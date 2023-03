El pasado lunes, y casi un año después de lo anunciado inicialmente, comenzó a remozarse la plaza de La Corredera con un presupuesto, en principio de 30.000 euros destinados a la eliminación de pintadas y grafitis en el estuco, una intervención a la que les seguirán otras, como la de reparación de desperfectos o la reintegración de las lámparas que diseñó para la plaza Juan Cuenca, anunció el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes.

Se trata de la primera intervención de tipo global en la plaza desde que terminó en 2001 aquella larga década de obras y contratiempos. La actuación iniciada responde a la demanda de los colectivos y vecinos de la zona y al deterioro visible en el entorno (como pintadas o daños en la pared) e invisible, al languidecer, salvo por su uso hostelero, pero muy lejos de la actividad bulliciosa y variada que existía hace tiempo y en la que se pensaba cuando se planteó la recuperación de la plaza. El mejor pretexto para echar una mirada al pasado del espíritu de La Corredera y mirar hacia su futuro.

Algo de historia antigua

La plaza es heredera de la bulla, el comercio y el ocio desde tiempos de los romanos. Ahí estaban aquellas mansiones de disfrute en las afueras de la Corduba patricia, de donde se encontraron los mosaicos que hoy pueden admirarse en El Alcázar de los Reyes Cristianos, y allí uno puede imaginarse entre esas mansiones la algarabía que suponía un día en el vecino circo romano, desde la procesión de La Pompa al ir y venir de más de diez mil fanáticos de las carreras, vendedores de comidas y fetiches, prohombres, esclavos, forasteros, legionarios, mercaderías de todo género y puntos del imperio, peleas entre partidarios de unas y otras cuádrigas. Una feria a la romana.

Los historiadores creen que en la época emiral y califal se mantuvo ese agitado espíritu comercial y ciudadano, que daría paso a un mercado semanal con licencia de Carlos I (1526), a la primitiva plaza del siglo XVI, y a la definitiva, de 1683, del arquitecto salmantino Antonio Ramos Valdés, bajo el mandato del corregidor Ronquillo Briceño, con un presupuesto de 752.972 reales y 8 maravedíes. Una plaza en la que lo mismo, entre mercado y mercado, se celebraba la victoria en Lepanto que se corrían toros (de ahí su nombre), ajusticiaban a un reo o tenía lugar un auto de fe, aunque a los judeizantes ya se les quemara principalmente en El Marrubial. Ya haciendo gala a la época moderna, tan moderno resultó construir el mercado principal de la ciudad en 1893, encajado en la plaza, como en el siglo XX la decisión de derribarlo por insalubre, en 1959.

Mucho de historia reciente

El caso es que con la expansión de los barrios modernos y el despoblamiento del Centro en la segunda mitad del siglo XX, para 1986 el entorno de La Corredera se había degradado hasta convertirse auténticamente en un área de infraviviendas e incluso con un claro riesgo de exclusión social. De hecho, aquella Oficina de La Corredera, que se creó cuando empezaron las obras en 1991, analizaba caso por caso de los vecinos para buscarles soluciones y ayudas en un clima, no pocas veces tenso, y plagado de conflictos que incluso llegaban a los juzgados. Era la punta de lanza de una reforma que iba mucho más allá de lo monumental, con un calado social y económico, que incluso acabó siendo más que notable y profundo de lo que se deseaba en principio, sobre todo, en el aspecto social y demográfico.

Es la primera intervención global desde que acabó en 2001 una larga década de obras y contratiempos.

Las intervenciones físicas, en todo caso, tampoco se quedaron cortas, con una inversión de 1.500 millones de pesetas de la época (500 a cargo del Ayuntamiento y 975 millones por parte de la Junta), en unos trabajos que modificaron no sólo fachadas, pavimento, alumbrado y mobiliario, sino también reurbanizó calles vecinas (Toril o Espartería), habilitó el mercado de abastos Sánchez Peña junto a un centro cívico, reformó la ermita del Socorro e intervino en la Casa de Doña Ana Jacinta, parte fue sede de Procórdoba, para luego pasar a la UCO.

Polémicas, que no falten

Respecto a esta parte arquitectónica, no faltaron polémicas por la estética del proyecto de Juan Cuenca, sobre todo por el pavimento y, muy especialmente, por el diseño de las farolas.

Sin embargo, la mayor transformación fue socioeconómica, con el cierre y posterior reconversión de los negocios a la hostelería, junto a la marcha de la mayoría de vecinos castizos de la plaza y la llegada de un nuevo tipo de residentes, entre lo bohemio y lo moderno. Algo que ahora puede verse como una profecía de lo que se está produciendo globalmente en todos los cascos históricos y que se conoce como gentrificación. Tampoco ayudó, tras terminar aquellas obras, el que el Plan de Usos de La Corredera, que impulsó la asociación vecinal de La Axerquía y responsables municipales, quedase en aguas de borrajas.

En todo caso, aquella transformación urbanística y monumental, aún inconclusa al quedar actuaciones por resolver como la puesta en valor del Pósito, podía haber celebrado en 2021 sus dos décadas por todo lo alto, si no hubiera coincidido con la pandemia y cierta degradación del conjunto.

En la transformación urbanística y monumental quedan actuaciones por resolver, como el valor del Pósito.

Un ‘respeto’ para el estuco

Un deterioro que tiene su mejor ejemplo en el recubrimiento de paredes y columnas de la plaza. Y es que si se supiera el trabajito (y el dineral) que costó estucar la plaza muchos no se atreverían ni a rozarlo para no causarle daño. De hecho, en las obras que se acometieron desde 1991 hasta hubo una escuela taller que enseño la complicada técnica de cinco capas de este material a algunos que se convertirían en cotizados especialistas. Lo malo es que los materiales no fueron los adecuados en las primeras intervenciones y sufrieron el ataque de las sales y la humedad, teniéndose que volver a empezar desde el principio en muchas zonas. El calvario continuó con la quiebra de constructoras concesionarias que paralizaban años los trabajos, sobrecostes, la necesidad de actualizar precios y conflictos jurídicos. Un sinvivir que se prolongó una década.

Sin embargo, tan valioso material, el estuco, puede pasar a la historia, porque para eliminar las pintadas y cubrir daños vandálicos o accidentales en la plaza se ha planteado usar una simple pintura. O mejor dicho, una pintura no tan simple. Y es que, de entrada, esta pintura de silicato es barata, fácil de aplicar, más eficaz y hasta protege los componentes del estuco, el ladrillo y la piedra del monumento. Eso se dice. Además de evitar costosísimas intervenciones, reponiendo el estuco que, por supuesto, tienen que contar antes con permiso de Cultura, un proyecto al efecto y enormes trámites. Recordemos que la plaza está catalogada como Bien de Interés Cultural y su primera crujía, incluso, es Monumento Nacional desde hace más de un siglo.

En obras y contando con los vecinos

Otra cosa será cómo conservar los trabajos actuales, especialmente después de la mala experiencia de hace unos meses cuando costó Dios y ayuda retirar pintadas del Arco Bajo, volviendo en unas horas a sufrir el ataque de los grafiteros. Para ello, Fuentes ha propuesto una campaña de concienciación y reuniones con los vecinos para tratar de atajar entre todos el vandalismo. A ver si sirve de algo, aunque la experiencia viene a demostrar que una iniciativa de concienciación sólo suele implicar al vecino que ya está concienciado desde antes.

Así que mientras La Corredera se repara de «chapa y pintura» con esos 30.000 euros, queda pendiente en la plaza los faros. Hablamos de la progresiva desaparición de las que en su día fueron polémicas y ahora anheladas lámparas (78 en total y 6 de tipo proyector), diseñadas por el propio Juan Cuenca, que han ido cayendo o siendo retiradas ante el riesgo o por su deterioro. Los responsables afirman que han encontrado los talleres que pueden reparar las piezas. Mientras, muchos puntos de luz son ahora halógenos de luz chillona de tan bajo consumo como dudoso gusto.