestre escuela de la fábrica de la Catedral, cedió unos solares de su propiedad para la construcción del convento, que fue inaugurado también por el cardenal Salazar en 1696. Previamente, en 1682 se había construido una pequeña capilla, pero era demasiado pequeña y por ello pidieron al Ayuntamiento que le cediera unos terrenos de la plazuela para levantar una nueva iglesia.

La iglesia conventual es del estilo denominado barroco de placas, que se caracteriza por el uso de elementos decorativos geométricos, sobre todo, en la fachada, que presenta dos cuerpos rematados por un gran frontón triangular. En el segundo de los cuerpos, se halla en una hornacina rematada por un frontón curvo la imagen del santo titular de la iglesia, que fue restaurado en 2013, recuperando su color blanco original y rojo almagra en las cornisas, e incorporando una nueva iluminación.

El edificio es, desde 2012, Seminario Diocesano Redemptoris Mater San Juan de Ávila, perteneciente a los seminarios diocesanos del Camino Neocatecumenal.

No obstante, la plaza es más conocida por el mencionado Hospital de Agudos.

Hospital del Cardenal Salazar

El Hospital del Cardenal Salazar se levantó entre 1701 y 1724 gracias al patronazgo del mencionado cardenal, que compró unas casas justo en frente del convento para construir el edificio, cuyo diseño es obra del arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo, que era maestro mayor de la Catedral.

En principio, la construcción estaba destinada a ser un colegio para los acólitos y los niños del coro de la Catedral, pero la peste de 1704 impulsó el cambio de uso del edificio para lo que se compraron otras casas colindantes. Precisamente, el hecho de que las obras estuvieran muy avanzadas cuando se decidió convertir la edificación en hospital hizo que no se ajustara al modelo tradicional de los edificios de uso sanitario de la época.

El hospital, que no solo acogía enfermos sino también a personas sin hogar en sus más de 5.700 metros cuadrados, se convirtió en hospital militar de los franceses durante la Guerra de Independencia española (1808-1814). De hecho, siguió teniendo este uso hasta 1823.

Casi 15 años después, en 1837, el centro hospitalario se convirtió en hospital de agudos, destino que tuvo hasta 1969. Un año más tarde se convirtió en residencia de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y en el curso 1971/1972 albergó los Colegios Universitarios de Derecho y de Filosofía y Letras, ambos tutelados por la Universidad de Sevilla hasta la creación de la Universidad de Córdoba en 1972, cuando se crearon las correspondientes facultades, que compartieron espacio hasta que en 1983, la de Derecho se trasladó a su sede actual.

Cabe mencionar que el vestíbulo de la facultad es obra de Rafael de la Hoz Arderius y que acoge la capilla mudéjar de San Bartolomé, datada entre 1399 y 1410.

Y si se lo preguntan, el busto que se encuentra frente a la puerta lateral de la iglesia de San Pedro de Alcántara es del médico árabe del siglo XII nacido en la actual Belalcázar Mohamed Al-Gafequi.