Barrios sin ruido de niños

Impensanble hoy en día encontrar aquellas calles de barrios del Centro con pequeños jugando al balón y alguien que advertía muy de vez en cuando: «¡Que viene un coche!» Medio siglo después, ni los coches dejan de pasar por las calles ni los pequeños asoman la nariz por ellas. La cercana vuelta al cole, en la que solo unos 3.000 pequeños residentes en los barrios céntricos entrarán en las aulas de Infantil y Primaria el próximo día 10 de septiembre, es una buena ocasión para acercarnos a la realidad demográfica de los barrios del distrito Centro, en donde según los datos facilitados por el consejo de distrito, basados en el Padrón, viven exactamente 5.379 menores de 15 años, el 12,1% de la población del distrito, sensiblemente por debajo de la media nacional (del 14%) y de la del término municipal de Córdoba, que es del 14,5%. Más aún: solo uno de cada nueve niños cordobeses (8,9 exactamente) vive en el distrito Centro. Incluso se ve cómo por lustros la población decrece en esta zona de la ciudad, donde hay 2.167 vecinos entre 11 y 15 años, frente a 1.774 de 6 a 10 años y solo 1.438 menores de cinco años. Los datos van en estrecha relación con ese envejecimiento palpable de la población en el Centro, aunque de forma muy desigual. Curiosamente, llama la atención que en los barrio monumentales (Alcázar Viejo, Mezquita-Catedral, Ribera, San Pedro-San Francisco, San Lorenzo, La Magdalena, San Pablo-San Andrés y Santa Marina) la población de menores de 15 años es proporcionalmente más alta, el 12,6% del total, que la de los barrios modernos: San Cayetano, Centro Comercial, Cerro de la Golondrina, Molinos Alta, Tejares y Vallellano, en donde solo llega al 11,5%. El barrio con más población infantil proporcionalmente es La Magdalena (16,0%), mientras que en el lado contrario la que tiene proporcionalmente menos pequeños es la zona de la Mezquita-Catedral (9,1%), seguida de Molinos Alta (10,1%), Tejares (10,6%), Alcázar Viejo (10,7%) y Vallellano (10,9%). En términos absoluto, donde hay más menores de 15 años es en el barrio del Centro Comercial (845 empadronados) y el que menos el Alcázar Viejo, con solo 87 menores de 15 años.

Una pequerña juega en los ‘chorros’ de la plaza de Las Tendillas durante este verano / A. J. González

Coste económico y en votos

Esta baja población infantil en general hace que resulte más costoso económicamente (y menos rentable políticamente en votos) pensar en mejoras de espacios y equipamientos para los más pequeños en el distrito Centro, una zona, además, con escasos espacios libres a desarrollar. Por el contrario y afortunadamente, cuenta con una aceptable oferta de ocio en el anillo de servicios de su periferia, como es la Ciudad de los Niños, el Zoo, el cinturón de parques que rodea al Casco Histórico... Sin embargo, todos ellos relativamente lejanos a esas calles cercanas que antes tomaban los más pequeños para jugar a diario. Ante todo ello, no dejan de aparecer iniciativas ciudadanas, buena parte de ellas impulsadas por asociaciones vecinales y por el propio consejo de distrito Centro, como el reciente tercer Encuentro de Participación Infantil, en el que después de dos reuniones (octubre de 2024 y febrero de 2025) se realizó, salpicado de juegos, un diagnóstico, dabate y priorización de propuestas por la treintena de menores participantes.

La Ciudad de los Niños, un equipamiento infantil cerca del Centro / A. J. González

Participación infantil

Los resultados no tienen desperdicio y llaman la atención las cinco principales propuestas en las que coincidían los pequeños participantes: construcción de una piscina, campeonatos de videojuegos, encuentros de mascotas, más bibliotecas públicas y, particularmente, más vegetación. Valgan estas pinceladas para acercarnos a una realidad que cobra actualidad con el comienzo del curso, en donde según los expertos la familia media destinará al menos 300 euros por hijo (como publicó Diario CÓRDOBA en su edición del día 26), también los de los CEIP del distrito Centro: Caballeros de Santiago, Colón, López Diéguez, San Lorenzo, Santos Mártires, Torre de la Malmuerta y Virgen de la Esperanza, ya que el Luciana Centeno ha comenzado a albergar actividades ciudadanas variadas tras un cierre, precisamente, por falta de escolares.