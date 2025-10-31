La Junta se ‘mueve’ del Centro

El comienzo del traslado de los primeros trabajadores de la Junta de Andalucía al readaptado edificio administrativo, que hasta junio 2017 albergó la sede de los juzgados y de la Audiencia Provincial, algo que comenzó a hacerse escalonadamente a principios de octubre, da pie no solo para hablar de este inmueble sino para repasar cómo quedan las sedes de las delegaciones de la Administración autonómica en la ciudad y, más allá, reflexionar sobre lo mucho que supone para el distrito Centro y su vida cotidiana la presencia mayoritaria de las administraciones públicas, así como todos los organismos y agencias que dependen de ellas.

El nuevo edificio administrativo de la plaza de La Constitución, en el antiguo Palacio de Justicia, en sentido estricto se encuentra en el distrito Poniente Sur, pero no deja de quedar a unos pasos, en la otra acera de la avenida de Vallellano, del céntrico barrio de Fléming y de la entrada al Casco Histórico. La remozada fuente frente al hotel Eurostars Palace, que por cierto también se ha reestrenado este mes con una configuración más verde y con un anillo ajardinado, parece haber saludado el final de una reforma en un inmueble que ha supuesto una inversión de 13,5 millones de euros, y que vuelve a tener vida desde el 6 de octubre, cuando abrían sus primeros servicios, con 50 funcionarios, la Delegación del Gobierno Andaluz en Córdoba, que venía ocupando el edificio de la calle San Felipe 5.

Trabajadoras de la Junta desempaquetan el material en el nuevo complejo administrativo.

Se trata de los primeros trabajadores que se han ubicado en el complejo administrativo, después de que los camiones de mudanza les dejaran 309 cajas con material administrativo, informático y de oficina. Sin embargo, tras ellos se mudarán también el personal y los servicios de las sede de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria (desde la calle Gondomar) y la Delegación Territorial de Empleo, empresa y Trabajo Autónomo, ubicada hasta ahora en la calle Manríquez, aunque ambas con servicios también en el edificio de Tomás de Aquino.

En total, en los antiguos juzgados se estima que trabajarán entre 439 y 562 trabajadores, según qué fuentes de la Junta se consulten. Además de las citadas delegaciones al nuevo edificio también se trasladará la gerencia provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía, la Atrian (ahora en el número 10 de la calle Gondomar), la de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico y la agencia Trade.

La adaptación de inmueble, que tiene como nombre oficial el de Edificio Plaza de la Constitución, ha supuesto 1,8 millones de euros más de lo previsto tras su licitación por la necesidad de incluir trabajos extras por la adjudicataria, la constructora San José. También el plazo de ejecución, de 16 meses, se alargó desde el inicio de las obras, en abril de 2023. Sin embargo, el resultado ha sido un inmueble que ha sorteado la compleja forma de ele con una mejor conexión entre ambas partes donde ha sido clave la accesibilidad. Para ello se han echado abajo los interiores aunque se han mantenido las fachadas, cubiertas con nuevos materiales que le dan un aspecto totalmente moderno al conjunto. Todo ello en un edificio inteligente y energéticamente eficiente, que cuenta incluso con una instalación fotovoltaica en su terraza que proporciona la mayor parte de la energía que consume.

Hacienda y Economía deja el inmueble de Gondomar a Igualdad.

Los otros organismos que cambian

Con la ocupación del nuevo complejo administrativo en los antiguos Juzgados, la Junta de Andalucía ha buscado aprovechar al máximo la circunstancia, con unos cambios muy pensados, vienen defendiendo, aunque al administrado pueda sonarle a bote pronto a todo un baile de despachos.

Así, también cambiará sus oficinas la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública que irá desde el edificio de Tomás de Aquino al inmueble dejado por la Delegación del Gobierno en San Felipe.

En la calle Gondomar, de donde sale Economía y Hacienda, sus dependencias serán ocupadas por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, reuniéndose en este inmueble con los trabajadores que ahora también prestan servicio en unas oficinas de Doce de Octubre 8 y con el Servicio de Protección de Menores, que llegará desde la calle Blanco Soler 4.

Por último, al edificio de la plaza de Ramón y Cajal, de donde sale la Delegación de Inclusión Social e Igualdad, llegarán los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, que ahora mismo se encuentran en la calle Sevilla 4.

Justicia, Administración Local y Función Pública irá al edificio de San Felipe.

Los que siguen en el mismo sitio

Sin embargo, ni mucho menos es la mayoría de delegaciones, servicios y agencias de la Junta de Andalucía en Córdoba la que cambia de ubicación con la reapertura del antiguo Palacio de Justicia, lo que viene a dar cuenta de la presencia que tiene la Administración autonómica en el distrito Centro y el peso del funcionariado en general, de todas las administraciones, en la vida cotidiana del Casco Histórico y centro comercial.

Así, la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía permanecerá en sus dependencias de la calle Capitulares, mientras que Salud y Consumo hará otro tanto en República Argentina.

Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación continuará en el edificio de Los Ministerios de la calle Tomás de Aquino, en donde también seguirán Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; además de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Tampoco cambian de ubicación la práctica totalidad de agencias de la Junta de Andalucía, como, entre otras, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), en la calle Pepe Espaliú; AVRA, en Al-Nasir; la Agencia Pública Andaluza de Educación, en Carbonell y Morand; el Instituto Andaluz de la Mujer, en Ollerías 48; el Instituto de Andaluz de la Juventud, en Adarve 2, o el Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad, de Ronda de los Tejares 16.