El fantasma de la Catedral

No son pocas las historias, más o menos certeras, que adornan a la Mezquita-Catedral. Es conocida la leyenda del pasaje que unía el Alcázar de los Reyes Cristianos con el templo o la llamada Estrella de los Deseos, un fósil al que se le atribuyen propiedades mágicas. En un edificio tan antiguo e importante no podía faltar tampoco un espectro o fantasma. En este caso, uno con nombres y apellidos reales, el de doña Juana Alfonso de Sousa.

Doña Juana era hija de Vasco Alfonso de Sousa de Portugal y de María García Carrillo, nobles cordobeses que vivieron en la casa-palacio del siglo XIV, situada en la actual plaza de Jerónimo Páez, frente al Museo Arqueológico. Alfonso de Sousa se posicionó del lado de los Trastámara en la guerra por el trono entre Pedro I de Castilla El Cruel y su hermano Enrique II, quien finalmente ascendería al trono. En recompensa, el rey le nombró Alcaide y Justicia Mayor de Córdoba y Señor de Castil-Anzur (Puente Genil). Como caballero de Córdoba, de Sousa expresó su deseo de poseer una capilla en la Catedral que sirviese de panteón familiar y lo logró en 1365, cuando el Cabildo le cedió un lugar junto a la capilla de San Clemente o Sala Capitular, junto al muro sur de la ampliación de Almanzor; es la capilla de la Encarnación o de los Sousa.

Enrique II realizó reiteradas visitas a Córdoba, en donde tenía una amante, Constancia de Angulo, que le dio un hijo, y parece ser que en una de esas visitas, en 1369, conoció a Juana, quien, con 25 años, quedó embarazada del monarca, dando a luz a Enrique de Castilla y Sousa en 1378.

Reconocimiento

Enrique concedió a este hijo ilegítimo -en su testamento reconoció a 13 hijos extramatrimoniales- los títulos de duque de Medina Sidonia y duque de Cabra (muchos autores señalan erróneamente que el título era de conde de Cabra, cuando está atestiguado que era de duque) y los señoríos de Alcalá de los Gazules y Morón y un palacio en la casa número 13 de la actual calle Rey Heredia, aunque en realidad, dicha casa pertenecía a los Sousa.

La lápida de Enrique de Castilla. / CÓRDOBA

Como había hecho con otras amantes, Enrique II abandonó a Juana, quien rechazó la propuesta de matrimonio de conveniencia que el rey le propuso, optando por dedicarse en cuerpo y alma a su vástago, con quien vivió en el palacio que fue conocido como Casas Altas primero, del Duque, después, y, posteriormente del Duque de Medina Sidonia.

La providencia quiso que con solo 26 años, en 1404, Enrique de Castilla falleciera. Enrique III ordenó un entierro solemne para su medio hermano en la Catedral cordobesa, Los restos mortales del duque permanecieron durante varios siglos en la capilla de Villaviciosa de la catedral cordobesa hasta que a principios del siglo XX, con motivo de unas obras de restauración, fue trasladado a una atarazana de la catedral. Desde principios del siglo XX, y por iniciativa del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, los restos mortales del duque reposan bajo una «sencilla lápida» y «sin emblemas» colocada junto al muro del lado del Evangelio de la capilla mayor de la Mezquita-Catedral en la que está esculpido el siguiente epitafio: «Aqui jace Don / Enrique de Castilla / Duque de Medina / Sidonia Conde de / Cabra Señor de Alcala / y Morón Hijo del mui alto rei D. Enrique 2º / el Magnífico».

Según sus contemporáneos, la mujer perdió la razón por el dolor de la pérdida de su único hijo y hasta estuvo varios días encerrada con su cadáver. Además, solicitó al Cabildo poder instalarse en una habitación dentro del propio templo, para poder pasar el resto de sus días cerca de la tumba de Enrique, cosa que logró, instalándose en unas habitaciones que en siglos pasados fueron conocidas como Oficinas de Cabezas de rentas.

Según las crónicas de la época, doña Juana nunca volvió a salir del edificio catedralicio. Su última voluntad, según recoge su testamento, redactado poco antes de su muerte en 1442, a la edad de 89 años, fue ser enterrada junto a su hijo, fallecido cuatro décadas antes. Se cumplió su voluntad y fue enterrada junto a Enrique, aunque en otro sepulcro.

Afirma la leyenda que desde entonces cada noche, una silueta blanca con un vestido vaporoso deambula por el patio de columnas, al abrigo de las sombras, para visitar la sencilla tumba del primer duque de Medina Sidonia. De ahí la deducción de que el fantasma de la Mezquita-Catedral debe ser el de doña Juana.