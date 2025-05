«El flamenco es la música más rica»

Entrevistar a un flamenco en el Centro Fosforito, en la Posada del Potro... Es un lujo. Este lugar es un templo.

Es la catedral del flamenco de Córdoba. Además, nuestro presidente de honor es el propio don Antonio Fernández Díaz Fosforito, la persona más importante en este arte en los últimos 50 o 60 años. Y en Córdoba más, por lo que ha representado, por lo que significa su figura en la historia del flamenco, en su evolución y para los aficionados. Fosforito es un faro que ha mantenido la afición del flamenco.

¿Cuántos artistas flamencos están asociados en su colectivo?

130... 140. Estamos actualizando los datos.

No son pocos. Me decía un experto que Córdoba es una ciudad, como ninguna otra, donde se programa y se puede encontrar flamenco todo el año, no solo en determinadas fechas o temporadas. La ciudad donde no duerme el flamenco.

Pues sí, quizá también Sevilla o Jerez, pero sí. Tanto desde lo público como de lo privado se invierte en el flamenco, como desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, en Turismo, en muchísimas colaboraciones... El mejor ejemplo es la Noche Blanca, que ya es algo emblemático del flamenco en el mundo. Pero está también el Festival de la Guitarra, que no hay otra cosa igual... Y también está la Fundación Cajasur, que cada vez hace más actos, ciclos en la iglesia de La Magdalena, los que hacemos con las peñas flamencas de Córdoba y la provincia, la colaboración con Cruzcampo en la Ruta de las Tabernas que ya lleva 21 años; colectivos como la Asociación Vecinal Puente Romano... En Córdoba el flamenco no para. Nosotros siempre intentamos que se cuide el patrimonio, que se cuente con los artistas de Córdoba, que se fomenten los cantes de Córdoba para que el público sepa apreciarlos. Y además, que vayamos a otras provincias con nuestros cantes como bandera. También las administraciones son conscientes de ello.

El pasado año se cumplió una década del nombramiento del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿En qué situación está el flamenco en Córdoba? Y si se puede especificar más, ¿cuál es su ‘estado de salud’ en el Centro?

Pues al concentrarse en el Casco Histórico equipamientos culturales como el Gran Teatro o el Teatro Góngora, continuamente actúan multitud de artistas flamencos. Y luego está el tirón de los tablaos flamencos en el entorno de La Judería... Ahora mismo hay cuatro o cinco funcionando.

Por cierto, y entre nosotros, al ser espectáculos pensados para el turismo... ¿Qué nivel tienen?

Pues sorprenden, porque tienen muchísima calidad.

¿Sí? Bueno, tampoco pasaría nada malo porque de vez en cuando se ofrezca un flamenco ‘ligerito’. Que de todo tiene que haber, ¿no?

Pero no se crea... En Córdoba, y lo veo por las agendas de los artistas, hay gente muy profesional, sean de nuestra asociación o no, artistas que se dedican a esto, que viven el flamenco. No vamos a decir que todos sean primerísimas figuras del cante, del toque, del baile... Pero el nivel es siempre muy, muy alto.

¿Cobran mucho los flamencos? ¿Poco? ¿Lo justito?

Si nos pregunta a nosotros, a los artistas, cobramos poco (ríe). Bueno depende del artista, de si lo tiene como trabajo esporádico o puntual... Y del lugar. No es igual trabajar en un festival que tienes que estar a las 6 de la tarde para probar el sonido y lo mismo actúas a las 4 de la madrugada, que si estás contratado en un lugar, si es verano o invierno, en donde la actividad se traslada a las peñas... Depende del artista, del presupuesto con el que cuenta la organización y lo que busca, de si se trata de un festival de primerísimo nivel o más modesto, de la aportación de la administración... Y esto último es fundamental, porque muchas veces, si no hay apoyo, las entradas no se podrían pagar, y las administraciones deben difundir la cultura y el flamenco. De la misma manera, no todo puede ser gratis. Hay un coste y la gente debe darse cuenta de que las cosas valen dinero.

¿Hay relevo generacional?

Lo está habiendo, pero muy lento... Muy lentito. En los aficionados, hay peñas con mucha juventud y otras que no.

Eso está pasando en casi todo el movimiento asociativo.

Y en las peñas flamencas. La Junta de Andalucía, a través del Instituto del Flamenco, está haciendo un estudio por todas las provincias en donde ha participado muchísima gente de Córdoba, y uno de los temas más problemáticos es el relevo generacional... Porque esto se nos puede caer de aquí a 20 años. Aunque hay casos, como la Peña El Almíbar, de gente muy joven, muy activa, que son increíbles.

¿Y respecto a la investigación y el estudio del flamenco?

Se investiga en los conservatorios, en la educación... Todo eso está muy avanzado. Se estudian las técnicas de guitarra, de baile, de cante... Se estudia mucho. Hoy se aprende de otra forma el flamenco.

¿Y hay relevo entre los artistas? Cuando veo Las Tendillas llena con las academias de baile, a veces me pregunto si cuando se hacen mayores los chavales siguen con la afición.

Muchos sí que dan el paso siguiente, en el conservatorio. En nuestra asociación, la mayor cantidad de nuevas inscripciones es en baile, y más concretamente bailaoras. Gente con mucho nivel. Con el toque pasa algo similar, ha crecido y ha evolucionado muchísimo. El cante posiblemente sea lo más complicado ahora. Hoy en día el cante se vive de otra forma.

Aunque se actúe ante un público que no es entendido en flamenco, llama la atención el silencio que se crea.

Siempre se ha dicho que escuchar es un arte. El flamenco es algo que te sobrecoge, que te llega... Creo que es la música más completa, más rica del mundo. Y el papel de las peñas es fundamental, son las grandes valedoras del flamenco.