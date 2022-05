Las piscinas de Córdoba se libran del covid

Las piscinas de los bloques de pisos y urbanizaciones de Córdoba llevan varios días abiertas o están a punto de hacerlo, lo que agradecen quienes pueden disfrutarlas, sobre todo, ante la previsión de temperaturas sofocantes que se esperan para el fin de semana en la provincia.

Frente a los estíos de 2020 y 2021 en los que Córdoba tuvo que adaptarse a las medidas restrictivas frente al covid que entonces estaban aprobadas, esta primavera-verano, como ya no hay ningún tipo de limitación, ni de aforo ni de otra índole, los usuarios de las piscinas comunitarias solo tendrán que cumplir las normas habituales de higiene y de organización que apruebe cada comunidad de vecinos.

La presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero, señala que, siempre apelando a la prudencia y al sentido común, se aconseja el uso de mascarilla en los espacios interiores (portales, escaleras, cocheras, ascensores) de bloques de pisos y urbanizaciones, pero la piscina como es un recinto al aire libre, pues queda eximida de dicha recomendación, al margen de que ya el cubrebocas no es obligatorio tampoco en los espacios interiores.

Igualmente, es aconsejable que, aunque la piscina no sea un lugar interior, que exista una mínima distancia de seguridad, cumplimiento de la higiene y ventilación y que se eviten las aglomeraciones.

Prohibidos los animales

La mayoría de las piscinas comunitarias de Córdoba abren desde este mes de mayo y hasta septiembre. Aunque ya no haya restricciones de aforo como consecuencia de la crisis sanitaria, en muchas de estas piscinas se debe presentar un carné o acreditación que demuestre que la persona reside en la urbanización o en el bloque de pisos donde se localiza este recinto de ocio. Otra norma que se establece para el cumplimiento de los usuarios de las piscinas comunitarias, aunque no está relacionada con la pandemia, es que no se suele permitir la entrada de perros u otros animales al recinto que incluye la zona de chapoteo, así como que existe obligación de ducharse antes de entrar en el baño, teniendo máximo cuidado de limpiarse totalmente, para no dejar bronceadores u otro tipo de cremas en el agua de la piscina.

Condiciones óptimas de uso

La presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas indica que la práctica totalidad de las piscinas correspondientes a urbanizaciones y bloques de pisos de Córdoba suelen presentar unas condiciones muy óptimas para su uso. Así, durante el pasado verano, la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía llevó a cabo un total de 26 inspecciones en piscinas comunitarias de Córdoba y, solo en una, se encontraron deficiencias muy leves.