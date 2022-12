Apunten, apunten. Que este reportaje va mucho más allá de las presentes fiestas navideñas y quiere ser un instrumento útil para que planifiquen su agenda a lo largo del 2023, todo ello de acuerdo al calendario de días festivos nacionales, autonómicos y locales, además de la programación de grandes eventos populares que tendrán lugar en la ciudad y que aprobó la junta de gobierno local hace unas semanas.

Se trata de un calendario que en el caso de los residentes del distrito Centro no es solo una curiosidad útil, ya que su día a día se ve condicionado en muchas ocasiones durante ciertos ciclos. Sin exagerar. Recordemos que, por ejemplo, acceder a una cochera propia en barrios históricos solo es posible en Semana Santa o durante fiesta de Las Cruces con una sesuda planificación previa de horarios y rutas y... con mucha suerte.

"Incluso hay citas vecinas, como la Feria o la Velá, que condicionan la vida cotidiana del Centro"

Así, y dejando de lado lo que queda de la presente programación Navideña (ver la página 6 de esta edición), sepan que a partir de la fiesta de Reyes, la primera cita roza el distrito Centro, volviendo a poner difícil circular y aparcar, aunque sobre todo para los vecinos del distrito Sur: el Mercado Medieval. El ciclo se celebrará del 27 (viernes) al 29 de enero en la orilla Sur del Guadalquivir. La web medievalesartesanos.com avanza que la organizadora, La Fragua de Vulcano, ha preparado una temática de la época Renacentista. Si les sirve el dato, sepan que ya en el siglo XV y XVI se recogía que, entre carretillas, carros, carretas y carrozas, ya había problemas de tráfico en calles céntricas de Córdoba.

Cita con el carnaval en febrero

Más de lleno le toca al distrito Centro el Carnaval, centrado en el Gran Teatro y en su bulliciosa carpa exterior del Gran Capitán del 31 de enero al 11 de febrero, pero que vivirá la fiesta en la calle del 18 (sábado) al 26 de febrero (domingo), con toda la alegría en el entorno de la calle Montero y gran fin de fiesta en La Corredera. Salvo para la sardina, claro, que le toca ese día su entierro en el Domingo de Piñata. Un domingo transgresor de Don Carnal que siempre cae detrás del inicio de la Cuaresma (el día 22 de febrero es el Miércoles de Ceniza), y del arranque de la intensa agenda cofrade, que tradicionalmente empieza con el gran vía crucis que organiza la Agrupación de Cofradías, todo ello hasta desembocar en las procesiones de vísperas y en el Viernes de Dolores, que cae el 31 de marzo, con siete vía crucis en las calles cordobesas y Capuchinos como gran eje. El caso, y hasta que salga adelante esa propuesta en el Vaticano de dejar unas fechas fijas para celebrar la Semana Santa después de 14 siglos, como se está planteando, el Domingo de Ramos toca este 2023 en el 2 de abril, con las procesiones de camino de la Mezquita-Catedral y de vuelta a sus templos hasta el Domingo de Resurrección, el día 9.

Abril intenso tras Semana Santa

Lejos del Centro quedará después las Habas de las Ermitas (16 de abril) y algo más cerca la Romería de Santo Domingo, partiendo de República Argentina y con la comitiva romera cruzando por el paseo de la Victoria y Ronda de los Tejares, el 23 de abril, camino de la Sierra de Córdoba y del Santuario dominico de Scala Coeli.

Capítulo aparte es la Cata de Vino Montilla-Moriles, programada del 19 al 23 de abril, pero que podría no celebrarse en el aparcamiento del Palacio de la Merced al haberse iniciado las catas para los dos edificios anexos a construir en ese lugar. Algo es seguro: la Cata no se irá lejos del Centro. A fin de cuentas, desde su origen no deja de tener una función comercial y divulgativa y esta zona es su gran expositor en Córdoba y desde Córdoba hacia el resto del mundo.

Carrozas, cruces y academias

El 30 de abril será la Batalla de las Flores, en el paseo de la Victoria, en pleno desarrollo del Concurso de Cruces de Mayo y del Certamen de Academias de Baile (del 27 de abril al 1 de mayo). Recordemos que 33 de las 46 cruces que compitieron el pasado año se encontraban en el distrito Centro.

"De las 46 cruces que compitieron en la pasada edición, 33 están el distrito Centro"

La comitiva a pie de la Romería de Linares, mientras las carrozas van por Ronda de los Tejares, cruzará también todo el Casco Histórico el 7 de mayo, todo ello entre medio centenar de patios que abrirán sus puertas del 2 al 14 de ese mes.

Tampoco queda El Arenal muy lejos del Casco Histórico para que esta zona no se vea en cierta forma partícipe de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, del 20 al 27 de mayo, aunque solo sea por el desfile ecuestre inaugural, ya institucionalizado, y que tiene como lugar de partida Caballerizas y la ermita de La Salud.

Muchísimo más de lleno le tocará al distrito Centro la Noche Blanca del Flamenco (17 de junio), aunque ése no sea el caso del programa de verbenas populares, salvo para la organizada por las peñas en el Triunfo de San Rafael.

"La Noche Blanca del Flamenco está prevista para el 17 de junio y la Fiesta de los Patios, del 2 al 14 de mayo"

Otoño cultural y festivo

También es ilustre fiesta vecina del Centro la Velá de la Fuensanta (del 7 al 10 de septiembre), mientras que la zona histórica y el eje Caballerizas-Alcázar vuelven a ser escenario principal para Cabalcor (del 14 al 17 de septiembre), las actividades del Imtur del Otoño del Caballo (en octubre), Cosmopoética (del 30 de septiembre al 8 de octubre) o ciclos que consolidan sus fechas en otoño como Flora o Eutopía.

Y aún habría que hablar de mercados y mercadillos temáticos, de ferias del libro, muestras puntuales, los actos peñísticos en el Centro en torno a San Rafael, congresos y eventos en equipamientos del Casco Histórico... Y si apuran, hasta de bodas, bautizos, comuniones e incluso esa celebración de la puesta de largo que parecen volver a recuperarse. Del turismo de borrachera y despedidas de soltero, mejor ni citarlas ni considerarlas fiestas.

Puentes festivos

Y todo ello en un año donde, como contrapartida, los puentes festivos a priori casi desaparecen al caer en 12 de octubre en jueves, el 1 de noviembre en miércoles, y el 6 y 8 de diciembre en miércoles y viernes, respectivamente.

San Rafael, sin embargo, sí que dará pie a unir días de descanso, ya que toca en martes. En todo caso, los hosteleros tendrán este 2023 que hacer más cábalas y apostar por cómo maximizar sus recursos, organizar turnos y preparar ofertas con un calendario de festivos tan complejo.

Y por supuesto, en el 2023 le quedaría también al distrito Centro volverá a vivir una intensísima programación de Navidad, que si es como la del 2022, donde el Ayuntamiento ha triplicado su presupuesto, será de campeonato, abarcando del 1 de diciembre hasta el 6 de enero según las fechas oficiales aprobadas recientemente.