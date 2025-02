«Meten todo en el Casco Histórico»

-Hagamos primero un poco de historia sobre la AV Axerquía, señera en la reciente historia del centro de la ciudad, en la que ha sido clave en muchas ocasiones.

-Sí, especialmente en los años 90, que tuvo un impulso fuerte la asociación. Recuerdo cuando se quitaron las casitas que había en el claustro de San Francisco. Estaba todo hecho una ruina. Por lo menos conseguimos que la plaza se rehabilitara.

-Llegó un momento en que vosotros casi os quedásteis solos en esta parte de la ciudad representando a casi todo el sur del casco histórico. ¿No?

-Sí, en concreto, abarcábamos desde la plaza de Las Tendillas hasta la Mezquita y desde El Realejo hasta La Ribera.

-Y habéis tenido presidentes muy notables, mejorando lo presente.

-(Ríe) Todos fueron mejores que yo... ¡Seguro! Yo he entrado en lugar de Juana Pérez, que llevaba mucho tiempo trabajando duro. Y hemos tenido a Ángel Lapuebla, a José Luis Villegas... O a Antonio Salcedo, que también consiguió mucho.

-En las últimas décadas, el Plan Urban-Ribera, las mismas obras en La Ribera y las del entorno del Puente Romano lograron recuperar esta zona. ¿Fueron providenciales porque se hicieron justo antes de la crisis económica de 2008, que hubiera hundido más a La Axerquía?

-Sí, el Plan Urban-Ribera le dio un impulso a la zona muy, muy grande. La Ribera, Cardenal González, El Potro... A todo. Y menos mal que también se recuperó la Ronda de Isasa y el entorno del Puente Romano. La obra que planificó Juan Cuenca le ha dado una vitalidad enorme a toda la zona. Ha quedado tan bien que ahora nos invaden los turistas (ríe). Y no está mal, pero sí que parece que todo está hecho para el turista, y los vecinos nos sentimos abandonados un poco por el Ayuntamiento.

-¿Sigue perdiendo población la zona?

-Sí. Se sigue vaciando, y vamos a pasos agigantados. Nada que ver con los años 70 y 80 en donde había mucha población, aunque hay que reconocer que también eran infraviviendas, casas de vecinos, familias que vivían en dos habitaciones. Los hijos, conforme fueron crecíendo, se marcharon a otros barrios. Ahora, la gente mayor que se queda o se mueren o los echan de casa. Y hay un montón de casas vacías, por ejemplo, en la calle Armas, donde hay tres o cuatro casas que son enormes, que están medio hundidas y afectan a las casas vecinas. Hay denuncias, sobre todo por una vivienda en concreto. Vimcorsa podría hacer algo, rehabilitarlas para hacer viviendas con carácter social para gente joven, por poner un ejemplo.

-Pero es difícil competir en el precio de la vivienda con el sector turístico.

-No se puede. En 2024 echaron en los buzones octavillas diciendo: «te compramos tu casa, te pagamos al contado». Y mucha gente se lo volvió a plantear. De hecho, se están vendiendo muchas casas que no se van a destinar a que población habite aquí, sino a apartamentos turísticos o a otros negocios.

-Hay en camino una ordenanza para controlar las viviendas turísticas. ¿No tiene usted mucha fe en ella?

-Ninguna. El Ayuntamiento ha dado un plazo de unos meses para hacerla y antes se han solicitado todas las que se han querido. Si anuncias que de aquí a unos meses se va a prohibir algo, que no se va a dar licencia, pues la gente aprovecha antes. Y luego está el problema de las viviendas para fines turísticos que no son legales, que son clandestinas, y de las que también hay unas pocas.

-Otro problema secular del que se quejan en los barrios antiguos es que la entrada de los servicios, las averías y los desperfectos tardan más en solucionarse.

-Como el cable, o el asfaltado de algunas calles, que están que dan pena. Por ejemplo, la calle San Fernando, que dijeron que arreglaría después de Alfaros, y al día de hoy no hay nada.

-Otro viejo motivo de queja es la cantidad de eventos en el centro.

-Meten todo en el Casco Histórico. Como con la Fiesta de las Cruces. En esta zona hay siete u ocho cruces. Algunas son nuestras, están arraigadas entre los vecinos. Pero es que otras no tenemos ni idea de dónde vienen y acaban en un macrobotellón y con la música a tope a cualquier hora. Estamos muy preocupados por la de La Corredera, la de la plaza de Las Cañas o la del Potro. Ya se lo he comunicado al concejal, que no nos ha contestado y le he vuelto a escribir. ¡Ya solo falta que le pongan el letrerito de «urinario público» a algunas calles!, como la calle El Tornillo o la calleja de la Cruz. Y luego están las despedidas de soltero, que es insoportable los fines de semana. Además, de algunos bares ocupando todas las aceras y, ahora, montando terrazas en la azotea, que molestan a los vecinos, son ilegales y un peligro. Y que conste que no estamos en contra del turismo, pero queremos un turismo de calidad y controlado, que no sea un desmadre y con todas las fiestas en el mismo sitio. Aunque lo principal que pedimos es que las casas y solares vacíos, a través de Vimcorsa, se puedan hacer viviendas tanto en alquiler como en venta, pero asequibles.

-Madre mía, todo son problemas.

-Y todo nos cuesta. No hay reducciones de IBI que animen a quedarse, hay que mantener la fachada más que en otras zonas para que esté bonito para el turista, no nos dejan poner placas solares ni nos dan alternativas. Otra reivindicación es que esté cerrada la ermita de La Aurora, que la hemos usado muchos años para actividades vecinales, por el desprendimiento de unas piedras. Decían que lo iban a arreglar, pero sigue cerrada.

-Pero algo bueno tiene que tener el centro de Córdoba para que sigan aquí, ¿no?

-Hombre, vivo en el sitio donde he vivido toda la vida, que es el más bonito del mundo. Para mí vivir en el casco histórico es un placer.