Isabel Albás no solo es concejala de Cultura y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Córdoba. También es presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y coordina las áreas municipales de Cultura y Turismo, competencias todas ellas muy ligadas al distrito Centro.

Felicidades por lo que le toca respecto al último otoño cultural cordobés, que se ha convertido, incluso, en reclamo turístico.

¡Hombre, claro! Los turistas, los que viajamos, fundamentalmente lo hacemos por el patrimonio cultural e histórico. Y aquí, además del patrimonio que tenemos, cuatro de ellos reconocidos por la Unesco, tenemos también patrimonio gastronómico, patrimonio humano... Tenemos tanto que quizá lo que falta es darlo a conocer más. Córdoba es para invertir varios días en conocerla... y te quedarías corto. Respecto a los meses recientes de otoño, los datos son maravillosos, y desde la delegación de Cultura y el IMAE seguiremos trabajando para que, tanto a los cordobeses como para los que vienen de fuera, les resulte tan atractivo que no puedan decidir ir a otra ciudad que no sea Córdoba (sonríe).

En el pasado 2023, por primera vez, se han registrado más pernoctaciones en meses de otoño que en primavera y en su mayo festivo.

Eso es el resultado de trabajar de una forma coordinada y ordenada, y eso también gracias a nuestro alcalde, José María Bellido. De lo que se trata, y es muy importante, es de repartir a lo largo de los 365 días del año las actividades tanto de cara a los vecinos como para los que vengan de fuera.

Al respecto, ¿ya se puede considerar consolidado el otoño cultural cordobés como un atractivo turístico más del Centro?

Sí. Hay buenas cifras, pero no se puede ser autocomplaciente. Hay mucho margen de mejora y hay que seguir trabajando más y todos los días. Por supuesto, las cifras han sido espectaculares, superando las de 2019, y el camino está bien trazado: hay que seguir en esa línea y apostar por la excelencia. Y cuidando Córdoba. No podemos dejarnos morir de éxito y hay que intentar que los que nos visiten sea un turismo de calidad, que sepa valorar lo que tenemos y le ofrecemos. Para ello hay que trabajar de forma transversal entre las distintas delegaciones municipales, que es lo que plantea el alcalde.

¿Cómo se ha ‘vendido’ el Casco Histórico de Córdoba en la Feria Internacional del Turismo (Fitur)?

Nuestro buque insignia, sin duda alguna, es nuestra Mezquita-Catedral. Otra bandera son nuestras cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Y es fundamental dar a conocer a todo el mundo que Córdoba es maravillosa los 365 días del año. En primavera, en otoño, en invierno e, incluso, en verano. Córdoba no es la única ciudad con altas temperaturas en verano. Está Roma o El Cairo, que también son muy calurosas en verano y siguen recibiendo turistas. Lo que hay que dar a conocer son las magníficas experiencias y alternativas como disfrutar de un almuerzo en una fresca taberna, de piscina en el hotel o en otro sitio, de copas en La Ribera, de luego volver a salir cuando refresca..., por ejemplo. Y, por supuesto, está la cultura, comenzando por ese 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres que vamos a conmemorar este año. Porque Córdoba estuvo llena de talento, lo está y lo estará. Nuestra historia y nuestro patrimonio hacen que los cordobeses sean, sencillamente, diferentes.

Ha citado el 150 aniversario de Julio Romero. Volveremos a ello, pero ¿cómo va la ‘resaca’ del 150 aniversario del Gran Teatro, celebrado en 2023?

(Ríe). Fenomenal, y hay que comenzar nombrando al arquitecto José Antonio Gómez Luengo. Además de técnicos, funcionarios, representantes de todos los grupos políticos... Gracias a todos, y a los cordobeses y cordobesas, el Gran Teatro está cargado de actividad y es un referente nacional. Tantos reconocimientos nacionales e internacionales, el último por parte de la Universidad, es muy de agradecer también porque demuestra que el Gran Teatro es Córdoba y muy cordobés.

Hemos hablado de desestacionalizar el turismo. ¿Habría que hablar también de desestacionalizar la cultura? Lo digo porque hay meses como enero y febrero, junto a julio y agosto, donde muchas veces el IMAE se queda solo, o al menos se ve menos ‘acompañado’ de programas culturales de otras instituciones y colectivos. Y, en agosto, casi todo el mundo toma ‘vacaciones culturales’.

Insisto en lo de no bajar la guardia, porque actividades culturales se pueden hacer todos los días del año, tanto en el ámbito privado, en el público como en la colaboración público-privada. La cultura tiene que ser accesible a todos los estratos sociales. Un buen ejemplo es el programa Cultura en Red para todos los distritos. Todos los cordobeses importan y no se debe dejar a ninguno atrás. También hay que mantener fluida la comunicación en cultura con los distritos, tanto con los responsables como con los técnicos... Y todo de una forma coordinada porque no nos podemos permitir que en un fin de semana haya mucho y poco al siguiente.

¿Cómo va a ser este 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres?

Con muchísimas actividades relevantes, importantes... Pero también en la calle. Es clave que nuestro legado le llegue a nuestros hijos. Habrá exposiciones, sorpresas muy gratas que se irán presentando este 2024.

¿Puede adelantar algo concreto?

Por ahora no.

En todo caso, el Centro, con todos sus equipamientos, será protagonista en ese aniversario de Julio Romero de Torres, ¿no?

Claro, como no puede ser de otra manera, pero insisto en que el programa estará también en todos los distritos.

Hay esa campaña de reivindicación cada vez más fuerte para que se abra permanentemente la casa de la familia Romero de Torres. Y hemos tratado la coordinación entre instituciones. Para lograr este objetivo hay que negociar con la Diputación Provincial de Córdoba, con la Junta de Andalucía, con...

Estamos en ello. Desde el mismo momento en que comenzamos este mandato, más aún con Salvador Fuentes, que es presidente de la Diputación y concejal, y con Juanma Moreno al frente de la Junta... Pero hay que dar pasos firmes y consolidados, sin experimentos, poco a poco, primero dando un paso y después otro.

¿Y hay alguna fecha?

No. No me aventuro. No es imposible, pero no es fácil.

Tenía una pregunta sobre cómo va la coordinación con otras instituciones, con las otras áreas municipales que tocan sus competencias y con los colectivos ciudadanos... Pero ya me ha ido contestando.

(Ríe) Estupendo. Hay una cosa que tenía clara cuando llegué a ser servidora pública: aquí de lo que se trata es de ser útil a Córdoba y a los cordobeses, y para ser útil hay que trabajar en equipo, siendo a la vez generoso y un poquito exigente. La verdad es que yo estoy muy satisfecha y contenta con todos los compañeros.

Entre los retos de este año, está la organización del Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio, que lo gestiona su compañera Lourdes Morales como concejala delegada del Centro Histórico. Pero estrictamente en su concejalía, la de Patrimonio Histórico, ¿qué retos tiene este año?

Mejorar productos que ya existían y crear algunos nuevos. No muchos, porque creo que a veces «menos es más», y hay que buscar la calidad, poniendo en valor y mejorando también la oferta de nuestras infraestructuras culturales. Pocas iniciativas, pero muy bien hechas.

¿Por ejemplo?

Un festival de primavera dedicado a la música.

¿Cómo dice?

Un festival de música, en las principales plazas de la ciudad, algo que será muy positivo.

¿Qué riesgo es el que más le preocupa para el patrimonio cordobés?

Yo creo que el Plan de Gestión del Casco Histórico, cuya redacción coordina mi compañera Lourdes Morales, va a salir estupendamente y conseguirá evitar muchos de esos riesgos.

Pero, a nivel personal, ¿a veces pasa por el Centro, ve algo y se dice a sí misma: «Me da miedo»?

No. La verdad es que no. (Queda pensativa). En ocasiones, creo que habría que intentar repartir por el Casco Histórico esa gran cantidad de gente que vienen algunos días a visitarnos.

Y para terminar, otra pregunta personal: dígame cuál es su patrimonio material e inmaterial preferido.

Sin duda, mi debilidad, donde siempre encuentras algo aunque hayas estado un millón de veces antes, es nuestra Mezquita-Catedral. ¿Y respecto al patrimonio inmaterial? Pues el patrimonio humano de Córdoba... La gente.