¿Se acuerda de cuando le tocó organizar las primeras Jornadas Sefardíes? Eran apenas dos o tres actos. Ahora estamos hablando del Otoño Sefardí, con decenas de citas, muchas más de medio centenar en cada una de las últimas ediciones.

Pues sí. Aquello empezó en 1999, con la primera edición de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que desde entonces se desarrolla cada año por parte de la Asociación Europea del Patrimonio Judío, de la mano de la Red de Juderías de España y de la que Córdoba forma parte. Al principio era una sola actividad el primer domingo de septiembre. Poco a poco fuimos ampliándola y al cabo de 24 años es lo que hemos dado en llamar el Otoño Sefardí, porque ya no son solo unas jornada o una semana de actividades.

De ahí se desgajó el Festival Internacional de Música Sefardí, ¿no?

El Festival viene por otra parte, aunque en algunos años ha coincidido con las primeras jornadas o con el actual Otoño Sefardí. El ciclo de música sefardí es una iniciativa de Córdoba dentro de la Red de Juderías de España, que propusimos en el año 2001, en la asamblea de Tudela, como evento oficial anual de la Red de Juderías.

Obviamente, todos estos ciclos que se organizan desde su unidad del Ayuntamiento no tienen el Centro de la ciudad como único escenario, pero sin el Centro tampoco tendrían sentido. Aunque el Festival de Música Sefardí haya vuelto este año al Botánico.

Bueno... El Real Jardín Botánico tampoco es ajeno al Centro y, aunque el año pasado intentamos traernos al Casco Histórico las actuaciones, vimos por cuestiones de seguridad y aforo que era mejor volver al escenario al aire libre del Botánico. Hay un grupo de cordobeses muy fieles seguidores de este tipo de música y, aunque hubo años de baja asistencia, el interés y el número de espectadores es tremendo.

Pero además del Otoño Sefardí están Kalendas Corduba, para el legado romano; Córdoba en Púrpura, para el cristiano, y Qurtuba capital de Al-Andalus, sobre la herencia islámica. ¿Cuántas otras ciudades en Europa podrían dedicar programas divulgativos, turísticos y patrimoniales a cuatro culturas sin agotar jamás los temas? ¿Dos o tres? ¿Una? ¿O ninguna más?

Lo primero es recordar cómo el éxito del Otoño Sefardí nos animó a repetirlo con la cultura islámica, apoyados en el programa Noches de Ramadán, de Casa Árabe. Después nació Kalendas, también de mano de otra red; de la Ruta Bética Romana, y nos quedaba cerrar el círculo y organizamos Córdoba en Púrpura, por la cultura cristiana. Ahora bien, dedicarle un ciclo a cuatro culturas, y concretamente a cada una de estas cuatro culturas, y que tienen en la ciudad tanto legado y con tanta visibilidad... Creo que muy pocas o ninguna más podría hacerlo en Europa. Naturalmente, todos estos ciclos tiene en el Centro de la ciudad sus máximos escenarios, pero intentamos que no se concentren las actividades únicamente en el entorno de la Mezquita-Catedral y que se desarrollen por todo el Casco Histórico, e incluso en otros barrios.

Yo sé que a un ‘padre’ no se le puede pedir que elija entre sus hijos. Pero, entre el pionero Otoño Sefardí; Kalendas Corduba, Qurtuba capital de Al-Andalus, también con un impacto tremendo, y Córdoba en Púrpura... ¿Con cuál se queda?

Quizá por ser el más antiguo, le tengo cariño a Otoño Sefardí. La cultura judía es muy desconocida en general y yo mismo la descubrí gracias a tener que preparar las primeras jornadas. Encontré una herencia riquísima, unos personajes históricos potentísimos (Maimónides, Hasdray ben Saprut)... Pero la verdad es que me encantan todos los programas que, además, están cortados por el mismo patrón de éxito del primero, del Otoño Sefardí. Precisamente este año es el primero que se desarrollan tras la licitación pública porque se necesitaba la colaboración privada. El esfuerzo de organizarlo era inmenso y ya el año pasado se preparó la memoria técnica y se subió a la plataforma de contratación del Estado. Ya este año se desarrollan las jornadas por los concesionarios, empezando por Sexto Mario con Kalendas Corduba; Córdoba en Púrpura la hizo Incentifor; el concurso para el Otoño Sefardí lo ganó Miguel Ángel Ortega, de la empresa Cuéntame y especialista en música, que también ganó la organización del Festival de Música Sefardí; y Qurtuba, Capital de Al-Andalus lo desarrollará Eventour.

Porque hablamos de... ¿Cuántos eventos en total?

Unos cincuenta por cada ciclo... Más de doscientos. En ocasiones se han llegado a hacer más de setenta actividades en un ciclo, pero creemos que es mejor reducirlas, y ahora son unas cincuenta, para concentrarnos en la variedad. Tenemos visitas turísticas, visitas teatralizadas, didácticas, experiencias, recreaciones históricas, conciertos, degustaciones... En fin, que hemos ampliado muchísimo el abanico de actividades.

Todos en su peña, en su cofradía o en cualquier otra asociación en la que esté sabe lo que cuesta organizar un acto cualquiera. ¿Cómo es posible preparar más de doscientos eventos al cabo del año, y además hasta las ediciones del 2022 de forma directa?

Con mucha voluntad, con muchas horas, con una dedicación del equipo tremenda, con mucho esfuerzo... La externalización también agilizará ahora el tiempo de administración porque, por ejemplo, solo tenemos que hacer una factura en lugar de setenta. La fórmula también asegura el futuro de los ciclos ya que yo me quiero jubilar pronto (ríe). Son horas y horas de planificación previa, de estar presente en los eventos, de trabajar sin horario... Y además antes no estaban estas formas de comunicación que hay ahora. También la tecnología nos ha venido a ayudar: por ejemplo, desde aquellas listas que llevábamos en papel para anotar a los asistentes hasta ahora, que los participantes llegan con su código QR en el teléfono. Por cierto, hemos tenido que poner un sistema para evitar que en las actividades haya gente que se apunte pero luego no vaya. Se les penaliza con no volver a participar este año. Ocupan un lugar que podría aprovechar otra persona.

Y luego está también la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM)

De la que Córdoba es la sede de la Secretaría de Europa del Sur y el Mediterráneo. Soy el coordinador regional. Estamos trabajando muchísimo con la OCPM. Todo este montón de papeles que ve aquí (señala a una columna de carpetas) es para una reunión en Mostar, en Bosnia, para primero de julio. Vamos a trabajar en el mantenimiento de los oficios que son necesarios para preservar el patrimonio: los de la forja, la piedra, el vidrio... Cada vez hay menos maestros y sin ellos se pierde la conservación del patrimonio... Es un trabajo muy importante. Por ejemplo, también estamos trabajando en una iniciativa para que se sumen artesanos y comercios de los cascos históricos, ellos asumen el compromiso de que van a respetar la fachada y no van a colgar ningún tipo de producto, de elementos, publicidad... A cambio, lo incorporamos en folletos y le hacemos la publicidad nosotros. También con el alcalde fuimos al Congreso de Quebec el pasado año y hemos conseguido traernos el Congreso Mundial de la OCPM del año que viene.

¿Cuánta gente va a venir el próximo año al Congreso de la OCPM?

Esperamos que en torno a trescientas personas. Unos cincuenta alcaldes y cerca de doscientos cincuenta concejales expertos y técnicos. Pero creo que van a ser más porque Córdoba es una ciudad atractiva y, además, tenían ganas de celebrar aquí el Congreso.

¿A cuántas ciudades Patrimonio de la Humanidad se coordinan desde este despacho?

Desde la sede de la Secretaría de Europa del Sur y del Mediterráneo se coordinan a 35 ciudades de 13 países del Arco Mediterráneo, además de Cabo Verde, Azerbaiyán, Bélgica, Austria, Francia, Portugal, Montenegro, Croacia, Grecia... Trabajamos en cuatro idiomas: portugués, español, francés e inglés. Lo mejor es que eso me ha permitido viajar y conocer cómo en esas otras ciudades gestionan el patrimonio. Pero, sobre todo, conocer cómo gestionan la vida. Eso es lo que vas absorbiendo y luego intentas ponerlo aquí en práctica. A veces son cosas muy sencillas, pero de las que no te das cuenta hasta que lo conoces, hasta que lo ves fuera.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, ver que tenemos una ciudad a la que no hacemos más que ponerle problemas. Y en realidad se trata de una ciudad impresionante. Porque somos nosotros los que creamos la ciudad. Si hay basura en un rincón, es porque nosotros lo hemos ensuciado; si hay una farola rota, es porque alguien la habrá roto; si se rompe una estatua, es quizá porque alguien se ha subido haciendo el burro... Somos las personas las que hacemos que una ciudad sea agradable para vivir. Muchas veces lo que hace falta es que la información le llegue a quien tiene que solucionarla, y también poner algo de nuestra parte: sentido común, educación... Incluso cuando se pasea al perro.

¿Qué es lo más importante de su trabajo en la Secretaría Regional de la OCPM?

Intentamos hacer visibles los centros históricos para los residentes. Intentar que el turismo no espante a los vecinos. Es algo que yo tengo grabado, que está en la hoja de ruta tras el congreso de Quebec y que yo sé que tiene bien presente el equipo de gobierno local. Hay que buscar primero la felicidad de los residentes. Tengo una frase para ello con la que termino muchas intervenciones: "Si quieres que tus turistas se marchen satisfechos, haz que tus residentes sean felices". Primero arregla tu ciudad, blanquéala, que no haya basura, que no haya molestias... Primero prepara la ciudad para los residentes, para vivirla, y lo demás ya vendrá.

Pero también otras ciudades patrimonio están aprendiendo de Córdoba, ¿no?

También. De hecho, Córdoba es un referente a nivel de gestión del patrimonio. ¿Que hay cosas que se pueden hacer mejor? Por supuesto, pero el mero hecho de mantener durante estos 22 años la Secretaría Regional de la OCPM ya es un referente. Y lo somos en gestión de residuos en el Casco Histórico, en movilidad, en accesibilidad... En contaminación visual nos queda mucho por trabajar,

El patrimonio cordobés, además de los más amplios y variados, ¿es también de los más divertidos? Me explico: lo digo por nuestra dieta mediterránea, el vino, el flamenco, la Fiesta de los Patios... Por lo atractivos que resultamos al mostrar nuestra historia.

Sí, claro. Evidentemente la dieta, que es algo que compartimos con todas las ciudades del Arco Mediterráneo y que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad no solo supone la comida, sino cómo se genera, cómo se produce... Ahí está la cultura del vino, del aceite... Y para mí lo que es lo más importante: cómo se comparte esa comida. Aprovecho para recordar una cosa: Córdoba no es la ciudad del mundo con más declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Pekín, que es enorme, tiene ocho declaraciones. Luego, efectivamente, estamos nosotros, que no está nada mal. Pero solo hay tres declaraciones, porque la del Casco Histórico de 1994 fue una extensión de la de la Mezquita-Catedral. Aún así somos la tercera ciudad del mundo con tres declaraciones, que es muy importante. Y además están esas dos declaraciones más que nos afectan de lleno como la ya citada de la dieta mediterránea y la del flamenco.

¿Falta un quinto ciclo para conocer mejor Córdoba? Por decir algo: la Córdoba del siglo XIX y XX de Félix Hernández, o la Córdoba del barroco.

Pues sí, a mí me gustaría hacer el ciclo Córdoba Patrimonio Mundial. Tenemos tantos patrimonios por conocer, tantas culturas... Se nos olvida que el que la Unesco no haya otorgado un título no significa que un patrimonio deje de serlo... Y no solo en el Centro, tenemos un patrimonio extraordinario en los barrios, del siglo XIX y del XX. Hay gente que podría explicarnos cómo eran nuestros barrios hace cincuenta o sesenta años. Esa historia hay que recuperarla, que nos cuenten de donde vienen las costumbres en los barrios, del flamenco, de las tabernas... Pero por ahora hay que centrarse en consolidar esos cuatro ciclos que ya tenemos con la nueva fórmula de gestión. E incluso hay que plantearse ponerles un precio, no para recaudar, sino para que nos demos cuenta de que cada actividad tiene valor. Un euro, dos euros....

¿En qué cosas de la ciudad se fija cuando viene desde su casa al trabajo?

Pues me fijo en muchas y les hago muchas fotos que mando a los compañeros de otros servicios: Una papelera llena, una pintada, una llave de agua que tiene un escape y se lo mando a los amigos de Emacsa... Lo hace mucha gente para mejorar la ciudad. Yo cada día intento cambiar de itinerario porque todos los caminos son una delicia. Nunca repito. Voy por Judíos, por Leiva Aguilar, por Tejón y Marín... Me gusta disfrutar del Casco Histórico.

Con lo que me ha dicho esta última pregunta ya es retórica, pero la hago igualmente: ¿Le gusta su trabajo?

¡Hombre! (Sonríe). Sobran las palabras. Creo que soy de esas personas que en un momento ha vivido para trabajar y ahora, ya cercano a la jubilación, quiero trabajar para vivir. He tenido la suerte de que además de haber hecho lo que me ha gustado me han pagado por ello (ríe). Trabajar en turismo es mi vocación, y trabajar en mi ciudad es lo más bonito que hay.