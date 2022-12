¿Qué me está poniendo usted? ¿Anís de Rute? ¿De su pueblo? Más que un detalle es un honor.

Muchas gracias... ¡Salud!

¡A usted! ¡Salud! Entremos directamente en faena. Se nos olvida que además del casco histórico de la capital, hay muchos otros en Córdoba. Si se aplican criterios internacionales que definen un casco histórico como una zona urbana ocupada ininterrumpidamente durante cinco siglos... Tenemos decenas de cascos históricos cordobeses, ¿no?

Es verdad. Tenemos una provincia muy rica en patrimonio, en cascos históricos y, además, en cascos históricos que están vivos. Son tesoros de patrimonio que suponen una oportunidad, fundamentalmente en el aspecto turístico, aunque también, por ejemplo, en el comercial. Pero, de la misma forma, tampoco están exentos de los problemas de todo casco histórico, como es el caso de la despoblación. Por ello en la Diputación tenemos muchos programas que atienden a esa realidad. Por ejemplo, una línea de subvenciones para recuperación del patrimonio histórico artístico de los municipios de un millón de euros, que está permitiendo logros para ese posible aprovechamiento turístico como primera utilidad, pero también para evitar la enorme problemática de un casco histórico abandonado, o al menos no cuidado, que supone para todo municipio.

¿Me viene a la memoria la consideración del casco histórico de Montoro, que como la capital tuvo con la Junta un área de rehabilitación concertada, o que haya localidades cordobesas con zonas antiguas de más de 16 hectáreas, que es lo que tiene el casco histórico de Madrid.

Exacto. Pero lo que tienes que asegurar siempre es que sean habitables para los vecinos y vecinas, que se mantenga ese difícil equilibrio entre la puesta en valor para su uso turístico y comercial y, a la vez, se evite ese problema del abandono que siempre está presente si no se cuida el casco histórico.

En los años 60 y 70 del pasado siglo algunos pueblos optaron por ‘modernizarse’ (entre comillas). Eran tiempos del ‘desarrollismo’. Pero fue a costa de sacrificar la esencia de sus centros históricos. Con la visión actual... ¿Perdieron una oportunidad de futuro? ¿Puede que se estén arrepintiendo?

Seguro. Porque los cascos históricos son esencia de los municipios, es donde nacieron y desde donde se extendieron, y contar con ese patrimonio siempre será una herramienta útil para el desarrollo. Con ese convencimiento trabajamos desde la Diputación de Córdoba para que en esas zonas antiguas, con todo lo que estamos dotando de recursos a los ayuntamientos, tengan la capacidad de servicios públicos, infraestructuras y equipamientos modernos, de calidad, y que haya ese equilibrio tan especial entre el patrimonio y el atractivo para vivir. Pero, insisto, hay que hacerlo. Si no... Al final tienes una zona de tu municipio muy importante en cuanto a historia pero que lo que te ocasiona en realidad son problemas... No te da ventajas.

«Tenemos una provincia rica en patrimonio, en cascos históricos que están vivos

Otra faceta de la Diputación es la de ‘vecina’ del Centro de Córdoba. Es una verdad de perogrullo, pero el Campo de la Merced no sería igual sin La Merced.

Claro, jugamos un papel esencial como catalizador, no solo de la vida institucional, sino también de la vida social, cultural, económica... La propia actividad administrativa diaria hace que durante todo el año pasen por este barrio camino del Palacio de la Merced técnicos de todos los municipios, concejales, alcaldes, ciudadanos... Todo ello es vida de la provincia para el Centro, a negocios de restauración a comercios... Y sobre todo, es fundamental el papel de las ferias provinciales que organizamos aquí, como se ha visto especialmente este año, después de la pandemia, en donde nos hemos visto muy superados en nuestras expectativas de afluencia. La Feria de los Municipios, Intercaza, Expomiel, Cata del Vino... Para nosotros es importante ser la ventana a la ciudad Córdoba y que Córdoba sea también nuestra ventana de los municipios cordobeses.

Otra cosa a agradecer desde el distrito Centro a la Diputación es su oferta cultural. En apenas seis semanas he contado muestras cofrades, belenistas, pictóricas, ciudadanas, el congreso del Camino Mozárabe, teatro, flamenco...

La Diputación es un referente cultural y para la vida asociativa y participativa de la ciudad y de la provincia.

Pero mirando a un futuro cercano, y aunque todo se quedaría en la ciudad, y por supuesto todo se quedaría en la provincia, con la apertura del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), ¿la Diputación va a llevarse allí, desde el Campo de la Merced, sus ferias monográficas?

Todas las actividades que no tengan cabida por aforo, condiciones, etcétera, pues buscaremos el lugar preciso. Con carácter muy general... Sí. No volverán al aparcamiento, porque ya hemos comenzado las catas en el solar, el lugar en donde hemos venido celebrando todos estos ciclos, para la construcción de dos edificios auxiliares. Pero, sin embargo, es algo que vendrá a enriquecer al distrito Centro, no solo por lo que encontremos en las catas arqueológicas y se integre, o por los dos edificios, sino porque también contempla una plaza abierta y viales que enriquecerán la ciudad y su distrito Centro. El Palacio de la Merced, que es muy bonito, claro, pero también complejo por su estructura de muchos siglos. Hay que recordar que la Diputación tiene edificios auxiliares dispersos en la ciudad precisamente por la necesidad de que en una sede se desarrollen los principales servicios. Es una forma para que gane la Diputación, la ciudad, el distrito y todos los ciudadanos.

En las catas, en la mayor necrópolis de la Bética del siglo I... Les van a salir romanos hasta de pie, con lanza y todo. Que bienvenido sea todo hallazgo. Pero ya lo saben, ¿no?

(Sonríe). Pues muy bien, porque los edificios, aunque sean muy funcionales, van a guardar todo el respeto con el entorno. Va a cuidarse muchísimo la historia y el impacto que puedan tener.

«Menos estético es un casco histórico sin vecinos. Eso sí que es un problema

Y como todo ‘vecino’ del Centro, ¿la Diputación también tiene cosas que reclamar?

Pues yo diría que, junto a ese título de Patrimonio de la Humanidad y a usos como el turístico, que hay que cuidar para que no caiga en una sobrexplotación, hay que combinarlo con los derechos de vecinos y vecinas. Por ejemplo, para la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo. Hay que buscar soluciones. Son elementos necesarios desde todos los puntos de vista: sostenibilidad, eficacia, ahorro... Y más como está la situación energética. Hay que asegurar a los residentes en el Casco, en este caso desde el Ayuntamiento, que se combina este uso. Si no... es un riesgo más para que se despueble el Casco.

No es el único problema. Por ejemplo, ha vuelto a ser polémico recientemente el uso del Casco Histórico para fiestas como despedidas de solteros.

También es cierto que si se vive en un casco histórico debes contar con que es una zona con un patrimonio que tendrá un uso importante desde el punto de vista social, turístico... Vale. Pero, además, hay que exigir también un cuidado en consonancia y que se faciliten las condiciones de vida. Vuelvo al caso de las placas fotovoltaicas para autoconsumo. No es de recibo que cualquier otro residente en la ciudad no tenga problema en su bloque y que los residentes en el Casco Histórico sí. He oído que hay razones estéticas. Menos estético es un casco sin vecinos. Porque eso sí que es un problema.