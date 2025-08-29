«Para educar, el Centro es un lujo»

-Pues... Volvemos al ‘cole’. ¿Sigue teniendo esa ilusión, esas mariposas en el estómago, de cuando comenzábamos el curso como alumnos?

-Sí. Lo recuerdo perfectamente de niño. Y también como docente tenemos esa ilusión que se renueva cada año. Aunque este será mi primer inicio de curso completo como delegado. Pero le puedo decir que la emoción que tuve al empezar en el cargo, en enero, también fue la misma (ríe).

-¿Y cuáles son los principales retos de este curso que se le plantea al delegado de Educación?

-Sin duda, seguir creciendo y consolidar la línea de trabajo de los últimos años. Hay cuestiones muy ilusionantes: El acuerdo con los sindicatos para reforzar las plantillas docentes, buscando el más amplio y estable consenso de la historia andaluz; la bajada de ratio en Eudación Infantil (que será una realidad en dos cursos pero que ya se trabajará en ello desde septiembre), la desburocratización para que los docentes se centren en lo educativo, la gratuidad de Infantil de dos años que ya es una realidad y que se quiere extender a toda la etapa...

-Los barrios del Centro de la capital cuentan con muchos colegios ubicados en edificios históricos. Usted los conoce muy bien porque ha sido docente en alguno de ellos. ¿Qué implica educar en instalaciones tan singulares?

-Sí. Conozco bien la realidad educativa en los barrios del Centro. He sido director de un buque insignia de ellos, como es el IES Maimónides. Y creo que es un lujo dar clase, trabajar, en edificios históricos que fueron palacios, conventos, sedes de instituciones... Creo que enriquece la forma de educar.

-Pero, por otro lado, luego está la adaptación y el mantenimiento de esos edificios.

-Es cierto. Su mantenimiento es más complejo, pero también es una obligación de las administraciones preservarlos, independientemente de su uso. Ahí destaco la gran labor del Ayuntamiento en colegios, el esfuerzo de la Consejería en institutos... Como, por ejemplo, con la restauración de la capilla de La Asunción del IES Luis de Góngora, centro del que, por cierto, fui alumno.

-Preocupa la bajada de residentes y el envejecimiento de la población en toda la provincia en general, pero particularmente en el Casco Histórico de Córdoba. ¿Existe riesgo de desaparición de colegios?

-Ya le digo que conozco muy bien los centros educativos de la ciudad, y le puedo decir que hacen un trabajo excepcional y funcionan muy bien. Nuestra postura es clara: seguiremos apostando por ellos y por la gran labor que realizan.

-Pero si la población escolar disminuye... ¿Cómo se sostiene esa apuesta? ¿No habrá que cerrar unidades o colegios a medio y largo plazo?

-Pero no tiene por qué ser así. Pese al descenso de la natalidad, que es una realidad especialmente en los barrios del Centro de la ciudad, nuestra Consejería apuesta firmemente por el refuerzo de plantillas. Aunque hay cien mil escolares menos en el sistema educativo andaluz que hace años, tenemos la plantilla más elevada de la historia. Y esto nos permite afrontar nuevos retos, como la mencionada disminución de la ratio en Infantil a 22 alumnos, en dos años, que es un objetivo clave en nuestra línea de trabajo. Además, y esto es crucial, el saldo de unidades es positivo en Andalucía y en Córdoba. Si bien hay menos niños en algunas etapas, otras enseñanzas están en auge. La Formación profesional, por ejemplo, ha crecido un 52% en la provincia de Córdoba desde la llegada a la Presidencia de Juanma Moreno. En el distrito Centro de la ciudad se concentra también todos los conservatorios de música, danza.... y vemos un gran crecimiento en Educación Especial y Atención a la Diversidad. Y de lo que se trata es de seguir creciendo y, desde la consejería, atender las demandas de la sociedad.

-¿La estrategia pasa entonces por potenciar áreas como la FP en el corazón de la Ciudad?

-Por supuesto. Centros como el IES Maimónides o el Luis de Góngora son buques insignia de la Formación Profesional en nuestra provincia. Su posición de centralidad es muy beneficiosa, facilita la llegada de alumnado de toda la ciudad e incluso de distintos puntos de la provincia. Para actividades educativas, para educar, el Centro es un lujo. Por ejemplo, como profesor de Historia, ahí tendría en el IES Maimónides la posibilidad de visitar con mis alumnos, al lado mismo, el Templo Romano recién puesto en valor. Una clase maravillosa, privilegiada, sin prácticamente salir del edificio. Esas potencialidades que ofrecen los barrios del Casco Histórico hay que aprovecharlas al máximo porque son maravillosas. •