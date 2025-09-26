«Queremos una avenida amable»

-Antes de hablar de la remodelación de la avenida de Las Ollerías, se puede hacer un poco de historia. La asociación se fundó allá por el 84 o el 85. Usted lleva cerca de cuatro años trabajando en ella y es presidente desde marzo del año pasado. ¿Qué luchas han venido definiendo a la asociación vecinal (AV) Torre de la Malmuerta?

-Nuestra asociación se ha involucrado siempre en asuntos clave para el barrio y la ciudad. Hemos estado presentes en la remodelación del aparcamiento de la Diputación, en cuestiones de contaminación relacionadas con la cementera -cuando yo era vocal de la directiva- y en otras reivindicaciones que persisten.

-¿Por ejemplo?

-Podemos hablar de tres frentes abiertos. Uno es la puesta en valor de la propia Torre de la Malmuerta, que se está cayendo a pedazos. Otra es recuperar la arboleda perdida y la tercera, el alumbrado del Parque Colón, que presenta luminarias amarillas antiguas e infraestructuras totalmente deterioradas. Sabemos que tiene un coste, pero estamos esperando el plan municipal para instalar luz LED. La falta de luz en el parque ya es una reivindicación de ciudad, no solo nuestra.

-En cuanto a la próxima reforma de la avenida de Las Ollerías, de entrada, ha llamado la atención el proceso tan participativo de la AV y el distrito Centro. Ya han hablado con vecinos, comerciantes, la Facultad de Ciencias del Trabajo e incluso el Instituto Andaluz de la Mujer para incorporar una opinión de género.

-Lo primero es señalar que nuestro ámbito territorial cubre solo una parte de la avenida, por eso estamos trabajando con el distrito Centro. A principios del verano, en junio, abrimos un correo electrónico y usamos nuestra página de Facebook para que los residentes expresaran libremente cómo querían que fuese la remodelación de la avenida. Recibimos mucha respuesta. Lo que hemos hecho es sintetizar esas ideas en documentos internos y pasquines que están listos para exponer.

-Y, además, han convocado no una, sino dos asambleas abiertas a toda la ciudadanía. ¿Por qué?

-Las dos asambleas se celebrarán en la Facultad de Ciencias del Trabajo. La primera está fijada para la tarde del 29 de septiembre, a las 19.30 horas, y la segunda se realizará la mañana del 4 de octubre a las 10.00 horas. Las hemos programado en diferentes horarios porque eso permite que pueda asistir toda la vecindad que lo desee.

-¿Y de qué se trata? ¿De informar? ¿De recibir nuevas aportaciones?

-El objetivo es exponer qué han dicho los vecinos y el resto de colectivos hasta ahora, basándonos en el documento que hemos sintetizado. Pero sobre todo, buscamos que los asistentes puedan exponer libremente sus ideas. Lo que se diga allí, se ratifique o se incorpore, lo sumaremos al documento final. Ese documento es el que queremos llevar a los órganos competentes del Ayuntamiento, como la Alcaldía, la Gerencia de Urbanismo, Vimcorsa... Ya hemos solicitado reuniones.

-Aunque tienen que celebrarse dos asambleas, ¿hay algo en lo que ya se está coincidiendo para la reforma de Ollerías?

-En general, queremos una avenida amable. Lo que más insistentemente pide la gente está siendo la arboleda. Es un elemento básico. Favorece la disminución de la temperatura y amortigua el ruido del tráfico. En segundo lugar, y esto es lo que los vecinos consideran realmente desastroso, es la reparación de los dos acerados y los soportales. Insisten en que hay unos desniveles increíbles y nos gustaría que se armonizaran todos los portales al mismo nivel.

-El problema es que los soportales están bajo esa complicada figura urbanística de «propiedad privada de uso público», que no deja de dar problemas en toda la ciudad. ¿No?

-Ciertamente. Esto implica que tiene que haber acuerdos. Buscaríamos que el Ayuntamiento establezca convenios con los bloques de propietarios para llegar a un acuerdo y lograr adecentar esa zona. Otras ideas que manejamos incluyen replantear dónde se ubican las paradas de autobús, instalar marquesinas, revisar los pasos de peatones... También pedimos compatibilizar el uso de los carriles bici con el tráfico. Al respecto, sugerimos que se quede con dos carriles, uno en cada dirección sería suficiente, defendiendo una parte central de arboleda. Además, sería crucial algún tipo de firme para bajar la velocidad de los coches.

-¿Y habrá dinero?

-Ya hemos manifestado que el presupuesto de dos millones y pico de euros planteado nos parece escaso. No tiene ni para arañar la avenida. Habría que ampliar el presupuesto.