«La artesanía tiene futuro, claro que sí»

Se cumplen en junio diez años de la Declaración de Zona de Interés Artesanal (ZIA) del Centro Histórico. Feliz aniversario por lo que le toca.

Sí, gracias (ríe).

A eso a hay que sumar el 75 aniversario del primer zoco de artesanía municipal de España.

Sí. El Zoco es el más antiguo de España. El nuestro sigue abierto y a los artesanos que hay nos va bien. Pero a medida que se cierran talleres, el Ayuntamiento no los alquila de nuevo. Llevamos varias corporaciones de distinto signo político intentando llegar a un convenio para que la Asociación Cordobesa de Artesanos gestione el Zoco. Pero no culminamos. Es una pena porque es un sitio ideal para que esté a plena actividad... Pero la Administración es lenta, lenta. Bueno... (baja la vista). Hágame otra pregunta.

Siguiendo con la Administración, en general, veo que está todo regulado al detalle: hay un Registro de Artesanos, la definición de lo que es Zona de Interés Artesanal, el título de maestro artesano, que es a la vez honorífico y tiene efectos prácticos...

Pues sí, y eso queríamos. Aunque Andalucía fue la última comunidad autónoma en tener un reglamentación de artesanía. Queríamos que se mirara mucho a quién se le concedía una acreditación de artesano. Por nuestra parte, que esté muy regulado y vigilado el tema de la artesanía, nos parece bien, porque nuestro temor era que por los resquicios se empezaran a colar pseudoartesanías y pseudoartículos artesanos.

¿Y hay mucha ‘pseudoartesanía’?

Por su cuenta hay muchos talleres. Que tengan la placa y el reconocimiento de la Junta, no tantos. De hecho, la semana pasada creo que había una inspección. Me consta que se trabaja para que se cumpla la norma y que no hay problemas, aunque en algún sitio de la provincia ha habido casos de personas que habían obtenido la carta de artesanos y al final se dedicaban a otras cuestiones.

Como colectivo, también la Asociación Cordobesa de Artesanos (ACA) tiene una larga trayectoria.

Sí, se fundó en 1986. Y que yo sepa es la única asociación con carta de reconocimiento en Córdoba. Porque también los colectivos están regulados y deben cumplir unos requisitos para que los reconozca la Junta.

Luego está la Federación Andaluza de Artesanos.

Que la ACA fue una de las que la impulsó con más fuerza, pero al cabo de unos años terminó disolviéndose. Y ese es uno de nuestros problemas, porque cuando te diriges a la Administración para cualquier cuestión siempre se llega con más fuerza si hablas en nombre de muchos colectivos. En Sevilla sí que hay una federación, que funciona muy bien, pero de ámbito más local.

Así que la interlocución queda en manos de la Comisión de Artesanía de Andalucía, que por cierto, también está muy regulada.

Eso es. Es un órgano oficial. En la comisión participamos dos artesanos de toda Andalucía. Somos la comunidad en la que más artesanos hay censados de España y Córdoba es la provincia que más tiene. Así que en ese aspecto no nos podemos quejar.

La artesanía tiene muchas facetas: patrimonio, comercio o arte.

Se supone que nosotros debemos estar protegidos al mismo nivel que la pesca o la agricultura, aunque luego eso no suceda. Ciertamente, la artesanía es cultura, evita que se pierdan unos oficios, mueve un volumen económico que quizá no sea puntero, pero que no está mal.

En estos tiempos de inteligencia artificial, la artesanía quizá sea una de las profesiones que no se vean amenazadas por los ordenadores.

(Ríe). Eso lo llevo pensando tiempo. Al final los artesanos, que parecía que éramos un oficio a extinguir, con todo lo que va sucediendo tan rápido, puede que quedemos como algo especial a cuidar, algo de lujo por ser auténticos. Creo que la gente tiene cada vez más lo que yo llamo nivel cultural artesano. La gente está más formada y sabe lo que está viendo, lo que está comprando, lo que es un souvenir a diferencia de un trabajo artesano. Distinguen muy bien. Y lo van buscando. Y saben que el que ponga «recuerdo de tal localidad» no impide que a lo mejor venga de China. Nosotros damos una garantía en nuestro materiales que la importación no te da. Por ejemplo en lo mío, en la cerámica, los esmaltes que yo pongo van con una garantía de uso.

En qué estado diría que está la artesanía en el Centro de Córdoba.

Ahora mismo bien. Desde el segundo semestre del año pasado vamos viendo una subida importante en cuanto a ventas o visitantes... Y hablando por mí, en encargos, clases, etcétera, muy bien. Yo creo que los que nos visitan ven la artesanía como algo importante y que lo mismo merece la pena llevarse menos cosas y en su lugar algo artesano de calidad. Creo que está en auge. Eso sí, tenemos el problema de que cada vez que viene una crisis somos los primeros en ir para abajo, porque no es un artículo de primera necesidad, ni de segunda. Ni de tercera necesidad (ríe). Es en lo primero en lo que se recorta.

¿En qué consiste el título de maestro artesano? Usted lo tiene desde el 6 de noviembre de 2012.

No es necesario para enseñar, aunque en convocatorias oficiales de talleres te lo piden. O a la hora de las ayudas, que tienes más puntuación.

El primer premio lo obtuvo en 1986. Si tuviera que poner una placa por cada premio y exposición no tendría bastante fachada.

Es que 42 años de trabajo da para mucho. Pero más que ganar premios o tener títulos, me interesa la labor hecha para promocionar la artesanía, para ayudar a artesanos nuevos.

Y otra faceta suya, la de cuidadora de patio. Es de las pocas que tiene la Mención de Honor del concurso municipal. ¿El patio también tiene mucho de artesanía?

Sí. Mi patio es diferente, y la artesanía te hace concebir el recinto de otra manera. Pero además, los patios siempre han albergado muchos talleres artesanos. Plateros, confección o cuero. Y sería un proyecto muy bonito el revitalizar los talleres en los patios. Pero creo que no interesa, al no ser algo a lo que sacarle el rédito de hacerse la foto.

¿Hay futuro y relevo generacional?

Pienso que la juventud cree que la artesanía no tiene salida, Pero la tiene. La artesanía tiene futuro, claro que sí. No se trata de aprender en quince días y tener el título de un curso. Tiene que haber talleres donde la gente después de formarse esté trabajando, vea el mundo laboral artesanal.