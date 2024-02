Clínica Dr. Giménez: cuidar la vista

El doctor Rafael Giménez Gómez lleva más de 20 años dedicado a la oftalmología. Tras licenciarse en Medicina por la Universidad de Córdoba, realizó el MIR en la Clínica San Carlos de Madrid entre 1998 y 2002. En 2006 obtuvo el doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y desde entonces no ha dejado de formarse e investigar, especialmente, en el ámbito del glaucoma. De hecho, además del ejercicio profesional en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba y en su consulta privada, Giménez investiga en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) sobre la seguridad y la eficacia a largo plazo de un implante intraocular para tratar el glaucoma.

Este destacado oftalmólogo, actualmente miembro de las juntas directivas de la Sociedad Española de Glaucoma y de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, está especializado, entre otras, en cataratas, córnea, párpados y cirugía refractiva y, de forma destacada, en glaucoma.

Cuidar la vista / A.J. González

Glaucoma

Giménez explica que el glaucoma afecta a alrededor del 2% de la población y su prevalencia aumenta con la edad, de forma que con una mayor esperanza de vida, cada vez hay más pacientes que pueden beneficiarse de las nuevas técnicas de microcirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de esta enfermedad, que no presenta síntomas y que puede llegar a provocar ceguera, de ahí la importancia de su diagnóstico precoz y un correcto tratamiento.

Lo habitual es tratar el glaucoma con medicación, pero cuando los fármacos no son suficientes, la cirugía es una buena opción para bloquear la progresión de la patología.

Cirugía refractiva

Además del tratamiento del glaucoma, el doctor Giménez Gómez atiende en su consulta privada (ubicada en la Avd. del Gran Capitán, 25, 1º-1ª) las patologías más comunes y otras especialidades como cataratas, cirugía refractiva con láser o presbicia.

Precisamente la cirugía para corregir miopía, hipermetropia, astigmatismo y presbicia (vista cansada) es una de las especialidades con más desarrollo en los últimos tiempos.

«La presbicia no es una patología, es un defecto de refracción, una cuestión fisiológica relacionada con la edad y muchas personas, no tanto por estética como por incomodidad. Hay gente a quien no le van bien las gafas y que, por eso, muestra interés por la cirugía», recalca el doctor Giménez Gómez.

Trato personal

«Los cordobeses, en general, se cuidan bastante la vista», comenta este oftalmólogo que recuerda que la provincia destaca por el «buen nivel en oftalmología».

Su especialización en las últimas técnicas de tratamiento del glaucoma atrae no solo a pacientes de Córdoba sino de otras provincias. «En general tenemos una clientela bastante fiel», reconoce Giménez quien, para dar el mejor servicio a sus pacientes ha creado un servicio de telemedicina, a través del cuál el paciente puede acceder a su médico con agilidad. «Este servicio está pensado, sobre todo, para los pacientes que están en tratamiento por glaucoma y tienen alguna incidencia con los fármacos, sobre todo, por incomodidad o molestias», apunta Rafael Giménez Gómez.

No obstante, «la mayoría prefiere ser tratado en persona», señala el oftalmólogo, que procura a sus pacientes un trato muy cercano y personal. La clínica dispone de las técnicas más avanzadas para realizar las pruebas necesarias para el estudio de las patologías que pueden presentar los pacientes y para poder ofrecer la solución más adecuada en cada caso.

La excelencia y la calidad es la seña de identidad de la consulta del doctor Rafael Giménez Gómez, que ha sido reconocido, entre otros, con el Premio Nacional a la Coordinación de Niveles Asistenciales y 9º Premio Nacional a la Innovación en la Gestión y la Administración Sanitaria, por su participación en proyectos de gestión de la asistencia.