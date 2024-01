Después de una vida trabajando en el sector del comercio (empezó en 1975) como dependiente y responsable de tienda en firmas ya desaparecidas como Orga y Zafra Polo, Pedro Jiménez decidió hace diez años abrir su propio negocio, ubicado en el número 3 de la calle Góngora.

La tienda de moda masculina que lleva su propio nombre, Pedro Jiménez, sigue la estela del comercio tradicional que tan bien conoce, con un equilibrio entre ropa ‘sport’ y traje de ceremonia, un producto de calidad, de nivel medio-alto y, sobre todo, un trato muy personal.

Jiménez asegura que el comercio tradicional «tiene su mercado» y «cada día intentamos que tenga más con la especialización». De hecho, y aunque trabaja todo tipo de prendas ‘sport’, con el paso de los años la firma se ha convertido en un referente en el campo del traje de ceremonia en la capital cordobesa. «Trabajamos bastante el traje a medida industrial. No soy sastre, pero sí podemos personalizar las prendas para adaptarlas al cliente, darle su toque personal», explica este empresario que indica que «también trabajamos la camisería a medida, que hay pocas tiendas que la trabajen» y, «además, en una gran gama de tallas, de la 40 a la 74», lo que atrae a un público muy diverso a la tienda.

Clientela

Pedro Jiménez tiene una clientela muy variada. «En complementos -corbatas, cinturones, tirantes, pajaritas, etc.- y accesorios nos busca mucho la gente joven». En los trajes de ceremonia el perfil de cliente es más amplio. «Tenemos gente joven pero también hombres más mayores», comenta.

Para este comerciante, el trato con el público es la base de su negocio. Presume de buscar siempre la satisfacción del cliente. Eso se consigue dedicándole tiempo, escuchándolo y recomendándole la prenda adecuada. «Si al cliente le haces un planteamiento y una propuesta interesante, muchas veces reconoce que, aunque no es lo que había pensado, se va contento», relata Jiménez, quien tiene en el boca a boca su mejor medio de difusión. «Ese cliente me trae más clientes y eso es porque en su momento quedó satisfecho», presume y remarca que «prefiero no venderle a un cliente una prenda antes que después no se encuentre cómodo con la prenda, y, cuando digo cómodo, me refiero a que la persona domine la prenda, no la prenda a la persona, no que se deje guiar por lo que se lleva, sino que tenga su propio carácter y la prenda se adapte a las peculiaridades de esa persona». Por eso, Pedro Jiménez trata de personalizar mucho la prenda y adaptarla a la persona, porque su objetivo no es vender, sino fidelizar al cliente.

Este empresario reconoce que apostar por el producto nacional encarece el precio de la ropa, pero está convencido de que la fidelización del cliente se consigue «con el trato y dándole confianza».

Transmisión

«Yo he tenido aquí alumnos en prácticas, algunos de otros países, porque tengo un acuerdo con dos empresas mediante la Unión Europea», explica Pedro Jiménez, quien admite que «a algunos de ellos los hubiera contratado». En este sentido, este comerciante echa de menos una mejor formación. «Hace falta formación y ganas de formarse y formadores con experiencia real, no solo con conocimientos teóricos», apunta.

Todo lo que ha aprendido a lo largo de su extensa carrera profesional trata ahora de transmitirlo a su empleado, que «está aprendiendo» a tratar al público, que es «fundamental, la sintonía con el cliente, el respeto al cliente», porque «la escuela te la da el mostrador» y por eso se siente afortunado por haber podido aprender en algunos de los comercios más emblemáticos de Córdoba.

Jiménez afirma que Córdoba «siempre ha sido y se sigue caracterizando por el buen vestir y eso intentamos mantenerlo en el comercio tradicional». Por eso, ofrece un producto con una relación precio-calidad «interesante» y, «a ser posible, de confección española o, como mucho, europea».