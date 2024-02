«Se sale menos de casa»

-No me equivoco al entrevistarle en esta sección ‘Patrimonio humano’. Pocos trabajos se basan más en el contacto con las personas. ¿Verdad?

Yo diría que un 50% del trabajo es mantenimiento del edificio y la otra mitad el trato humano, estar pendiente de los vecinos, de las personas mayores que viven solas...

-La última vez que entrevisté a un portero fue a Miguel Reina. Claro que se trataba de otra «portería». ¿O prefiere que le llamen «conserje»?

(Ríe). No, no. «Portero» está bien. Es su palabra. Me gusta que me llamen portero. «Conserje» tiene un carácter más de trabajador en un edificio oficial. La palabra «portero» te sitúa en la puerta, al pie del cañón. Somos los relojeros del edificio. Hay que dar cuerda todos los días a ese reloj para que la comunidad funcione correctamente.

-¿Y cómo llegó a este trabajo?

Estuve en una cadena de electrodomésticos que cerró. Y en unos cursos de informática y a través de conocidos me informaron de que había una plaza libre y... Ya llevo más de veinte años.

-¿Y está contento?

Sí, sí. Me gusta mi trabajo.

-¿Cada vecino es un mundo?

Un mundo y casi un universo. Por eso es más necesaria que nunca la discreción, que lo que hagas con la mano derecha no lo sepa la izquierda.

-Entonces, ese tópico de que en la portería se cruzan chismes...

(Sonríe) No, no. Hay que ser discreto. Es verdad que unos vecinos se prestan más a confianza que otros, pero la relación es tan discreta como intensa. Por ejemplo, cuando un vecino fallece... (No acaba la frase)

«Siempre se aprende de alguien mayor. Siempre sacarás algo bueno de lo que te dicen»

-¿Es como si muriera algo suyo?

Sí. Cuando alguien fallece en la comunidad, una parte tuya se va con él. Yo lo siento así. Sigo echando de menos a muchos vecinos después de años y años. Es el factor humano, y te llegan con problemas que son pequeños, pero para algunas personas resultan todo un mundo. Yo a la gente mayor de la comunidad le tengo mucho cariño, pero no porque en un momento dependan más que otros, sino porque me gusta pegarme a ellos. De la gente mayor se aprende. Eso me lo inculcó mi abuelo paterno y... Siempre, siempre, se aprende de alguien mayor. Aunque no tengamos los mismos pensamientos e ideas, pero siempre sacarás algo bueno de lo que te dicen.

-Dejando al margen el trato humano, ¿cuál es la primera necesidad de una comunidad? ¿Mantenimiento, el servicio, la limpieza, la seguridad...?

La seguridad, sin duda. Y ahí tienes que estar vivo. La segunda, y que no se puede olvidar, por supuesto, es la limpieza y el mantenimiento. Y aunque no seas un técnico hay que saber cómo son ‘las tripas’ del edificio, por dónde van los cables, los bajantes, las tuberías...

-Dicen que vamos a una sociedad más individualista. Desde su experiencia, ¿cree que las relaciones entre los vecinos son más distantes, más impersonales que antaño?

Pues sí. Con los móviles, por ejemplo. Cuando se anunciaba algo a la comunidad, antes se ponían carteles, se preguntaba, se hablaba... Ahora hay una lista de distribución de whatsapp, que está muy bien pero... O con la compra on line. La paquetería da comodidad, claro, pero antes salía más gente por la tarde a comprar, que no deja de ser una forma de socializar. Se sale menos de casa. Yo creo que los servicios que presta un portero, aunque por supuesto sube el recibo de la comunidad, no están pagados por nada del mundo. Hay miles de detalles. Por ejemplo, y ya que hablamos de nuevos tiempos, con la paquetería. En unos años es asombroso lo que ha subido.

-Los porteros de esta zona de la ciudad tienen casi una hermandad. Recientemente hicieron un homenaje a un compañero fallecido.

Y más aún... Trabajamos juntos. Tenemos un grupo de whatsapp muy útil, por ejemplo, en la seguridad: Si se ha producido un robo en alguna comunidad, si se ha visto a alguien merodeando, si... A veces hasta hacemos de agente inmobiliario cuando alguien nos pregunta si sabemos de algún piso vacío, de una plaza de cochera... No deja de ser otro servicio para los vecinos.

-Pues he oído que hay inmobiliarias que tienen a los porteros ‘en palmitas’, incluso con ‘sobresueldo’.

(Muy serio). Eso será en Madrid. Aquí le aseguro yo que no. Aquí no me ha llegado nadie en veinte años diciendo «si me avisas de un piso que se vaya a quedar vacío te doy una propina». A mí por lo menos,

-Volviendo a los servicios. Aquí al lado, en la plaza de Gonzalo de Ayora, felicitaron a un portero por labor cuando un incendio obligó a desalojar el edificio unas horas.

Sí, y hace unos días, en Fernando de Córdoba, un portero salvó una situación en un incendio en una cocina. Tener a una persona pendiente.

-¿Se siente querido?

Sí, mucho.