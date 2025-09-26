Calle San Pablo: romana y cristiana

El origen de la calle San Pablo es incierto, aunque, como escribía Teodomiro Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba, es «sin duda de las mejores de Córdoba. (...) Algunos autores opinan que esta calle ha sido una de las vías mas generales desde tiempo de los romanos, opinión que en el presente siglo hemos visto casi probada. Por aquí baja una de las cloacas o alcantarillas mas importantes, reconstruida a principios de este siglo, suspendiéndose en 1808, frente a la plazuela de Orive, por la venida de los franceses. En 1864 la volvieron á componer hasta el mismo punto, y en 1870 la alargaron a la plaza del Salvador, empalmándola con la antigua casi obstruida». Según recoge el autor, en dichas obras se descubrió un murallón en dirección a San Andrés que «se cree fuera parte de la cerca del anfiteatro romano» y un pavimento de grandes sillares.

Lo cierto es que restos romanos encontrados en su subsuelo así como los descubiertos en el Palacio de Orive inducen a creer que hubo un circo que se abandonó cuando la ciudad creció y quedó intramuros.

El convento dominico

En cualquier caso, el nombre responde al convento de los dominicos fundado tras la reconquista. Fernando III donó a la orden un extenso terreno, donación que se ratificaría por privilegio en 1241.

El convento de San Pablo figura entre los primeros que los dominicos establecen en España tras los de Segovia (1218), Palencia (1219), Zamora (1219) y Burgos (1224).

El recinto conventual ocupaba una gran extensión: desde la calle Capitulares a San Andrés y desde la calle Pedro López a la propia San Pablo, en donde se ubica la entrada lateral a la nave del Evangelio de la iglesia, a la que se accede por un callejón enrejado.

Por debajo de la puerta de la iglesia, a finales del siglo XV, Doña Leonor Rodríguez de Bañuelos se reunió con otras señoras y fundaron un beaterío que, a posteriori, se trasladó a las callejas de la Azonaicas.

La travesía ha tenido un marcado carácter comercial, especialmente en siglo XX

Además de la iglesia y el convento de San Pablo, una de las señas de identidad de la calle, que comienza en Capitulares y muere en la plaza de San Andrés, es su carácter especialmente comercial.

Farmacia, barbería, la panadería La Catalana -fundada en 1890-, el Laboratorio Besoy -fundado en 1913-, Foto Faga, una espartería, la relojería de Luis Castillejo, la Cocina Económica que regentaban desde 1900 las monjas de San Vicente de Paúl, el establecimiento de maquinas de coser Sigma... Hasta cría de gatos exóticos hubo en esta céntrica vía -en donde hoy se ubican las oficinas de Correos- en los años 70 del pasado siglo.

También ha tenido su lado siniestro. No podemos dejar de mencionar el crimen perpetrado en 1943 por el barbero Francisco Reyes Serroche que, aprovechando que estaba afeitando a su amigo Enrique Gallego Gámez, cobrador del Banco Español de Crédito, lo asesinó para sustraerle la cartera con el dinero que llevara. Según las crónicas de la época, el asesino descuartizó el cadáver y lo fue arrojando poco a poco al río Guadalquivir. Cuando fue descubierto, solo quedaban algunos restos de la víctima. Reyes fue condenado y ejecutado. Y muchos años después, lo que son las cosas, el Ayuntamiento de Córdoba confundió a Reyes con un ejecutado de la posguerra y lo incluyó en el Muro de la Memoria. De verdugo a víctima en un plis plas.