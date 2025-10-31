«Sin nosotros el Centro no sería igual»

-La institución cuenta con una trayectoria impresionante que supera el siglo y medio. Estamos hablando de 156 o 157 años de existencia. Tiene que ser una responsabilidad añadida presidir la Sociedad de Plateros con tantos años detrás y que ha marcado tanto la vida del Centro, ¿no?

-Es un honor inmenso. La Sociedad de Plateros no es solo una institución centenaria, sino que es una parte esencial de la historia y la cultura cordobesa. De hecho, nuestra cultura es la base de todo lo que hacemos. A pesar de los cambios en el gremio de plateros, el espíritu de compañerismo sigue vivo. Somos amigos y familia, muchos nos conocemos desde pequeños. Hoy en día, tenemos casi 152 mutualistas y nuestra labor social, la que se inició hace 157 años, sigue adelante: pagamos la pensión a personas muy mayores hasta que fallecen. Pero hay que recordar que en aquellos tiempos, cuando no existía la Seguridad Social, esta era la única ayuda con la que se podía contar.

-Esa faceta mutualista es, sin duda, la médula de la entidad, pero para el público general la Sociedad de Plateros evoca a sus tabernas en el Centro, esos rincones que han sido testigos de la vida de Córdoba. Usted mismo las ha definido como «cultura». ¿Qué impacto han tenido y tienen estas tabernas en el Centro?

-El impacto es fundamental. Las tabernas se iniciaron, por ejemplo, con la de San Francisco, que al principio era una tienda de legumbres, y poco a poco se fueron adquiriendo los locales. Lo que ha ocurrido dentro de ellas es incalculable en términos culturales. La vida en Córdoba no hubiera sido igual sin la Sociedad de Plateros y tampoco sin nosotros el Centro sería hoy igual. Piense: ¿dónde se hubieran juntado figuras como Lorca, Gala o Julio Romero de Torres con aquella peña de Los Legítimos? Esos espacios se convirtieron en un marco para todo. La política del Centro se hacía en nuestras tabernas, se discutía, se hablaba también de cotilleos... Aunque ahora tenemos estas tabernas alquiladas a largo plazo (San Francisco lleva 54 años alquilada entre padre, hijos e hija, Séneca unos 25 años, y la de Cruz Conde, unos 17 años), estas propiedades, junto con los pisos de Cruz Conde y media Auxiliadora, son esenciales para sostener la entidad.

-No deja de ser curioso que negocios de hostelería hayan servido de base financiera para una mutualidad. Pero también para especialidades vinícolas. Hace unos años, la Sociedad de Plateros decidió cerrar su bodega, me imagino que no fue una decisión agradable renunciar al fino Platino y al Peseta?

-Fue una decisión muy dolorosa y se tomó con mucha pena. Nuestros vinos eran historia de Córdoba. Hicimos nuestros propios vinos durante muchísimos años, comprando los mostos en Moriles Altos. Pero llegó un momento en que los vinos dejaron de venderse. La gente, en lugar de vino, pedía una cervecilla y... Nuestra bodega se hizo vieja, se perdía mucho vino y generaba cuantiosas pérdidas anuales. La Sociedad de Plateros es una empresa y no podíamos arruinarnos. Se decidió en asamblea extraordinaria que había que cerrar la bodega para salvar la entidad y tuvimos que dejar de ser bodegueros, Eso sí, Manuel Bordallo, en María Auxiliadora, sigue usando algunas de nuestras botas y nos permite mantener viva esa tradición, aunque él se dedique a su propio vino.

-Los tiempos cambian para todos. El sector de la platería también ha evolucionado, pasando de los patios vecinales con la salita de la platería a empresas que viajan a exponer a las ferias joyeras de todo el mundo. En este contexto, ¿la Sociedad Plateros se ha adaptado?

-Afortunadamente, sí, el sector ha cambiado mucho, se ha abierto, y ahora hay mucha gente joven entrando. En cuanto a los miembros, hemos tenido que actualizar nuestros estatutos. La Junta de Andalucía nos considera ahora una mutualidad y también una aseguradora, según la normativa de la Unión Europea. Esto significa que, con el beneplácito de la junta directiva, pueden entrar personas que no sean plateros. Estamos mentalizando a la gente para que se incorpore. Y sí, ha entrado mucha gente joven. Queremos que esta Sociedad de Plateros no desaparezca nunca.

-Por cierto, ¿cuántos mutualistas están recibiendo su mensualidad en la actualidad? ¿Van saliendo los números?

-No hay problema ninguno. Tenemos 70 mutualistas a los que se les paga lo más que se puede. Pero no es solo la mensualidad. Por ejemplo, cuando celebramos San Eloy (el 1 de diciembre o el domingo más cercano), todos disfrutamos como enanos con ese día de reencuentro. Es un orgullo seguir haciendo esta labor social y cultural en el corazón de Córdoba.