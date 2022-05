Córdoba notifica 642 contagios y cuatro muertes por covid durante el puente del 1 de mayo

La Consejería de Salud y Familias ha contabilizado desde el pasado viernes, durante el puente que ha dado inicio al mayo festivo cordobés, 642 contagios de coronavirus. Con los datos registrados desde el comienzo de la pandemia del coronavirus hasta este martes en la provincia cordobesa, los casos de infección anotados por Salud en Córdoba son 151.844. Además, ha habido que lamentar en la provincia otros cuatro fallecimientos en las últimas 96 horas como consecuencia de la infección por coronavirus, a la vez que se han notificado otras 83 altas.

24% más de pacientes ingresados desde el pasado viernes

En cuanto a las hospitalizaciones por coronavirus, desde el pasado viernes la Consejería de Salud ha registrado otras 27 más (una de ellas en una uci). En los hospitales cordobeses permanecen este martes 67 personas ingresadas por el virus (13 más que el viernes pasado, un repunte del 24% en cuanto a las hospitalizaciones), de las que 3 en la uci (una menos que en el último informe).

De los 642 nuevos contagios, 351, el 54,6% corresponde a personas de 60 o más años. La tasa de contagio acumulada en los últimos 7 días en la provincia de Córdoba en la población de 60 o más años ha bajado ligeramente, de 387,9 a 344,5, pero ocupa el segundo dato provincial más alto de Andalucía, solo por debajo de Huelva que asciende a 359, y muy superior a la media andaluza, que es de 229,3. El incremento más importante en la incidencia se produce entre los mayores de 80 años, cuya tasa de infección en los últimos 14 días en Córdoba, de 466,5.

Muchos de los positivos actuales ya no se comunican

Desde hace más de un mes los casos de coronavirus que se notifican por parte de las autoridades sanitarias son únicamente los que conllevan mayor riesgo por edad (de 60 años en adelante) o por el estado de salud, así como estar vinculado a entornos vulnerables.

Sin embargo, se están conociendo muchos casos de personas de menos de 60 años que están dado positivo en covid, pero que no figuran en las estadísticas oficiales, ya que sus síntomas son menos graves o están pasando la infección de forma asintomática. Algunos de estos contagios corresponden al ámbito escolar, en el que desde hace muchas semanas no se registran casos positivos de covid, debido a que ya no se están notificando aunque ocurran.

Evolución de la vacunación frente al covid

El 90,1% de la población cordobesa cuenta ya con las dos dosis de la vacuna frente al covid, 699.550 personas, En Córdoba se han administrado, con información hasta este martes y desde el inicio del proceso de vacunación, 1.783.818 dosis. Con una sola dosis hay 713.342 personas, el 91,8% del total de población, de los que 34.993 son niños de 5 a 11 años. Con los últimos datos, el 66,3% de menores de 5 a 11 años tiene al menos una dosis y 28.597, el 54,2% se ha beneficiado de la pauta completa.