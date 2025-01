«La cultura es el bien más preciado»

-Sé que para esta entrevista viene del funeral del académico Ángel Fernández Dueñas. Ante que nada: lo siento mucho. Una pérdida tremenda.

-Gracias. Ángel Fernández Dueñas era un hombre muy vinculado a la Academia desde hace tiempo. Su pérdida, claro, es irreparable, y naturalmente le transmitimos a toda la familia y amigos nuestras condolencias.

-Sí. Porque se habla mucho de patrimonio de la humanidad, monumental, histórico, artístico... Pero se nos olvida que Córdoba tiene también un patrimonio intelectual. Y ahí entra de lleno la Academia y los académicos.

-Coincido mucho. En Córdoba tenemos la suerte de que se haya tenido, por ejemplo, el reconocimiento de la Unesco por el hecho de ser un caso antológico del urbanismo. Se reúne en la ciudad un conjunto de etapas históricas sencillamente espectaculares, un manual de historia urbana. Pero corremos el riesgo de pensar que el patrimonio es solamente lo material, solo lo visible. Y no. También está ese patrimonio inmaterial y una de sus dimensiones es el patrimonio intelectual, porque de lo contrario entenderemos como patrimonio histórico un continente carente de contenido. En consecuencia, si somos personas cultas trataremos de dotar de contenido ese legado. Y en este sentido, qué duda cabe que la Real Academia, la institución privada más antigua que existe en Córdoba tras el Cabildo, forma parte del patrimonio intelectual y cultura con más de dos siglos por encima de todos los avatares, y que es un auténtico crisol, un faro, un punto de encuentro. Habría que hacer una llamada de atención a las instituciones y a la ciudadanía para que realmente se den cuenta de qué papel ha desempeñado la Academia.

-Pero hablemos primero de patrimonio material. ¿Cómo va la rehabilitación de la histórica sede de Ambrosio de Morales? Urbanismo licitó este mismo mes por 476.000 euros la primera fase de la rehabilitación, que durará ocho meses. ¿No?

-Hombre, va con mucha demora el inicio de las obras, pero agradecemos al Ayuntamiento el que al fin se haya puesto a ello. La primera fase contempla el resanamiento y mantenimiento, pero teniendo en cuenta la magnitud y belleza del edificio y su estado es claramente insuficiente. Hay que esperar a una segunda fase. Estamos en el Salón de las Columnas del antiguo Rectorado gracias a la generosidad de la Universidad de Córdoba, pero no se puede seguir en esta situación. Hace falta que las instituciones, incluso la iniciativa privada a través del mecenazgo, se den cuenta de la falta que hace rehabilitar ese edificio, no solamente para la Academia, sino para establecer un eje cultural, que parte desde el Ayuntamiento, y por Ambrosio de Morales, con entidades como el Teatro Cómico y la Fundación Antonio Gala, llegar por la plaza Séneca y el Museo Arqueológico hasta la Mezquita-Catedral, un eje cultural que puede dinamizar todo el espacio físico de esta zona urbana declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Volver a la sede tras su rehabilitación sería una forma de dinamizar el casco histórico, porque siempre hablamos de dinamización económica, turística. Y no nos damos cuenta de que la cultura es vanguardia de todo.

-La Real Academia está ligada al centro de la ciudad no solo por su sede, sino también por la actividad de los académicos, por muchas de sus investigaciones históricas y en otras materias. ¿Me equivoco?

-Bueno, la Academia hace trabajos de toda índole, de muchas ciencias y artes y su ámbito es el provincial, aunque como tiene miembros en toda España e incluso del mundo y también se invita a participar a figuras no académicas, la temática es amplia. La Real Academia es un colector de cultura, aunque la investigación en sí mismo es de un ámbito más universitario. De todo ello da cuenta el Boletín de la Academia, que lleva ya casi 175 números publicados ininterrumpidamente, además de tener un caudal de publicaciones ciertamente importante, muchas de ellas con temas que tocan al centro, como la última obra: Callejeando por los barrios del Casco Histórico, coordinada por Francisco Solano Márquez.

-La Real Academia se fundó en 1810, usted entró en 2013 y es presidente de la misma desde junio del pasado año. ¿Cómo podría sintetizar la última etapa de la academia y los primeros meses de trabajo al frente de ella?

-Se han hecho muchas cosas, y muchas cosas bien, en las épocas anteriores. Somos deudores, herederos de un pasado que reconocemos y agradecemos. Nosotros estamos ante el reto de situar a la academia plenamente en el siglo XXI, con un mejor sistema de comunicación, más dinamización y una osmosis mayor con la sociedad. Vamos a plantear una serie de actividades completamente abiertas al público, con sesiones los lunes centradas, por ejemplo, en la música, las ciencias o los grandes debates actuales. Respecto a la gestión en estos últimos meses, seguimos la inercia con la programación (estamos francamente contentos con la academia), pero ya en el pleno de numerarios del próximo mes vamos a plantear temas que necesitan una reformulación.

-¿Por ejemplo?

-Sacar la academia hacia la sociedad. o en el aspecto económico insistiendo en el patrocinio. Los fondos de la Real Academia son mínimos (solo hay que ver el esfuerzo que se hace con las publicaciones), pese a las ayudas del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta o la colaboración de Cajasur. Queremos incluir como mecenas a relevantes entidades.

-Usted es de Villanueva de Córdoba, un pueblo que pagó 700.000 maravedíes para ser independiente, y a la postre, llamarse de Córdoba’ Y sin embargo, hay quien a ese título, de Córdoba, no le hace aprecio.

-En una ocasión dije que Córdoba tiene un grave problema de autoestima. Somos muy contemplativos y no refugiarmos en eso del «senequismo» que nadie sabe lo que es. Yo admiro y envidio mucho a dos ciudades de Andalucía: A Granada, por lo que los granadinos quieren a su ciudad, y a Sevilla, por lo que los sevillanos se quieren a sí mismos. Me gustaría que aprendiéramos algo de ellos, y que pongamos en su sitio a la cultura. Porque la cultura es el bien más preciado que existe, el que puede conducir a todos a un bienestar material mayor y a la propia felicidad.