Córdoba registra en los tres últimos días otros 940 contagios covid, 38 ingresos y 6 muertes

Desde el pasado martes, en los últimos tres días, la Consejería de Salud y Familias ha registrado en Córdoba 940 contagios de coronavirus, lo que ha supuesto una media de 313 casos diarios, así como seis fallecimientos como consecuencia de la infección. Con los últimos datos, la pandemia del coronavirus acumula ya 1.397 defunciones por esta infección en la provincia cordobesa a partir del inició del recuento en marzo de 2020.

La mayoría de los contagios que se están produciendo son leves o asintomáticos, de forma que, en la actualidad, cualquier persona conoce a alguien que está contagiado. En la sanidad pública solo se llevan a cabo test de diagnóstico de la infección por covid-19 a las personas mayores de 60 años, colectivos vulnerables y a personal que trabaja en centros sociosanitarios, entre otras excepciones muy concretas. De forma, que la mayoría de los contagios que se producen no se notifican oficialmente, lo que no quiere decir que se no estén produciendo, coincidiendo con la no obligación del uso de la mascarilla y un incremento de las interacciones sociales y la celebración de eventos.

En lo que concierne a las hospitalizaciones por coronavirus, en los hospitales cordobeses permanecían este martes 80 personas ingresadas por el virus (12 más que el pasado viernes), de las que 7 en la uci (dos más que en el último informe). Este incremento supone un incremento del 17% en los ingresos en la última semana y el doble de hospitalizaciones respecto a hace un mes, fecha en la que había 40, como consecuencia del repunte de contagios que está habiendo desde el final de Semana Santa. En los últimos tres días Salud ha registrado 38 nuevos ingresos, de los que uno en una unidad de cuidados intensivos (uci) y 1.144 altas de personas recuperadas de la infección.

De los 940 nuevos contagios, 521, el 55,4% corresponde a personas de 60 o más años. La tasa de contagio acumulada en los últimos 14 días en la provincia de Córdoba en la población de 60 o más años baja a 772,9 y ocupa el primer lugar entre las provincias de Andalucía. El dato de Córdoba es muy superior a la media andaluza, que sí sube y es de 568,4.

La incidencia más importante ya no solo se registra en los mayores de 80 años, cuya tasa de infección en los últimos 14 días en Córdoba es de 853,2, sino que incluso es más alta en la franja de 70 a 79 años, con 855,8.