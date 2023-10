Si de entrada nos centramos en los barrios del Centro, que abarcan los grandes equipamientos culturales y monumentales de la ciudad, que una misma delegación de la Junta englobe Cultura y Turismo viene como anillo al dedo, ¿no?

Aunque en su día pudo crear algo de controversia, porque podía pensarse que Turismo tendría que estar fuera de Cultura, o que Cultura tenía peso para estar fuera de Turismo (que seguro que sí), a mí me parece que fue una decisión muy acertada, porque hay muchas cuestiones en un ámbito que afecta directamente al otro. Sobre todo para los cascos históricos andaluces. De hecho, vemos también problemas que se tienen que abordar de manera conjunta, como en el caso de las viviendas turísticas, que afectan incluso a la vida ciudadana. Por cierto, estamos a la espera de un nuevo decreto sobre la regulación de viviendas turísticas, y se ha hecho un buen trabajo. Otro ejemplo, el turismo en masa, que está tomando los centros históricos, si bien en Córdoba no existe esa saturación que se vive en otros sitios, salvo en casos puntuales. Hay que pensar que sólo la Mezquita-Catedral ya recibe dos millones de visitantes al año. Es más, nos está costando conectar todo ese flujo de visitantes con Medina Azahara, el otro gran Patrimonio de la Humanidad que tenemos en Córdoba. Son visitantes que llegan a la Mezquita, que pasean por la Judería, que luego comen en algún lugar (porque como se come en Córdoba no se come en ningún que sitio)... Pero ya digo que nos está costando compartir ese flujo de visitantes con Medina Azahara. Otro asunto es todo lo que estamos haciendo desde la Comisión Provincial de Patrimonio para preservar toda la riqueza del Casco Histórico.

Me alegro de que nada más empezar ya haya tocado varios temas sobre los que le quería preguntar. Por partes, si puede hábleme de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Pues estamos detectando nuevos problemas. Hay gente mayor, gente que hereda casas, propietarios que tienen derecho a rebajar costes (como en el caso de la instalación de placas fotovoltaicas) y eso nos lleva a que el vecino quiera irse del casco histórico. En la última reunión de la Comisión, ante la directora de Patrimonio, nos propugnamos para que Córdoba encabece soluciones piloto, por ejemplo, para hacer viables esas tejas fotovoltaicas que hacen las veces de paneles solares. Se trata de hablar con la Agencia Andaluza de la Energía, con empresas punteras y con las universidades.

Pero las tejas solares son mucho más caras.

Sí, pero veamos las ayudas, cómo incentivar más o cómo rebajar costes. Que se tenga en cuenta que quien vive en un casco histórico tiene que hacer una inversión mayor para una misma rentabilidad con la fotovoltaica para autoconsumo. Si no, estamos desalentando al vecino a vivir en el Centro. Y eso no pasa solo en Córdoba, hay pueblos con una protección muy amplia en las que las familias se están marchando. Hacer obra está prohibido o es caro y al final, pues me voy a la periferia.

Es lo que mata todo casco histórico.

Correcto, el que se vaya la gente.

¿Han hablado con el Ayuntamiento del tema de las placas solares? Están estudiando a fondo la cuestión y están siendo pioneros en planes para llevarlos a la Organización de Ciudades Patrimonio?

Claro. Vamos de la mano. Hay voluntad, tenemos una universidad puntera que investiga en ello y hallaremos soluciones.

Volvamos a la Comisión de Patrimonio.

Estoy orgulloso de ella. Somos la primera provincia que más desarrolla y que menos atasco tiene. Y eso hay que decirlo. Tenemos un sistema nuevo de trabajo que se puso en marcha una vez que entré en el cargo y que nos está llevando a ser más eficientes. Pongo siempre un ejemplo. Si alguien tiene 5 millones de euros en el bolsillo para invertirlo en recuperar un inmueble, o va a la misma velocidad la Administración que la sociedad y esa empresa... o si no lo invertirá en otro sitio. Un caso. El Cabildo Catedral nos presenta el proyecto de intervención en la Macsura (ver página 12 de La Crónica del Centro) sobre el 10 de mayo, y en junio ya estaba la resolución de la Comisión. Hemos coordinado nuestro trabajo con lo externo y, si alguien nos solicita trabajar a la vez, los expedientes llegarán al final casi validados. Evitamos contestar por escrito, recibir la respuesta, volver a requerir cuestiones también por escrito. Al final se va un año. La Comisión se reúne cada 15 días y, además, con un mínimo de veinte puntos.

Ya que lo menciona, ha terminado hace poco la recuperación del crucero, la Puerta del Espíritu Santo y la de San Ildefonso están en obra, ya tiene luz verde la intervención en la parte Sureste y la Puerta de Los Visires, pronto empezará la obra en la Macsura. Solo con la Mezquita-Catedral ya tienen ustedes tajo, ¿no?

(Sonríe). Pues sí. Pero es justo lo que he dicho, hay un equipo de trabajo técnico entre el Cabildo y la Comisión de Patrimonio que mantiene reuniones previas para que ambas partes conozcan su postura y que así el proyecto llegue muy ajustado.

Recuerdo que hubo un problema hace años con el ambicioso plan de recuperación del Muro Norte.

Correcto. Eso al parecer está en stand by, sobre todo después de presentarse un costoso Plan Director, al que hicimos algunas observaciones, porque el Cabildo quería tener nuestra supervisión. Pronto tendrán el documento sobre la mesa con el respaldo de la Junta.

Vayamos derivando un poco hacia el turismo. El turista cultural. Es de otra pasta, ¿verdad?

(Ríe). Sí, es más ordenado. En Córdoba tenemos cosillas como esas despedidas de soltero, que creo que cada vez son más residuales, pero veo más potente el turismo monumental, el de gastronomía y el de interior. Al respecto, y ese es siempre mi mensaje, creo que tenemos que conectar más la capital con la provincia. Tenemos grandes tesoros, siete denominaciones de origen de productos protegidos, dos parques naturales, entre otros. Tenemos absolutamente todo para ese turismo ordenado, no masificado, lento, que disfruta de lo rural y que siempre se reservará un día para visitar la capital.

Volviendo a los barrios del Centro, otra cuestión en turismo y cultura es que la zona copa los grandes equipamientos culturales. Pero encima, va a más. Pienso recientemente en la nueva gran Biblioteca de los Jardines de la Agricultura, el proyecto que habrá que visar de adaptar la Zona para instalaciones de la UCO, los trámites para abrir los Baños de San Pedro... Incluso, en cierta forma, en la reforma conjunta de Ronda de Marrubial como entorno ciudadano y monumental (ver páginas 4 y 5 de la Crónica del Centro).

La biblioteca va a ser un centro importante para Córdoba que no se limitará a la cultura literaria. Ya no se entienden las bibliotecas como antes, limitadas al préstamo de libro, sino un centro cultural en muchos aspectos. Además está muy bien ubicada. Por ejemplo, para los estudiantes y cerca de la estación que conecta con Rabanales. Pienso incluso en ese eje cultural de Ambrosio de Morales, que conecta desde La Corredera y Capitulares pasando por el magnífico Teatro Cómico (que para nosotros es un orgullo tras ponerlo en valor desde hace dos años y medio y con unos números fantásticos), o la Fundación Gala, que conecta con el Museo Arqueológico y te deja a las puertas de la Mezquita. Pero hay más retos, como el magnífico anteproyecto de Centro de Interpretación del Cabildo Catedral en el Palacio Episcopal o la reconversión de la Biblioteca Provincial también para la Universidad de Córdoba. Y si todo ello lo ligamos con el turismo, creo que no tenemos mucho que envidiar a Málaga, que en 15 años se ha convertido en un referente del turismo cultural. Nuestro potencial es increíble y los artistas tienen cada vez más posicionamiento.

Ahora que lo dice. ¿Cómo lo han conseguido en Málaga? Me acuerdo que cuando compitió con Córdoba para Capital Cultural Europea no tenían nada que hacer y en pocos años. ¡Qué barbaridad! Supongo que en Málaga hay más recursos.

Bueno. Sí. Lo han hecho muy bien. Y el dinero es verdad que lo han puesto. Pero también hace falta una estrategia y un fin. En Córdoba hemos tenido al Ayuntamiento por un lado, la Diputación por otro, la Junta estaba en otro sitio. Así, en política se acaba pensando a cuatro años vista. Pero Málaga no. El alcalde Francisco de la Torre, al que me une una gran amistad, me decía que «yo he pensado en proyectos a veinte años»». En Córdoba nos ha faltado una estrategia común a largo plazo, ese proyecto de ciudad, ese decir «¿Cuántos hoteles de cinco estrellas necesitamos en cuántos años?», e ir a por ello. Y si un organismo de cualquier administración paraliza a las otras, hay que solucionarlo. Ya estamos empezando a tomar ese diálogo, pero hemos perdido trenes muy importantes y muchos años.

Hablando de coordinación entre administraciones. Con la Biblioteca Cántico ha habido sus más y sus menos con el Gobierno central. ¿Cómo va con el Arqueológico?

Está ya su reforma en fase de anteproyecto. Tuvieron una reunión hace poquito en Madrid. Pero está todo muy parado, quizá por este periodo de Gobierno en funciones. El proyecto está avanzado pero hay que dotarlo, sacarlo a concurso. (Baja la vista). No estará antes de cuatro o cinco años, seguro.

¡Vaya por Dios! Pues nuestro Arqueológico es toda una joya.

Sí, no deja de ser uno de los arqueológicos más importantes de España, entre los cuatro o cinco más relevantes. Por no hablar de sus fondos, con el Silo, con una cantidad de piezas inmensa. Siempre digo que hay que buscar nuevas estrategias de dinamización, es fundamental, pero nuestro Arqueológico es un espacio estratégico para el crecimiento cultural y todo un atractivo para las visitas, con piezas de enorme valor. Otro museo clave es el de Bellas Artes, para el que le estamos pidiendo una ampliación. Es el siguiente proyecto que tenemos en prioridad después de abrirse la Biblioteca. Se quedó en stand by aquella iniciativa en el entorno de La Calahorra. Hemos hablado con el Gobierno central y veremos con el Ayuntamiento qué disponibilidad de sitio hay. El Bellas Artes lo considero estratégico para Córdoba, con una colección fascinante. Y no vale cualquier sitio, tiene que tener un lugar estratégico, que conecte con el Centro. La sociedad debe entender los espacios culturales como suyos.

Hablando de conexión. El fracaso de proyectos en Miraflores dejó al C3A como aislado, como solo.

Y eso que es todo un referente en arte contemporáneo y más con el TBA21 que nos posiciona internacionalmente. Tenemos que seguir trabajando en ello.

En el otro extremo de la historia, y también en ese eje cultural de Ambrosio de Morales, está el Archivo Provincial, no solo por sus documentos antiguos, sino por la monumental sede que tiene, parte de la antigua y muy desconocida iglesia fernandina de Santo Domingo de Silos.

Sí (sonríe). Es como el niño que no llora. Entiéndame. Hacen calladamente una labor importantísima y se merecen más atención, aunque solo sea por el entusiasmo y la pasión que le ponen sus trabajadores. Están haciendo un trabajo expositivo tremendo, trabajadísimo y van a sorprender con un proyecto en el aniversario de Julio Romero de Torres. Es otra pieza clave con la que conectar con la provincia y que los pueblos entiendan al Archivo Provincial como algo suyo.

Para terminar. ¿El delegado de Turismo a dónde va de vacaciones? No me diga que es de sol y playa.

(Ríe). No soy muy de playa.

¿O el turismo de deportes, que es otra de sus competencias como delegado?

Pues sí, sí que me gusta hacer deporte. Por ejemplo, llegar a un pueblo y aprovechar para conocerlo corriendo. Soy de turismo lento, sin horas preconcebidas para visitas. Me gusta un turismo desenfadado, pararme a tomar una cerveza, charlar, preguntar... Ver cómo vive la gente. El turismo tiene que ser desconectar. Cada vez que entro en el Patio de los Naranjos veo algo fascinante. Alguna vez he ido simplemente a leer allí un libro. Oír tertulias de tabernas, pasar por calzadas antiguas, sentarme en bancos de piedra. Me gustan las zapatillas para hacer turismo. Y Córdoba se presta a todo eso.