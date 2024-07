«Sin vecinos no hay patrimonio»

-Las cifras que contempla el Plan de Vivienda de Vimcorsa 2024-2029 para toda la ciudad tras dos años de redacción son casi mareantes: 2.144 VPO (un tercio de ellas a cargo de Vimcorsa), 6.500 viviendas libres, 309 millones de euros en 16 programas...

-Es un proyecto grande, sí, porque no es solo de Vimcorsa, sino que se trata de una previsión de todos los que tienen algo que decir en materia de vivienda: Ayuntamiento, Junta, Gobierno de España (con los programas de fomento de la vivienda) y fundamentalmente el sector privado, que son los que están desarrollando la mayor parte de las promociones y están apostando de una forma muy clara por la VPO. Desde Vimcorsa lo que hacemos es favorecer e impulsar que se haga así, además de las actuaciones propias que tiene la empresa municipal.

-Pero para todo ello, lo primero que hará falta es una Vimcorsa ‘fuerte’. ¿Cómo está Vimcorsa?

-Bueno... Está bien. Vimcorsa no deja de ser una empresa promotora de vivienda. Cuando construye y vende vivienda, le va bien, y cuando los tiempos no lo permiten... No le va tan bien (sonríe con ironía). Hay que tener en cuenta que trabajamos en los dos ámbitos: alquiler y venta, y el alquiler no es tan rentable económicamente, ni mucho menos, aunque sí socialmente y es la labor que tiene Vimcorsa y que queremos seguir manteniendo y potenciando. Esos alquileres son en algunos casos simbólicos, muy accesibles (que es para lo que Vimcorsa debe estar), pero no propician la rentabilidad de la empresa. Si nos dedicáramos solo al alquiler y nos olvidáramos de la venta Vimcorsa sería insostenible, porque se financia con esa rentabilidad, que no es mucha, lógicamente, por tratarse de vivienda protegida, con precio tasado.

-¿Y este plan logrará frenar los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, que están desbocados sobre todo en el Centro?

Bueno... Esto, como en todo, depende de con qué se compare. También Córdoba es de las provincias españolas en donde menos ha subido el precio de la vivienda y del alquiler en los últimos años, muy por debajo de la media nacional e incluso de ciudades más pequeñas del entorno. Fundamentalmente gracias a una oferta por el desarrollo de suelos, como en Poniente. Solo en la O4 hablamos de 3.600 viviendas, de las cuales unas 1.200 son protegidas... El Centro tiene otras características y hay que buscar que las viviendas sean más accesibles, más sostenibles, más eficientes energéticamente... Todo eso la da otras connotaciones, porque es muy difícil intervenir desde la construcción ya que el suelo disponible es muy poco.

-Fijándonos también en el Centro. Hablamos de una población de 47.405 habitantes con 24.660 viviendas, el 4,68% en mal estado, 7.770 con falta de accesibilidad, el 17% en alquiler y cientos de viviendas con fines turísticos. Es un distrito con muchos problemas de vivienda, ¿no?

-¿Muchos problemas? (queda pensativo)... Es la situación que hay. Pero yo no solo veo problemas, también veo oportunidades, y creo que en ese sentido tenemos que actuar. Estamos revisando todo el PGOU, que implicará una revisión del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch), y tenemos que hacer siempre compatible la protección del patrimonio con la calidad de vida de los vecinos. Sin vecinos no hay patrimonio, o solo tendríamos un decorado bonito pero vacío y sin vida. Yo quiero un Casco Histórico con vida. ¿Eso puede tener inconvenientes, como no poder eliminar al 100% la circulación de vehículos? Pues sí, pero prefiero eso a tener un Casco Histórico vacío o dedicado solo al turismo. Aunque no es incompatible tener un Casco Histórico atractivo y en el que se viva intensamente. Respecto a los alojamientos turísticos. Vamos a estudiar la oferta que hay, y si son muchos, regularlo.

-¿Lo dice por la petición de la oposición para frenar ya normativamente las licencias de viviendas con fines turísticos y otros establecimientos?

-Tenemos que ver si hay datos o no que corrobore esa situación. Ese estudio ya está encargado y veremos qué medidas tomar. Yo entiendo la petición de algunos grupos políticos, que se debatió en el último Pleno, pero las cosas hay que hacerlas bien, y más una administración, que puede crear un perjuicio y siempre tiene que estar muy bien justificada y motivada.

-¿Esa misma filosofía de un Centro vivo es aplicable a las casas-patio?

-Una casa-patio antes que nada es «casa», un lugar donde vive gente y que tiene que estar en unas condiciones del siglo XXI. Ese es el objetivo: que haya casas-patio que, sin perder su esencia, sean confortables, eficientes energéticamente y en las que tengan calidad de vida los vecinos. Si no... No tendremos casas-patio.

-Y para ello la fórmula sería...

-Primero, ir ayudando a los vecinos tanto económicamente (como en el aspecto de la rehabilitación) como permitiendo que la normativa sea más accesible, suficientemente rigurosa para proteger el patrimonio pero no tan exigente como para impedir que se tenga unas condiciones de comodidad. Para ello estamos revisando el Pepch, como ya he dicho.

-Otra normativa clave para el Centro desde la Gerencia de Urbanismo es la que frenará fenómenos como las despedidas de solteros. ¿Cómo va?

-Bien... Lleva sus trámites. Está informándose por la asesoría jurídica, irá a junta de gobierno local, al Pleno, habrá un mes de exposición pública, informes del Consejo Social y del Movimiento Ciudadano... Pero yo creo que es necesaria, por ejemplo, para que la Policía Local pueda afrontar situaciones que son molestas y que no aportan nada a la convivencia. Pero esta norma no piensa solo en las despedidas de soltero. Hablamos de pintadas, publicidad, beber alcohol en sitios no autorizados...

-¿Le gusta el Centro?

-¡Hombre, claro! ¡A todos! Vivo mucho el Centro. Yo creo en un Casco Histórico vivido.