El sindicato de enfermería Satse ha reclamado este lunes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que convoque, de manera urgente, una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), para abordar las posibles repercusiones de la “explosión” de contagios de covid-19 en China, y "acordar actuaciones concretas que garanticen que nuestro sistema sanitario estará preparado en caso de resultar necesario".

En una carta dirigida a la ministra de Sanidad, el presidente de Satse, Manuel Cascos, le traslada "la preocupación de los profesionales sanitarios de España ante las noticias cada vez más alarmantes sobre la expansión e incidencia del covid-19 en China, al contarse ya por millones las personas contagiadas y por miles los fallecimientos registrados a causa de esta grave enfermedad".

"Estamos conociendo informaciones que traen a nuestra memoria los extremadamente difíciles momentos vividos hace dos años en nuestro país y en el resto del mundo por un letal virus que, como no nos hemos cansado de repetir, sigue y seguirá entre nosotros. Una pandemia que, además del irrecuperable coste en vidas humanas, dejó patente las importantes deficiencias que tiene nuestro sistema sanitario”, resalta.

"Lamentable realidad"

Asimismo, Satse recuerda que las "enfermeras, fisioterapeutas y el resto del personal sanitario se vieron obligados a enfrentarse a la pandemia sin los medios y recursos suficientes debido a la persistente infrafinanciación que sufre nuestra sanidad desde hace muchos años por la flagrante desinversión del conjunto de administraciones públicas".

"Una lamentable realidad de la que gobiernos y partidos dijeron haber aprendido y, por ello, se comprometieron en el Congreso de los Diputados, en junio de 2020, a poner en marcha más de 200 medidas para reforzar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Unas actuaciones sobre las que, a fecha de hoy, no tenemos constancia ni evidencia de que se hayan implementado en el conjunto del Estado. En muchos casos, ni siquiera se ha abordado un estudio inicial para su desarrollo e implantación”, agrega.

"Compromisos no realizados"

A modo de ejemplo de compromisos no realizados, Satse destaca los de incrementar la financiación sanitaria en nuestro país, reforzar y mejorar la atención primaria o acabar con el déficit estructural y crónico que existe de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, así como de camas en los hospitales de nuestro país.

Según Satse, las administraciones públicas no pueden caer en los mismos errores que hace dos años cuando se empezó realmente a actuar ante la brutal incidencia del virus cuando la situación en los centros sanitarios y sociosanitarios estaba fuera de control. “En aquellos momentos no conocíamos el alcance y virulencia que tendría el nuevo virus, pero ahora sí y no tenemos ninguna excusa para no actuar desde ya”, añade.

Por ello, la organización sindical pide a la ministra que adopte las medidas y actuaciones necesarias, en coordinación con las consejerías de Sanidad autonómicas, para que nuestro sistema sanitario esté preparado en caso de resultar necesario, y cuente, en todo momento, con los medios y recursos suficientes en los hospitales, centros de salud y el resto de los centros sanitarios y sociosanitarios.

En concreto, desde la organización sindical se reclama la convocatoria urgente, y con carácter extraordinario, de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que se acuerde la estrategia general a desarrollar a nivel estatal y autonómico en caso de que nuestro país tuviera que enfrentarse a una nueva crisis sanitaria.

Por último, el sindicato reitera que el Ministerio de Sanidad debe actuar con prontitud, celeridad y eficacia para evitar posibles escenarios futuros que generen sufrimiento, dolor y situaciones irreversibles. “No podemos olvidar, en ningún momento, que vivimos en un mundo globalizado e interrelacionado, por lo que cualquier crisis de salud pública inicialmente localizada en un punto concreto del planeta tiene altísimas probabilidades de extenderse fuera de sus fronteras, tal y como ocurrió en 2020”, concluye.