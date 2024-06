Especolchón, por el descanso

Especolchón lleva 30 años trabajando por el mejor descanso posible de sus clientes. La firma, dirigida por Francisco León Blanco y su esposa, María Luisa Luque Raya, inició su andadura con una tienda en la avenida de Medina Azahara, a la que siguió en 2015 el establecimiento de la avenida Cañito Bazán y en 2018 el ubicado en la calle Manuel Fuentes Bocanegra, en el Zoco. La última apertura de la empresa se produjo el año pasado, en la calle Escritor Conde de Zamora.

La tienda comercializa colchones, pero también somieres, canapés, camas articuladas, almohadas y complementos como protectores de colchón, fundas de almohada y edredones o rellenos nórdicos. Todo lo necesario para ofrecer a cada cliente la mejor solución para su descanso. Como dice María Luisa Luque, «no hay un colchón que sea el mejor, o una almohada que sea la mejor. El mejor colchón es el que se adapta mejor a las necesidades del cliente. Por ejemplo, si a una persona grande y pesada la acuestas en un colchón viscoelástico, probablemente se hundirá y no se sentirá cómodo ni descansará bien. Lo mismo que si a una persona que pesa 50 kilos la pones a dormir en un colchón muy firme».

Calidad

Especolchón dispone de la oferta más amplia de colchones y somieres del mercado y trabaja con las mejores calidades, apostando por empresas españolas y, especialmente, andaluzas. «Trabajamos con los mejores productos, todo muy natural, lana, seda natural, crin de caballo —que es el mejor aislante— y látex», explica Luque, que comenta que «conocemos de primera mano el proceso de fabricación y podemos elegir las telas, los bordados».

La especialización y la calidad de los productos que comercializa ha convertido a Especolchón, que trabaja con las mejores marcas del mercado, en un referente y en la colchonería de referencia de alto standing. «Hemos servido colchones a gente como Fernando Morientes o Pepe Reina, pero lo mismo servimos colchones en los barrios más humildes», subraya María Luisa, quien recuerda que «distribuimos en toda España».

Especolchón ofrece la mayor variedad de colchones y almohadas del mercado

De hecho, el mismo énfasis que ponen en la calidad del producto lo aplican a la entrega del mismo. La firma tiene un servicio propio de distribución para la mitad sur de España. En el resto del país las entregas se realizan a través de empresas de mensajería que «nos ofrecen la confianza para dar la calidad de servicio que nos caracteriza», dice.

Además de la entrega gratuita, Especolchón también ofrece recogida de colchones antiguos. «Para nosotros lo importante es que el cliente quede satisfecho porque nuestra mejor publicidad es la opinión de los clientes, el boca a boca. De hecho, nosotros siempre les pedimos que nos digan cómo les va, porque si un producto no funciona, queremos saberlo para retirarlo», explica María Luisa Luque, quien insiste en que «nosotros nos dedicamos a algo más que vender, porque el descanso es muy importante. No somos conscientes de que dormimos todos los días varias horas, echándole peso al colchón, en el que te mueves, a veces, junto a otra persona que puede ser muy diferente a tí y el colchón es además un producto que no vas a cambiar en unos meses, sino que lo vas a usar años».

Hostelería

Además de ofrecer la mejor variedad posible de camas para el hogar, Especolchón también está especializada en colchonería para alojamientos hoteleros. Así, ha servido colchones para Marina D’Or, hoteles como el Sercotel Córdoba Medina Azahara, NH Córdoba Califa o La llave de la Judería. «Hemos servido colchones y nórdicos para apartamentos turísticos y disponemos también de literas para albergues», comenta Luque, quien hace hincapié en que «la mejor recompensa al trabajo que hacemos es la satisfacción del cliente, que vuelva cuando decide cambiar los colchones de su casa, o que vengan los hijos de clientes, que más que clientes, ya son amigos».