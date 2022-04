Pros y contras del fin del uso obligatorio de la mascarilla en Córdoba

La no obligación de usar las mascarillas, como medida de protección contra el coronavirus, en la mayoría de espacios interiores, tenía que llegar algún día. El Ministerio de Sanidad decidió que ese final entrara en vigor este miércoles, justo cuando tras la Semana Santa, tanto a nivel nacional como en Córdoba, se aprecia un cierto repunte en cuanto a la incidencia de contagios y hospitalizaciones por el virus. Diario CÓRDOBA ha contactado con expertos de varios ámbitos para comprobar cómo puede repercutir en la población, desde el punto de vista sanitario, que la mascarilla se empiece desde hace apenas unas horas a usar menos.

Al profesor de Virología de la Universidad de Córdoba José Juan Aguilar le parece «un poco pronto que Sanidad haya decidido retirar las mascarillas de los interiores. Pienso que hubiera sido mejor esperar unas semanas para comprobar qué efecto va a tener la Semana Santa en los positivos por covid porque va a haber un rebrote, aunque no vaya a ser tan importante como en otras ocasiones».

Este profesor indica que de nuevo las autoridades sanitarias han dejado en manos de la responsabilidad individual el uso o no de la mascarilla, aunque ya no sea obligatoria en muchos espacios. «La Universidad de Córdoba ha comunicado unas instrucciones que indican que si no se puede mantener la distancia social se recomienda el uso del tapabocas para alumnos, profesores y resto de personal», expone José Juan Aguilar. Este profesor apunta que la ventaja que tiene Córdoba o España con respecto a otros países en los que se están confinando ciudades como China es que «en nuestro territorio el porcentaje de vacunación es muy superior al de la nación asiática», añade.

Menos prisa

En esta misma línea, la portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, jefa también de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, indica que «quizás hubiera sido mejor esperar a retirar la mascarilla de interiores a comprobar la evolución del covid tras la Semana Santa. Es cierto que la mayoría de casos que se diagnostican ahora son banales y que hay menos ingresos por covid que en otras fases de la pandemia, pero sí siguen creciendo mucho los positivos al final se reflejará también en las hospitalizaciones. Aunque Sanidad haya aprobado el fin de la mascarilla en espacios interiores, salvo con las excepciones ya conocidas de que habrá que seguir usándola en recintos sanitarios o transportes públicos, será aconsejable seguir protegiéndose con este elemento cuando no se pueda garantizar la distancia social, ya que la mayoría de contagios se producen en reuniones y eventos sociales. Cuando no existe distancia de seguridad ni ventilación los casos de covid se multiplican. Sin embargo, cuando se usa la mascarilla bajan entre un 75% y un 95% los contagios, según distintos estudios que se han hecho durante la pandemia.

«En los colegios que se dejen de usar la mascarilla no debe causar mayor problema porque se ha comprobado que la población infantil y juvenil sobrelleva bien la infección. Sin embargo, si algún profesor es población de riesgo pues sería aconsejable que por ahora siga usando la mascarilla. Ahora mismo quienes más nos preocupan son los mayores, por eso desde la Consejería de Salud se está demandando poder ponerles la cuarta dosis», recalca Inmaculada Salcedo.

Menos infecciones respiratorias

Por otro lado, la mascarilla ha contribuido a que en los más de dos años que se lleva de pandemia hayan disminuido mucho los problemas y enfermedades causadas por otros virus respiratorios distintos al covid, señala el especialista en Neumología del hospital Cruz Roja Javier Redel, ya que el coronavirus se ha convertido en todo este tiempo en el principal motivo de contagio por vías respiratorias.

Sin embargo, la mascarilla, aunque ha contribuido a evitar una mayor transmisión del covid, «no es algo natural, la hemos usado para protegernos pero contribuye a cambiar la temperatura y la humedad del aire que respiramos, ya que previene en exceso de otras infecciones. Por eso, ahora con motivo de la progresiva retirada de las mascarillas en interiores y también por la primavera en sí (que conlleva muchos cambios bruscos de temperatura) puede que aumenten durante un tiempo los casos de personas que sufran otras infecciones víricas, al margen del coronavirus, aunque lo normal es que no revistan mucha gravedad, sino que sean el típico catarro que padecemos una vez o dos al año y que nos ayuda a defendernos de determinados microorganismos», explica Javier Redel.

"Hay que ir poco a poco recuperando la normalidad. El covid ha causado muchos fallecimientos, pero ahora la mayoría de los casos que se registran son leves porque un amplio porcentaje de población se ha vacunado frente al coronavirus y tenemos que volver a la respiración natural. Solo los pacientes de más riesgo (con cáncer, trasplantados, entre otros), que antes de la pandemia ya usaban mascarilla son los que más deberán seguir usando la mascarilla por prevención en lugares de mayor riesgo de infección, pero no así el resto de población», subraya este doctor.

Ventajas para los niños el dejar de usar la mascarilla

El pediatra Daniel Ruiz resalta los beneficios que va a suponer que niños y adolescentes dejen de usar las mascarillas, a pesar de que ahora mismo se esté registrando un repunte de positivos, ya que se normalizarán poco a poco las relaciones con sus compañeros y también mejorar el desarrollo del lenguaje y de la voz. «Aprovechando que ya estamos en primavera se puede aumentar la ventilación de espacios en los interiores, ya que va a dejar de usarse la mascarilla. También las familias deben seguir siendo responsables y no enviar a sus hijos al colegio cuando no se encuentren bien de salud, a pesar de que ya no sea obligatorio guardar cuarentenas, pues aunque la población infantil suele pasar la infección por covid de forma leve, si estos niños contagian de covid a población adulta vulnerable la evolución en esas personas si puede ser grave», defiende este pediatra.