Tras varios años de experiencia en una cadena de ópticas, Juan Carlos Gordillo apostó por abrir en diciembre de 2014 Veo Ópticas en un local de la calle Eduardo Lucena. Junto a Gordillo, otros tres profesionales trabajan a diario por la salud ocular de sus clientes.

Y es que la filosofía de trabajo de Veo Ópticas va más allá de ofrecer un buen servicio óptico, que también. «Quería centrarme en la salud ocular», remarca Juan Carlos Gordillo, que explica que, tanto los dos ópticos/optometristas como los dos auxiliares de óptica que conforman el personal «nos formamos continuamente, no dejamos de hacer cursos».

Hasta hace poco, las soluciones a la miopía eran correctores. «Hemos puesto gafas, lentes correctoras, métodos para corregir pero no para frenar el progreso de la miopía», explica Gordillo quien indica que Veo Ópticas ha apostado por técnicas novedosas para el control de la miopía en niños a partir de 8 años y adolescentes hasta 16 años.

Contactología

Se trata de una tecnología innovadora que consiste en una lente de contacto con unas bandas o puntos que entrena al paciente para que utilice la zona exterior de la retina y no solo la central, la mácula. De esta forma, se logra que el ojo se desarrolle de forma más homogénea y que la córnea no se convexa tanto. «Los estudios realizados indican que este tipo de lentes tienen un 69% de efectividad, aunque cuanto mayor es el niño se reduce la efectividad. Por eso es importante empezar pronto, cuando el ojo todavía se está formando.

Por otra parte, y también en el campo de la contactología, la óptica tiene en proyecto trabajar con Orto-K, una lente de contacto que logra modificar la curvatura de la córnea y, con ello, ayudar a frenar el desarrollo de la anomalía visual y, en algunos casos, incluso corregirla. Este método no está recomendado para niños, pero sí para adolescentes y adultos.

Además, este avance en contactología es compatible con otras técnicas oftálmicas, como el uso de atropina en dosis muy reducidas (0,02%) para evitar que la córnea se siga curvando y, con ello, aumentar las dioptrias de miopía.

«Con estos método los que pretendemos es evitar que la miopía se convierta en una patología», puntualiza Gordillo.

VEO Ópticas se ha especializado en métodos de control de la miopía

Satisfacción

La apuesta de VEO Ópticas por estas novedosas técnicas de control de la miopía se compagina con un servicio de alta calidad en todo tipo de gafas, especialmente, en cristales progresivos.

«Partimos de la base de que hay que hacer un examen visual perfecto para valorar que producto necesita el cliente. Y luego es muy importante montar bien las gafas», subraya Juan Carlos Gordillo quien reconoce que «nos paramos mucho porque estamos vendiendo salud ocular y unas gafas no son algo que uno se pone de vez en cuando, es algo que se usa a diario, en la mayoría de los casos, todo el día y por eso es muy importante que sea lo que el cliente necesita».

Esta filosofía es la que aplican a los progresivos. «Con el uso de pantallas la vista cansada está apareciendo antes y en el caso de los niños, al pasar tanto tiempo mirando pantallas, no acomodan el ojo al infinito y eso está provocando un aumento de las personas que necesitan lentes progresivas antes», dice el gerente de VEO Ópticas, quien insiste en que para lograr una buena transición de cerca a lejos es muy importante hacer bien las mediciones y elegir una montura adecuada: «Que la gafa no se te caiga, que no se moleste en el puente de la nariz, que este a la altura adecuada... Todo eso hace que, al final, el cliente esté satisfecho y vuelva», hace hincapié Gordillo.

La satisfacción del cliente es la razón de ser de VEO Ópticas, que trata siempre de asesorar, orientar y adaptarse a las necesidades de cada cliente. «No podemos olvidar que no todo el mundo tiene la misma capacidad económica pero hay que ofrecer lo mejor a cada cliente», asegura Juan Carlos Gordillo, que insiste: «Hablamos de salud».